Rất đông nghệ sĩ đã đến Di Động Việt trong đêm nhận Galaxy S26 Series

Đáng chú ý, tại sự kiện ngoài hàng trăm khách hàng đến nhận máy và trải nghiệm thực tế còn có đông đảo nghệ sĩ như nhạc sĩ Dương Khắc Linh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, fashionista Thuận Nguyễn… Bên cạnh các reviewer, Kols… cũng có mặt để trực tiếp trải nghiệm các tính năng AI mới nhất, tạo nên bầu không khí sôi động trong ngày “siêu phẩm AI” mở bán chính thức.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh và Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tham gia sự kiện

Đại diện Di Động Việt cho biết, từ 0h00 đến 1h00 ngày 06/03, hệ thống đã bàn giao khoảng 150 máy cho cả khách đặt cọc lẫn khách mua trực tiếp tại cửa hàng. Và trong ngày đầu mở bán, dự kiến sẽ có hơn 500 máy được giao đến tay khách hàng.

Với lượng đặt cọc tăng trưởng khoảng 35% trong giai đoạn đặt trước, hệ thống kỳ vọng lớn vào sức bật của Galaxy S26 series. Dự kiến sau khi đợt trả máy đầu tiên hoàn tất, sức mua sẽ duy trì đà tăng trưởng khoảng 20% trong quý I/2026, đặc biệt là phiên bản Galaxy S26 Ultra. Với những nâng cấp đáng giá về cấu hình, camera kết hợp cùng những tính năng AI mới, bên cạnh hệ sinh thái ưu đãi độc quyền tại Di Động Việt sẽ giúp dòng sản phẩm này duy trì sức nóng trên thị trường smartphone cao cấp thời gian tới.

Những khách hàng đầu tiên sở hữu Galaxy S26 series tại Di Động Việt.

Được biết, khách đến nhận máy sớm và tham gia sự kiện mở bán tại 77 Trần Quang Khải đều nhận được ưu đãi với tổng trị giá lên đến 16 triệu đồng, khách hàng đến check-in còn được nhận thêm voucher 500 nghìn đồng, tham gia minigame với nhiều quà tặng hấp dẫn như pin sạc dự phòng, củ sạc, phụ kiện điện thoại…

Đặc biệt, 100 khách hàng đầu tiên đặt trước Galaxy S26 Ultra còn nhận bộ quà tặng gồm ốp lưng và củ sạc nhanh 60W chính hãng.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện mở bán đêm qua, Di Động Việt còn tổ chức buổi talkshow công nghệ, chia sẻ những trải nghiệm thú vị trên Galaxy S26 series, làm nổi bật những nâng cấp về AI và phần cứng trên thế hệ mới trong mối tương quan với các dòng tiền nhiệm, giúp người dùng có cái nhìn khách quan về hiệu quả sử dụng thực tế.

“Qua ghi nhận từ giai đoạn đặt trước, người dùng năm nay quan tâm nhiều hơn đến thời điểm nhận máy sớm và các chính sách giúp tối ưu chi phí nâng cấp, đặc biệt là chương trình thu cũ - đổi mới. Bên cạnh đó, dòng Ultra tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng đặt trước, cho thấy xu hướng người dùng sẵn sàng lựa chọn phiên bản cao cấp khi nâng cấp thiết bị.

Trong ngày mở bán đầu tiên, chúng tôi kỳ vọng lượng khách đến nhận máy và trải nghiệm sản phẩm sẽ tiếp tục duy trì tích cực, đặc biệt tại các cửa hàng lớn của hệ thống”. Đại diện Di Động Việt cho biết.

Giá bán chính thức Samsung Galaxy S25 series tại hệ thống Di Động Việt kể từ hôm nay 6/3/2026 Galaxy S26 tiêu chuẩn có hai phiên bản 256GB và 512GB với giá niêm yết lần lượt 25,99 triệu đồng và 31,99 triệu đồng. Giá ưu đãi áp dụng tại Di Động Việt từ 21,99 triệu đồng và 24,49 triệu đồng. Sau khi áp dụng đồng thời các ưu đãi độc quyền tại hệ thống, mức giá cuối khách hàng có thể mua máy chỉ từ 17,49 triệu đồng và từ 19,99 triệu đồng. Galaxy S26 Plus bản 256GB và 512GB có giá niêm yết 29,99 triệu đồng và 35,99 triệu đồng. Giá ưu đãi tại hệ thống lần lượt từ 25,99 triệu đồng và 28,49 triệu đồng. Và giá cuối chỉ từ 21,49 triệu đồng và 23,99 triệu đồng nhờ các ưu đãi độc quyền từ Di Động Việt. Galaxy S26 Ultra các phiên bản 256GB, 512GB và 1TB có giá niêm yết lần lượt 36,99 triệu đồng, 42,99 triệu đồng và 51,99 triệu đồng. Giá ưu đãi tại Di Động Việt từ 31,99 triệu đồng, 33,99 triệu đồng và 44,49 triệu đồng. Khi cộng dồn ưu đãi, mức giá cuối chỉ còn từ 26,99 triệu đồng, 28,99 triệu đồng và 39,49 triệu đồng.

Galaxy S26 Series có 3 phiên bản Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus và Galaxy S26

Khi mua bất kỳ phiên bản nào của dòng Galaxy S26 Series tại hệ thống Di Động Việt, khách hàng sẽ nhận được 01 voucher 500 nghìn đồng, ưu đãi giảm thẳng 6 triệu đồng và ưu đãi thanh toán qua ngân hàng lên đến 4 triệu đồng.

Đáng chú ý, khách hàng nữ mua máy sẽ nhận thêm quà tặng là charm ngựa PNJ với số lượng có hạn (hoặc có thể quy đổi 500 nghìn đồng). Hệ thống cũng tặng kèm gói bảo hành 12 tháng (có thể quy đổi 1 triệu đồng nếu không nhận gói bảo hành) và chính sách bảo hành chính hãng 12 tháng, 1 đổi 1 trong 30 ngày để khách hàng yên tâm sử dụng.

Không khí mua sắm tại sự kiện trả hàng và mở bán sớm Samsung Galaxy S26 của Di Động Việt

Với khách hàng có nhu cầu lên đời Samsung Galaxy S26 series, Di Động Việt áp dụng chính sách thu cũ - đổi mới với mức trợ giá lên đến 5 triệu đồng, quá trình thu cũ nhanh chóng, chỉ xét ngoại quan, không bung máy, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu “siêu phẩm AI”.

Cùng với Galaxy S26 series, tai nghe Galaxy Buds 4 và Buds 4 Pro cũng chính thức mở bán với quà tặng ốp tai nghe phiên bản giới hạn. Khách hàng thanh toán chuyển khoản khi mua tai nghe sẽ được giảm thêm 500 nghìn đồng. Đặc biệt, khi mua kèm máy sẽ được giảm thêm 10%, giúp hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ với mức chi phí tối ưu.

Khách hàng vẫn có thể sở hữu Galaxy S26 series trả chậm đến 18 tháng với 0% lãi suất, không phí, 0 đồng trả trước và không cần thẻ.

