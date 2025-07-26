Di Động Việt mở bán sớm Galaxy Z Fold7, Z Flip 7 với ưu đãi lên đến 10 triệu đồng

Đáng chú ý, khách hàng khi check-in tại sự kiện mở bán sớm Galaxy Z Fold7 | Z Flip7 tại cửa hàng Di Động Việt 79 Đồng Khởi sẽ nhận ngay voucher trị giá 500 nghìn đồng, cơ hội tham gia minigame với hơn 100 phần quà công nghệ hấp dẫn như pin sạc dự phòng, tai nghe Galaxy Buds3 Pro, quạt mini, củ sạc Samsung chính hãng...

Hoa hậu Phương Linh - Miss Cosmo 2025 cũng tham dự sự kiện mở bán sớm

Là một trong những điểm trả hàng sớm đầu tiên trên toàn quốc dành cho khách hàng đặt trước hai mẫu flagship mới nhất của Samsung nên ngoài check in có quà tặng, quà tặng độc quyền dành cho D.members trong giai đoạn pre-order, thì 100 khách hàng đến nhận máy sớm còn được tặng thêm củ sạc nhanh Belkin trị giá 690 nghìn đồng và được giảm thêm 500 nghìn đồng vào giá máy.

Bên cạnh hoạt động trả hàng và mở bán, Di Động Việt còn tổ chức talkshow chia sẻ những nội dung thú vị về từng dòng máy Samsung Galaxy Z cùng các Reviewer, YouTuber công nghệ.

Galaxy Z Fold7 | Z Flip7 là hai đại diện mới nhất trong phân khúc smartphone gập cao cấp của Samsung

Samsung Galaxy Z Fold7 | Z Flip7 là hai đại diện mới nhất trong phân khúc smartphone gập cao cấp, được ghi dấu bằng loạt nâng cấp đáng chú ý về thiết kế, hiệu năng và trải nghiệm người dùng. Cả hai model đều được tinh chỉnh để có thiết kế mỏng hơn, nhẹ hơn và được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy, Exynos 2500 cùng hệ thống camera được cải tiến.

Bên cạnh đó, là sự hỗ trợ tuyệt vời từ Galaxy AI như dịch hội thoại trực tiếp, tóm tắt nội dung cuộc họp hay tìm kiếm bằng hình vẽ... để mang đến những trải nghiệm tiện ích thiết thực trong công việc và đời sống thường nhật.

Theo ghi nhận tại Di Động Việt, tính đến ngày 25/7, lượng khách hàng đặt trước Galaxy Z Fold7 | Z Flip7 tăng đến 70% so với phiên bản tiền nhiệm. Dòng Galaxy Z Fold7 hiện nhận được sự quan tâm hơn cả khi chiếm đến 82% tổng cọc.

Đại diện Di Động Việt chia sẻ rằng nhờ loạt ưu đãi và quyền lợi vượt trội ngay từ giai đoạn đặt trước mà số khách hàng tham gia chương trình “Thu cũ - Đổi mới” khi lên đời Galaxy Z mới chiếm đến 55% tổng lượng khách đặt cọc.

Ghi nhận tại Di Động Việt 79 Đồng Khởi sáng nay thì số lượng khách đến nhận máy sớm chiếm khoảng 35% tổng khách đặt trước. Trong đó, Galaxy Z Fold7 chiếm 65% tổng lượng đơn trả hàng.

Được biết trong ngày hôm nay hệ thống Di Động Việt sẽ mở rộng hệ thống cửa hàng trả máy và mua trực tiếp bộ đôi Galaxy Z Fold7| Z Flip7 trên toàn quốc.

“Với Galaxy Z Fold7 | Z Flip7, Samsung tiếp tục định nghĩa lại xu hướng mới của các dòng smartphone gập cao cấp. Với những con số đạt được ấn tượng trong giai đoạn đặt trước gần hai tuần qua, Di Động Việt kỳ vọng bộ đôi Galaxy Z mới sẽ là những sản phẩm dẫn đầu về doanh số trong quý III/2025”. Đại diện Di Động Việt nhận định.

Trong đợt mở bán đầu tiên tại Di Động Việt, Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 có giá niêm yết lần lượt từ 46,99 triệu đồng và 28,99 triệu đồng. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá mua ngay chỉ còn từ 41,49 triệu đồng và 24,49 triệu đồng.

Tại Di Động Việt khách hàng tham gia chương trình “Thu cũ - Đổi mới” sẽ được trợ giá lên đến 7 triệu đồng

Từ hôm nay, khách hàng mua Galaxy Z Fold7 | Z Flip7 tại bất kỳ cửa hàng nào thuộc hệ thống Di Động Việt đều sẽ nhận được loạt ưu đãi hấp dẫn, gồm: phiếu mua hàng trị giá đến 3 triệu đồng; voucher giảm đến 4 triệu đồng khi thanh toán qua một số ngân hàng hoặc trả góp qua MPOS.

Khách hàng có nhu cầu nâng cấp thiết bị có thể tham gia chương trình “Thu cũ - Đổi mới”, với mức trợ giá lên đến 7 triệu đồng để lên đời Galaxy Z Fold7 | Z Flip7.

Tất cả khách hàng đều có thể được áp dụng đồng thời các ưu đãi cùng chính sách trả góp 0% lãi suất, không cần mở thẻ tín dụng. Thời hạn trả góp lên đến 18 tháng qua Samsung Finance+.

Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng nhiều ưu đãi độc quyền như bảo hành Samsung toàn cầu 2 năm, tặng gói Samsung Care+ trong 1 năm, bảo hành rơi vỡ năm đầu tiên.

Mỗi khách hàng còn được tặng thêm bộ quà Z Elite trị giá đến 3 triệu đồng gồm: 200 nghìn điểm Samsung Rewards, miễn phí hai lần thay miếng dán màn hình và các dịch vụ hậu mãi vượt trội đi kèm.

Cùng với điện thoại gập thế hệ mới, Di Động Việt cũng chính thức mở bán các dòng phụ kiện thông minh mới của Samsung là Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8 Classic và Galaxy Watch8. Khi khách hàng mua kèm phụ kiện với dòng điện thoại Samsung flagship như Galaxy Z Fold7 | Z Flip7, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24 Ultra… sẽ nhận được voucher giảm giá đến 4 triệu đồng. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá mua ngay các dòng Samsung Watch mới lần lượt từ 12,99 triệu đồng, 9,49 triệu đồng và 6,49 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng còn nhận được ưu đãi lên đến 50% khi mua kèm điện thoại Galaxy Z Fold7 | Z Flip7 cùng các phụ kiện như ốp lưng, miếng dán màn hình.

Độc giả có nhu cầu tham khảo chi tiết bộ đôi điện thoại Samsung Galaxy Z Fold7 | Z Flip7 hoặc mua các sản phẩm di động, đồ gia dụng thông minh, xe máy điện có thể tìm hiểu thêm tại website: didongviet.vn, hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).