Đặt trước Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 tại Di Động Việt, nhận bộ quà tặng hấp dẫn

Thái Tuấn

Thái Tuấn

23:04 | 10/07/2025
Khẳng định vị thế tiên phong trong phân khúc điện thoại màn hình gập, Samsung đã trang bị cho bộ đôi Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 thiết kế thời thượng với hiệu năng lớn cùng loạt tính năng nâng cao.
Đặt trước Galaxy Z Fold7 | Z Flip7, nhận bộ quà tặng hấp dẫn
Đặt trước Galaxy Z Fold7 | Z Flip7, nhận bộ quà tặng hấp dẫn

Trong đó, Galaxy Z Fold7 với độ mỏng chỉ mỏng 8.9mm khi gập và 4.2mm khi mở, cùng 3 phiên bản màu sắc là: xanh (hero), bạc và đen tuyền. Trong khi Galaxy Z Flip7 gây ấn tượng với độ mỏng khi gập chỉ từ 8.2 - 8.9mm, cùng sắc màu trẻ trung, cuốn hút của xanh (hero), đen tuyền và đỏ san hô.

Đặt trước Galaxy Z Fold7 | Z Flip7, nhận bộ quà tặng hấp dẫn
Đặt trước Galaxy Z Fold7 | Z Flip7, nhận bộ quà tặng hấp dẫn

Bên cạnh thiết kế siêu mỏng mới, bộ đôi Z Fold7 | Z Flip7 đều có dung lượng máy lớn

Bên cạnh thiết kế siêu mỏng mới, bộ đôi Z Fold7 | Z Flip7 đều có dung lượng máy lớn với RAM 12GB, bộ nhớ trong 256GB | 512GB | 1TB cùng với vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy giúp nâng cao hiệu suất, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Đặc biệt, “Trong giai đoạn pre-booking, lượng khách hàng quan tâm Samsung Galaxy Z Fold7 tăng đến 30% so với sản phẩm tiền nhiệm, về phần Z Flip7 cũng ghi nhận tăng 20% so với tiền nhiệm”. Đại diện Di Động Việt cho biết.

Đáng chú ý, khi đặt mua bộ đôi Galaxy Z Fold7 | Z Flip7 khách hàng sẽ nhận được loạt quà tặng độc quyền hệ thống dành riêng cho khách đặt trước. Đồng thời có cơ hội tham gia minigame “Lật mở trúng quà” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng, gồm nhiều quà tặng giá trị như: đồng hồ thông minh, tai nghe không dây, voucher lên đến 500 nghìn đồng…

Đặt trước Galaxy Z Fold7 | Z Flip7, nhận bộ quà tặng hấp dẫn
Galaxy Z Fold7 | Z Flip7 với thiết kế siêu mỏng mới

Ngoài ra, khách hàng là thành viên D.member của Di Động Việt sẽ có cơ hội được tặng kèm loa Harman Kardon cao cấp, máy sấy tóc Dreame…

Và khi tham gia chương trình “Thu cũ - đổi mới”, khách hàng cũng sẽ được trợ giá lên đến 7 triệu đồng.

Tại Di Động Việt, khách hàng còn được giảm thêm đến 2 triệu đồng khi chọn thanh toán qua một số ngân hàng. Không chỉ được trả góp 0% lãi suất, khách hàng còn được hưởng thêm quyền lợi: không cần mở thẻ tín dụng; thời hạn trả góp lên tới 18 tháng qua Samsung Finance+.

Chính sách hậu mãi vượt trội tại Di Động Việt với chế độ bảo hành 2 năm chính hãng, miễn phí thay màn hình trong năm đầu tiên; bộ quà tặng Z Elite trị giá lên đến 3 triệu đồng và gói Samsung Care+ trong 1 năm, sẽ là những lợi thế mà người dùng khó có thể tìm kiếm được ở các hệ thống khác.

Đặt trước Galaxy Z Fold7 | Z Flip7, nhận bộ quà tặng hấp dẫn
Cùng Galaxy AI

Độc giả có nhu cầu đặt trước Galaxy Z Fold7 | Z Flip7 hoặc tham khảo, mua sắm các sản phẩm di động, đồ gia dụng thông minh, xe máy điện có thể tìm hiểu thêm tại website: didongviet.vn, hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).

Di Động Việt Galaxy Z series smartphone cao cấp

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

