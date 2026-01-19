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MediaTek ra mắt Dimensity 9500s và Dimensity 8500

Anh Thái

Anh Thái

09:42 | 19/01/2026
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Thuộc hệ sinh thái Dimensity, bộ đôi chipset MediaTek ra mắt Dimensity 9500s và Dimensity 8500 tập trung tối ưu hóa hiệu suất, khả năng tiết kiệm điện, AI, khả năng xử lý hình ảnh, chơi game và kết nối không dây, hứa hẹn tạo ra “cú hích” mới cho phân khúc smartphone flagship và cao cấp.
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Chia sẻ về bộ đôi chipsetmowis, ông JC Hsu, Phó Chủ tịch Tập đoàn kiêm Tổng Giám đốc mảng Kinh doanh Truyền dẫn Không dây của MediaTek cho biết: “Là đơn vị dẫn đầu thị phần smartphone toàn cầu, chúng tôi cam kết đẩy mạnh đầu tư vào các công nghệ tiên tiến và nỗ lực mang những sản phẩm đột phá đến với nhiều người dùng hơn. Sứ mệnh này được thể hiện rõ nét qua bộ đôi chipset Dimensity mới, nhằm cung cấp nhiều trải nghiệm smartphone flagship và cao cấp hơn, đồng thời giữ vững tầm nhìn mang lại hiệu năng và hiệu suất năng lượng tốt nhất cho cộng đồng.

MediaTek ra mắt Dimensity 9500s và Dimensity 8500
MediaTek ra mắt Dimensity 9500s và Dimensity 8500

Trong đó, Dimensity 9500s sử dụng tiến trình 3nm tiên tiến cùng kiến trúc All Big Core, MediaTek Dimensity 9500s cho phép thiết bị giải phóng tối đa sức mạnh mà vẫn tối ưu hoá điện năng. CPU 8 nhân bao gồm một nhân Cortex-X925 siêu mạnh với tốc độ xung nhịp lên đến 3,73GHz, ba nhân cao cấp Cortex-X4 và bốn nhân hiệu năng Cortex-A720.

Dimensity 9500s tích hợp GPU Immortalis-G925, mang lại trải nghiệm toàn khung hình và sống động cho các tựa game di động nặng, đáp ứng kỳ vọng của game thủ về hiệu năng với khả năng hỗ trợ công nghệ dò tia (ray tracing) tiên tiến. Ngoài ra, với công nghệ game thích ứng 3.0 (MAGT 3.0) và công nghệ khung hình 3.0 (MFRC 3.0), hiệu suất sử dụng điện được cải thiện đáng kể, giúp kéo dài thời lượng pin của thiết bị.

Bộ xử lý NPU flagship trên Dimensity 9500s được tối ưu hóa cho suy luận tạo sinh và các mô hình đa phương thức, mang lại khả năng chụp ảnh mạnh mẽ trên thiết bị và khả năng tạo nội dung ưu việt hơn. Chip hỗ trợ các tính năng được sử dụng với tần suất cao hàng ngày như hậu kỳ Live Photo, chỉnh sửa ảnh AI (mở rộng khung hình, tách nền và xóa vật thể) và tóm tắt nội dung AI (cuộc gọi, cuộc họp và tài liệu), giúp các nhà sản xuất dễ dàng chế tạo các thiết bị đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dùng.

Dimensity 9500s được trang bị bộ xử lý hình ảnh MediaTek Imagiq tiên tiến, hỗ trợ theo dõi chuyển động 30fps theo thời gian thực và quay video 8K Dolby Vision HDR ở mọi tiêu cự. Các nhà sáng tạo có thể dễ dàng ghi lại hình ảnh video rõ nét và sống động. Con chip này cũng hỗ trợ công nghệ chụp nhanh và giảm nhiễu vượt trội, mang lại trải nghiệm nhanh và rõ nét.

Dimensity 9500s có khả năng:

Modem 5G Release-17 hỗ trợ 4CC-CA và tốc độ tải xuống lên đến 7Gbps

Hỗ trợ công nghệ tiết kiệm năng lượng MediaTek 5G UltraSave 4.0

Hỗ trợ AI Network Suite 2.0, cải thiện hiệu suất mạng trong môi trường sóng yếu

Hỗ trợ công nghệ MediaTek Xtra Range 3.0 giúp mở rộng khoảng cách kết nối Wi-Fi trong nhà

Kết nối Bluetooth trực tiếp giữa hai điện thoại có thể đạt đến khoảng cách 5 km
MediaTek Dimensity 8500
MediaTek Dimensity 8500

Còn Dimensity 8500 sử dụng tiến trình 4nm tiết kiệm năng lượng, kiến trúc CPU All Big Core bao gồm tám nhân Cortex-A725 với tốc độ xung nhịp lên đến 3,4GHz, giúp cải thiện hơn nữa hiệu năng và khả năng tiết kiệm điện. Được hỗ trợ công nghệ điều phối chính xác và bộ nhớ LPDDR5X 9600Mbps với tốc độ truyền tải cao hơn, Dimensity 8500 giúp người dùng tận hưởng sự mượt mà và thời lượng pin dài trong các ứng dụng hàng ngày, chơi game và đa nhiệm.

Được tích hợp GPU Mali-G720, hiệu năng tối đa của Dimensity 8500 được cải thiện 25% so với thế hệ trước và mức tiêu thụ điện năng giảm 20%. Nhờ lõi xử lý và công cụ chơi game được nâng cấp toàn diện, Dimensity 8500 mang lại cho người chơi trải nghiệm mới mẻ với khả năng ổn định khung hình, tốc độ tải nhanh và hiệu quả năng lượng cao. Ngoài ra, Dimensity 8500 cũng áp dụng công nghệ dò tia vào các tựa game di động phổ biến, mang lại hiệu ứng chất lượng hình ảnh chân thực hơn và tăng cường đáng kể trải nghiệm nhập vai cho người chơi.

Khả năng của Dimensity 8500 bao gồm:

NPU thế hệ thứ 8 của MediaTek hỗ trợ các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM/MLLM) và các mô hình tạo ảnh phổ biến trên toàn cầu

Hỗ trợ thuật toán siêu zoom AI cho ảnh chụp từ xa cực nét

Công cụ ngữ nghĩa Dimensity AI có thể tối ưu hóa thông minh các khung hình nội dung hình ảnh.

Chi tiết các dòng chip di động MediaTek Dimensity xem thêm tại https://www.mediatek.com/products/smartphones/dimensity-5g

Media Tek Media Tek Dimensity Dimensity 8500 Dimensity 9500s smartphone Flagship smartphone cao cấp

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Hải Phòng

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Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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AUD 17605 17878 18455
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EUR 29347 29567 30648
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HKD 0 3221 3424
JPY 155 159 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14551 15138
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THB 705 769 822
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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CAD 18170 18270 19284
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CNY 3808.5 3833.5 3968.7
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29518 29548 31270
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MYR 0 6600 0
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NZD 0 14648 0
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SEK 0 2735 0
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THB 0 734.3 0
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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XAU 14,498,000 0 14,802,000
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CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 30/06/2026 06:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

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Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

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Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

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TCL trở thành đối tác của

TCL trở thành đối tác của 'Minions & Quái Vật'

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Boeing Đông Nam Á bổ nhiệm Chủ tịch mới

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Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

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