Chia sẻ về bộ đôi chipsetmowis, ông JC Hsu, Phó Chủ tịch Tập đoàn kiêm Tổng Giám đốc mảng Kinh doanh Truyền dẫn Không dây của MediaTek cho biết: “Là đơn vị dẫn đầu thị phần smartphone toàn cầu, chúng tôi cam kết đẩy mạnh đầu tư vào các công nghệ tiên tiến và nỗ lực mang những sản phẩm đột phá đến với nhiều người dùng hơn. Sứ mệnh này được thể hiện rõ nét qua bộ đôi chipset Dimensity mới, nhằm cung cấp nhiều trải nghiệm smartphone flagship và cao cấp hơn, đồng thời giữ vững tầm nhìn mang lại hiệu năng và hiệu suất năng lượng tốt nhất cho cộng đồng.”

MediaTek ra mắt Dimensity 9500s và Dimensity 8500

Trong đó, Dimensity 9500s sử dụng tiến trình 3nm tiên tiến cùng kiến trúc All Big Core, MediaTek Dimensity 9500s cho phép thiết bị giải phóng tối đa sức mạnh mà vẫn tối ưu hoá điện năng. CPU 8 nhân bao gồm một nhân Cortex-X925 siêu mạnh với tốc độ xung nhịp lên đến 3,73GHz, ba nhân cao cấp Cortex-X4 và bốn nhân hiệu năng Cortex-A720.

Dimensity 9500s tích hợp GPU Immortalis-G925, mang lại trải nghiệm toàn khung hình và sống động cho các tựa game di động nặng, đáp ứng kỳ vọng của game thủ về hiệu năng với khả năng hỗ trợ công nghệ dò tia (ray tracing) tiên tiến. Ngoài ra, với công nghệ game thích ứng 3.0 (MAGT 3.0) và công nghệ khung hình 3.0 (MFRC 3.0), hiệu suất sử dụng điện được cải thiện đáng kể, giúp kéo dài thời lượng pin của thiết bị.

Bộ xử lý NPU flagship trên Dimensity 9500s được tối ưu hóa cho suy luận tạo sinh và các mô hình đa phương thức, mang lại khả năng chụp ảnh mạnh mẽ trên thiết bị và khả năng tạo nội dung ưu việt hơn. Chip hỗ trợ các tính năng được sử dụng với tần suất cao hàng ngày như hậu kỳ Live Photo, chỉnh sửa ảnh AI (mở rộng khung hình, tách nền và xóa vật thể) và tóm tắt nội dung AI (cuộc gọi, cuộc họp và tài liệu), giúp các nhà sản xuất dễ dàng chế tạo các thiết bị đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dùng.

Dimensity 9500s được trang bị bộ xử lý hình ảnh MediaTek Imagiq tiên tiến, hỗ trợ theo dõi chuyển động 30fps theo thời gian thực và quay video 8K Dolby Vision HDR ở mọi tiêu cự. Các nhà sáng tạo có thể dễ dàng ghi lại hình ảnh video rõ nét và sống động. Con chip này cũng hỗ trợ công nghệ chụp nhanh và giảm nhiễu vượt trội, mang lại trải nghiệm nhanh và rõ nét.

Dimensity 9500s có khả năng: Modem 5G Release-17 hỗ trợ 4CC-CA và tốc độ tải xuống lên đến 7Gbps Hỗ trợ công nghệ tiết kiệm năng lượng MediaTek 5G UltraSave 4.0 Hỗ trợ AI Network Suite 2.0, cải thiện hiệu suất mạng trong môi trường sóng yếu Hỗ trợ công nghệ MediaTek Xtra Range 3.0 giúp mở rộng khoảng cách kết nối Wi-Fi trong nhà Kết nối Bluetooth trực tiếp giữa hai điện thoại có thể đạt đến khoảng cách 5 km

MediaTek Dimensity 8500

Còn Dimensity 8500 sử dụng tiến trình 4nm tiết kiệm năng lượng, kiến trúc CPU All Big Core bao gồm tám nhân Cortex-A725 với tốc độ xung nhịp lên đến 3,4GHz, giúp cải thiện hơn nữa hiệu năng và khả năng tiết kiệm điện. Được hỗ trợ công nghệ điều phối chính xác và bộ nhớ LPDDR5X 9600Mbps với tốc độ truyền tải cao hơn, Dimensity 8500 giúp người dùng tận hưởng sự mượt mà và thời lượng pin dài trong các ứng dụng hàng ngày, chơi game và đa nhiệm.

Được tích hợp GPU Mali-G720, hiệu năng tối đa của Dimensity 8500 được cải thiện 25% so với thế hệ trước và mức tiêu thụ điện năng giảm 20%. Nhờ lõi xử lý và công cụ chơi game được nâng cấp toàn diện, Dimensity 8500 mang lại cho người chơi trải nghiệm mới mẻ với khả năng ổn định khung hình, tốc độ tải nhanh và hiệu quả năng lượng cao. Ngoài ra, Dimensity 8500 cũng áp dụng công nghệ dò tia vào các tựa game di động phổ biến, mang lại hiệu ứng chất lượng hình ảnh chân thực hơn và tăng cường đáng kể trải nghiệm nhập vai cho người chơi.

Khả năng của Dimensity 8500 bao gồm: NPU thế hệ thứ 8 của MediaTek hỗ trợ các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM/MLLM) và các mô hình tạo ảnh phổ biến trên toàn cầu Hỗ trợ thuật toán siêu zoom AI cho ảnh chụp từ xa cực nét Công cụ ngữ nghĩa Dimensity AI có thể tối ưu hóa thông minh các khung hình nội dung hình ảnh.

Chi tiết các dòng chip di động MediaTek Dimensity xem thêm tại https://www.mediatek.com/products/smartphones/dimensity-5g