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HUAWEI Mate X7 chính thức ra mắt, ghi dấu sự trở lại thị trường smartphone của Huawei

Hồng Nhung

Hồng Nhung

15:35 | 23/01/2026
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Đây là mẫu điện thoại gập mới nhất, đánh dấu bước đi chiến lược trong phân khúc flagship tại Việt Nam. Theo đó, người dùng có thể đặt trước sản phẩm tại gian hàng chính hãng của Huawei trên sàn thương mại điện tử Shopee với mức giá 54.990.000 đồng, trước khi sản phẩm chính thức được mở bán vào ngày 30 tháng 01 tới.
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Có thể nói, sau hơn bảy năm tiên phong trong lĩnh vực smartphone gập, HUAWEI Mate X7 là dòng sản phẩm mới nhất, thể hiện rõ triết lý phát triển cốt lõi của Huawei, đó là không ngừng hoàn thiện trong thiết kế, công nghệ và trải nghiệm người dùng, nhằm tạo nên sự cân bằng giữa vẻ ngoài tinh tế và hiệu năng bền bỉ, mạnh mẽ.

HUAWEI Mate X7 chính thức ra mắt
HUAWEI Mate X7 chính thức ra mắt

Chính vì thế HUAWEI Mate X7 sở hữu thiết kế được tinh chỉnh toàn diện, nổi bật với cụm camera Time-Space Gate (Cánh Cổng Không - Thời Gian), kết hợp các đường cong và kỹ thuật cắt tinh thể ba chiều, tạo nên diện mạo hiện đại nhưng không làm mất đi dấu ấn cao cấp đặc trưng của dòng Mate Series.

Được lấy cảm hứng từ mỹ học phương Đông, vẻ ngoài của HUAWEI Mate X7 tái hiện những kiệt tác truyền thống lâu đời, mang đến thiết kế bề mặt lưng giàu chiều sâu thị giác. Các tuỳ chọn màu Đỏ Tinh Vân và Đen Cổ Điển với chất liệu da nhân tạo giúp HUAWEI Mate X7 vừa sang trọng, vừa mang tính cá nhân hoá, đáp ứng đa dạng phong cách và nhu cầu của người dùng.

HUAWEI Mate X7 chính thức ra mắt
HUAWEI Mate X7 chính thức ra mắt

Vẻ ngoài của HUAWEI Mate X7 tái hiện những kiệt tác truyền thống lâu đời, mang đến thiết kế bề mặt lưng giàu chiều sâu thị giác.

Bên cạnh đó, điểm nổi bật của HUAWEI Mate X7 chính là hệ thống camera chuyên nghiệp, giúp đưa trải nghiệm nhiếp ảnh trên điện thoại gập tiệm cận hơn với những dòng điện thoại thanh truyền thống.

Với camera True-to-Colour thế hệ mới, HUAWEI Mate X7 cho khả năng tái tạo màu sắc chính xác hơn tới 43% và tăng 96% lượng ánh sáng thu vào, giúp hạn chế hiện tượng sai lệch màu trong những điều kiện ánh sáng phức tạp – từ cảnh đêm đô thị đến không gian trong nhà nhiều nguồn sáng.

HUAWEI Mate X7 chính thức ra mắt
HUAWEI Mate X7 chính thức ra mắt

HUAWEI Mate X7 với camera True-to-Colour thế hệ mới và viên pin bền bỉ

Bên cạnh đó, camera Ultra Lighting HDR với cấu trúc quang học bốn thành phần và thấu kính siêu mỏng giúp hình ảnh sắc nét, cân bằng sáng tốt hơn trong nhiều kịch bản chụp khác nhau, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo độ mỏng tổng thể của thiết bị.

Ngoài ra, hệ thống camera trên HUAWEI Mate X7 còn có camera Telephoto Macro 50MP, tích hợp ống kính tiềm vọng nhỏ gọn đầu tiên trong phân khúc, hỗ trợ zoom quang học 3.5x và chụp macro tele, cho phép ghi lại hình ảnh rõ nét từ toàn cảnh đến chi tiết cận cảnh.

Và tất nhiên, khả năng quay video của HUAWEI Mate X7 cũng rất ấn tượng khi được tích hợp công nghệ Ultra HDR Video, giúp mang lại dải tương phản động lên tới 17.5 EV khi quay 4K, giúp hình ảnh giàu chi tiết và màu sắc, ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh hoặc thiếu sáng.

HUAWEI Mate X7 chính thức ra mắt
HUAWEI Mate X7 chính thức ra mắt

Thiết kế mỏng nhẹ, tinh gọn với màn hình gập siêu bền bỉ

Đại diện nhóm kinh doanh tiêu dùng Huawei cũng khẳng định, bên cạnh thiết kế gập HUAWEI Mate X7 còn sở hữu độ bền cao. Ngoài màn hình ngoài sử dụng kính cường lực Kunlun Crystal Armour, tăng cường khả năng chống trầy xước và va đập trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Thì bản lề với cấu trúc tay đòn, được chế tác từ thép siêu bền, kết hợp cùng cấu trúc bảo vệ ba lớp cho màn hình trong, giúp hạn chế tác động từ lực gập, va chạm và quá trình lão hoá theo thời gian. Trong khi đó, khung giữa của máy được làm bằng nhôm tiêu chuẩn hàng không cùng Mặt lưng sợi composite cũng góp phần gia tăng độ cứng cáp mà vẫn giữ được tính thẩm mỹ của thiết bị.

HUAWEI Mate X7 chính thức ra mắt
HUAWEI Mate X7 cũng đạt chuẩn kháng nước kháng bụi IP58 & IP59

Ngoài ra, HUAWEI Mate X7 đạt chuẩn kháng nước kháng bụi IP58 & IP59, một điểm nhấn đáng chú ý trong phân khúc smartphone gập cao cấp.

Viên pin Silicon-Carbon dung lượng 5.600 mAh, có đi kèm hỗ trợ sạc nhanh có dây 66W và sạc nhanh không dây 50W sẽ giúp HUAWEI Mate X7 đáp ứng nhu cầu sử dụng với hiệu suất cao trong cả ngày dài.

Hệ thống tản nhiệt SuperCool với buồng hơi (VC) siêu lớn cùng vật liệu Graphene dẫn nhiệt cao giúp HUAWEI Mate X7 duy trì hiệu suất ổn định khi xử lý tác vụ nặng, từ đa nhiệm, chỉnh sửa nội dung đến giải trí.

HUAWEI Mate X7 sẽ chính thức mở bán từ ngày 30/1 tới tại các cửa hàng thuộc hệ thống bán lẻ CellphoneS và gian hàng chính hãng của Huawei trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok Shop với mức giá 54.990.000 VNĐ.

* Từ hôm nay, 23 tháng 01 năm 2026, khách hàng đã có thể đặt trước sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Shopee.

** Trong thời gian mở bán, từ nay đến hết ngày 28/2 khi mua HUAWEI Mate X7, khách hàng sẽ nhận ngay bộ quà tặng với giá trị lên đến 19.760.000 đồng bao gồm:

  • Tai nghe HUAWEI FreeBuds Pro 4,
  • Đồng hồ thông minh HUAWEI WATCH 5,
  • Ốp lưng bảo vệ kiêm giá đỡ cao cấp,
  • Và 1 năm dịch vụ bảo vệ màn hình HUAWEI Care+.

Thông tin chi tiết xem thêm tại https://consumer.huawei.com/vn/phones/mate-x7/

Huawei smartphone cao cấp smartphone màn hình gập Huawei trở lại sản phẩm công nghệ 2026

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

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