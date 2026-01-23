HUAWEI Mate X7 chính thức ra mắt, ghi dấu sự trở lại thị trường smartphone của Huawei

Có thể nói, sau hơn bảy năm tiên phong trong lĩnh vực smartphone gập, HUAWEI Mate X7 là dòng sản phẩm mới nhất, thể hiện rõ triết lý phát triển cốt lõi của Huawei, đó là không ngừng hoàn thiện trong thiết kế, công nghệ và trải nghiệm người dùng, nhằm tạo nên sự cân bằng giữa vẻ ngoài tinh tế và hiệu năng bền bỉ, mạnh mẽ.

HUAWEI Mate X7 chính thức ra mắt

Chính vì thế HUAWEI Mate X7 sở hữu thiết kế được tinh chỉnh toàn diện, nổi bật với cụm camera Time-Space Gate (Cánh Cổng Không - Thời Gian), kết hợp các đường cong và kỹ thuật cắt tinh thể ba chiều, tạo nên diện mạo hiện đại nhưng không làm mất đi dấu ấn cao cấp đặc trưng của dòng Mate Series.

Được lấy cảm hứng từ mỹ học phương Đông, vẻ ngoài của HUAWEI Mate X7 tái hiện những kiệt tác truyền thống lâu đời, mang đến thiết kế bề mặt lưng giàu chiều sâu thị giác. Các tuỳ chọn màu Đỏ Tinh Vân và Đen Cổ Điển với chất liệu da nhân tạo giúp HUAWEI Mate X7 vừa sang trọng, vừa mang tính cá nhân hoá, đáp ứng đa dạng phong cách và nhu cầu của người dùng.

Vẻ ngoài của HUAWEI Mate X7 tái hiện những kiệt tác truyền thống lâu đời, mang đến thiết kế bề mặt lưng giàu chiều sâu thị giác.

Bên cạnh đó, điểm nổi bật của HUAWEI Mate X7 chính là hệ thống camera chuyên nghiệp, giúp đưa trải nghiệm nhiếp ảnh trên điện thoại gập tiệm cận hơn với những dòng điện thoại thanh truyền thống.

Với camera True-to-Colour thế hệ mới, HUAWEI Mate X7 cho khả năng tái tạo màu sắc chính xác hơn tới 43% và tăng 96% lượng ánh sáng thu vào, giúp hạn chế hiện tượng sai lệch màu trong những điều kiện ánh sáng phức tạp – từ cảnh đêm đô thị đến không gian trong nhà nhiều nguồn sáng.

HUAWEI Mate X7 với camera True-to-Colour thế hệ mới và viên pin bền bỉ

Bên cạnh đó, camera Ultra Lighting HDR với cấu trúc quang học bốn thành phần và thấu kính siêu mỏng giúp hình ảnh sắc nét, cân bằng sáng tốt hơn trong nhiều kịch bản chụp khác nhau, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo độ mỏng tổng thể của thiết bị.

Ngoài ra, hệ thống camera trên HUAWEI Mate X7 còn có camera Telephoto Macro 50MP, tích hợp ống kính tiềm vọng nhỏ gọn đầu tiên trong phân khúc, hỗ trợ zoom quang học 3.5x và chụp macro tele, cho phép ghi lại hình ảnh rõ nét từ toàn cảnh đến chi tiết cận cảnh.

Và tất nhiên, khả năng quay video của HUAWEI Mate X7 cũng rất ấn tượng khi được tích hợp công nghệ Ultra HDR Video, giúp mang lại dải tương phản động lên tới 17.5 EV khi quay 4K, giúp hình ảnh giàu chi tiết và màu sắc, ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh hoặc thiếu sáng.

Thiết kế mỏng nhẹ, tinh gọn với màn hình gập siêu bền bỉ

Đại diện nhóm kinh doanh tiêu dùng Huawei cũng khẳng định, bên cạnh thiết kế gập HUAWEI Mate X7 còn sở hữu độ bền cao. Ngoài màn hình ngoài sử dụng kính cường lực Kunlun Crystal Armour, tăng cường khả năng chống trầy xước và va đập trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Thì bản lề với cấu trúc tay đòn, được chế tác từ thép siêu bền, kết hợp cùng cấu trúc bảo vệ ba lớp cho màn hình trong, giúp hạn chế tác động từ lực gập, va chạm và quá trình lão hoá theo thời gian. Trong khi đó, khung giữa của máy được làm bằng nhôm tiêu chuẩn hàng không cùng Mặt lưng sợi composite cũng góp phần gia tăng độ cứng cáp mà vẫn giữ được tính thẩm mỹ của thiết bị.

HUAWEI Mate X7 cũng đạt chuẩn kháng nước kháng bụi IP58 & IP59

Ngoài ra, HUAWEI Mate X7 đạt chuẩn kháng nước kháng bụi IP58 & IP59, một điểm nhấn đáng chú ý trong phân khúc smartphone gập cao cấp.

Viên pin Silicon-Carbon dung lượng 5.600 mAh, có đi kèm hỗ trợ sạc nhanh có dây 66W và sạc nhanh không dây 50W sẽ giúp HUAWEI Mate X7 đáp ứng nhu cầu sử dụng với hiệu suất cao trong cả ngày dài.

Hệ thống tản nhiệt SuperCool với buồng hơi (VC) siêu lớn cùng vật liệu Graphene dẫn nhiệt cao giúp HUAWEI Mate X7 duy trì hiệu suất ổn định khi xử lý tác vụ nặng, từ đa nhiệm, chỉnh sửa nội dung đến giải trí.

HUAWEI Mate X7 sẽ chính thức mở bán từ ngày 30/1 tới tại các cửa hàng thuộc hệ thống bán lẻ CellphoneS và gian hàng chính hãng của Huawei trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok Shop với mức giá 54.990.000 VNĐ.

* Từ hôm nay, 23 tháng 01 năm 2026, khách hàng đã có thể đặt trước sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Shopee.

** Trong thời gian mở bán, từ nay đến hết ngày 28/2 khi mua HUAWEI Mate X7, khách hàng sẽ nhận ngay bộ quà tặng với giá trị lên đến 19.760.000 đồng bao gồm:

Tai nghe HUAWEI FreeBuds Pro 4,

Đồng hồ thông minh HUAWEI WATCH 5,

Ốp lưng bảo vệ kiêm giá đỡ cao cấp,

Và 1 năm dịch vụ bảo vệ màn hình HUAWEI Care+.

Thông tin chi tiết xem thêm tại https://consumer.huawei.com/vn/phones/mate-x7/