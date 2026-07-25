Cụ thể, trong quá trình vận hành, nhiều doanh nghiệp hiện phải sử dụng nhiều phần mềm khác nhau để quản lý cửa hàng, kho hàng, hóa đơn điện tử và các kênh bán hàng online. Điều này khiến dữ liệu phân tán, khó kiểm soát và tốn nhiều thời gian đối soát. Việc đối chiếu công nợ, khoản lãi lỗ, khoản phải thu từ khách hàng và phải trả cho nhà cung cấp không xem ngay lập tức được. Các chi phí khác nhau, không quản lý được hết thông tin về dòng tiền.

“RetailSync POS được xây dựng nhằm giải quyết bài toán đó bằng cách kết nối toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp về chung một nền tảng.” Đại diện VietIfy cho biết.

Điểm nổi bật của RetailSync POS đó là khả năng kết nối trực tiếp với các nền tảng như Shopee và TikTok Shop, khi đó đơn hàng, tồn kho và doanh thu được đồng bộ tự động giữa cửa hàng và các sàn thương mại điện tử, giúp doanh nghiệp quản lý đa kênh hiệu quả hơn.

Bên cạnh chức năng bán hàng, hệ thống còn hỗ trợ quản lý kho, mua hàng, vận hành đa chi nhánh, quản lý khách hàng, theo dõi hoa hồng nhân viên và phát hành hóa đơn điện tử theo chuẩn Tổng cục Thuế.

Ngoài ra, RetailSync POS cũng được tích hợp hơn 20 báo cáo tài chính và quản trị như lãi lỗ, dòng tiền, doanh thu, thuế và công nợ, giúp chủ doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt tình hình kinh doanh mà không cần tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn.

Thêm một nền tảng quản lý bán hàng cho doanh nghiệp Việt

Được xây dựng trên nền tảng đám mây hiện đại, RetailSync POS cung cấp môi trường dữ liệu riêng biệt cho từng doanh nghiệp, bảo đảm tính bảo mật và an toàn trong quá trình vận hành.

Đáng chú ý hơn cả là khi sử dụng nền tảng RetailSync POS, doanh nghiệp sẽ được quản lý tài sản bằng IT thông minh với Agent, giúp kiểm soát toàn bộ tìa sản công nghệ của doanh nghiệp từ xa một cách hoàn toàn tự động, và hiệu quả.

“Đây là công cụ mà trước đây nếu các doanh nghiệp muốn sử dụng chỉ có thể mua từ nước ngoài.” Đại diện VietIfy khẳng định.

Đại diện VietIfy cũng chia sẻ thêm rằng: “Mục tiêu của RetailSync POS là giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận các công cụ quản trị hiện đại với chi phí hợp lý và triển khai đơn giản. RetailSync POS không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý cửa hàng, Shopee và TikTok Shop trên cùng một nền tảng, mà toàn bộ dữ liệu bán hàng, tồn kho và tài chính cũng được tập trung để hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn.”

RetailSync POS hiện đã sẵn sàng triển khai tại https://soft-vn.com, các doanh nghiệp có thể đăng ký và sử dụng miễn phí ngay mà không cần đầu tư hạ tầng hoặc cài đặt phức tạp.