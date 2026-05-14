Theo đó, đây cũng là sản phẩm đầu tiên được FPT triển khai sau khi trở thành đối tác cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu (DBaaS) được chứng nhận của MongoDB tại Việt Nam.

Theo khảo sát của IDC tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương có đến 43% tổ chức cho biết hạ tầng dữ liệu hiện tại là rào cản lớn đối với việc phát triển ứng dụng mới. Trong khi đó, các hệ thống dữ liệu truyền thống vốn được thiết kế cho giao dịch đơn giản đang gặp khó khăn khi phải xử lý dữ liệu phi cấu trúc và tích hợp AI vào quy trình vận hành.

Ông Đoàn Đăng Khoa, Phó Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT

Được biết, dịch vụ quản trị cơ sở dữ liệu FPT MongoDB Enterprise được thiết kế để giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian hiện đại hóa nền tảng dữ liệu hướng đến phát triển ứng dụng AI. Toàn bộ các tác vụ vận hành như cài đặt, sao lưu, giám sát hay nâng cấp được tự động hóa và do FPT Cloud quản lý, cho phép doanh nghiệp tập trung vào phát triển sản phẩm và nghiệp vụ.

FPT MongoDB Enterprise còn đáp ứng các nhu cầu tăng trưởng linh hoạt, có thể xử lý khối lượng truy vấn lớn và mở rộng tài nguyên mà không làm gián đoạn dịch vụ. Đồng thời, nền tảng tích hợp các tiêu chuẩn bảo mật cấp doanh nghiệp như mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập, giám sát và lưu vết hoạt động, phù hợp với các lĩnh vực có yêu cầu cao về tuân thủ như tài chính, ngân hàng và bảo hiểm.

FPT MongoDB Enterprise, lựa chọn mới cho doanh nghiệp Việt

Một điểm đáng chú ý là toàn bộ hạ tầng được đặt tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp đáp ứng các quy định về lưu trữ dữ liệu trong nước, đồng thời tăng khả năng chủ động trong quản trị và vận hành hệ thống.

"Sự hợp tác và ra mắt FPT MongoDB Enterprise là minh chứng năng lực làm chủ công nghệ lõi của FPT. Giải pháp dữ liệu chuẩn quốc tế cân bằng với sự an toàn và hệ sinh thái mạnh mẽ của FPT Cloud sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển dịch sang mô hình vận hành dựa trên dữ liệu trong kỷ nguyên AI." Ông Đoàn Đăng Khoa, Phó Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT.

Bà Céline Zuberek và ông Đoàn Đăng Khoa trao kỷ niệm chương đánh dấu hợp tác giữa FPT và MongoDB.

"Chúng tôi đánh giá các doanh nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn hiện đại hóa công nghệ mạnh mẽ nhất từ trước đến nay và họ cần một đối tác có thể đồng hành lâu dài. Hợp tác với FPT không chỉ là một đối tác đáng tin cậy, mà còn giúp chúng tôi đẩy nhanh hành trình hiện đại hóa dữ liệu cho doanh nghiệp trên nền tảng đáng tin cậy, tuân thủ các yêu cầu thiết yếu về lưu trữ dữ liệu." Bà Céline Zuberek, Phó Chủ tịch khu vực ASEAN, MongoDB.

Việc làm chủ hạ tầng và công nghệ lõi cho phép doanh nghiệp Việt tiếp cận các nền tảng dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế, từ đó đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang mô hình vận hành dựa trên dữ liệu và sẵn sàng cho việc triển khai các ứng dụng AI trong thực tế.