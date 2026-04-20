FPT Polytechnic giành chức vô địch tại giải đấu FVPL Spring 2026

FVPL Spring 2026 năm nay quy tụ bốn đội tuyển xuất sắc nhất gồm NK FC Online, Star Galaxy (SGLX), FPT Polytechnic (FPL) và TAKIO. Mỗi đội mang một màu sắc riêng, tạo nên thế cạnh tranh đa dạng.

Xuyên suốt giải đấu, các trận đấu diễn ra với cường độ cao, đề cao tính phối hợp và khả năng thích ứng chiến thuật. Thông điệp “KICK OFF YOUR FANTASY – PROVE YOUR POWER” được thể hiện rõ qua cách các đội vận hành đội hình, lựa chọn nhân sự và xử lý tình huống trong từng trận đấu. Yếu tố tập thể và chiều sâu chiến thuật trở thành điểm mấu chốt quyết định kết quả.

Ở giai đoạn quyết định, Ban tổ chức triển khai nhiều thay đổi về thể thức nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, đáng chú ý là việc điều chỉnh số lượng thành viên thi đấu, áp dụng cơ chế cấm/chọn cầu thủ (ban/pick) và nâng cấp trận Chung kết Tổng lên thể thức BO7.

Vòng Chung kết FVPL Spring 2026. Ảnh: FC Online

Những điều chỉnh này buộc các đội phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về chiến thuật, đồng thời tạo điều kiện để các cuộc đối đầu trở nên kịch tính và có chiều sâu.

Các trận đấu then chốt đã phản ánh rõ hiệu quả của thay đổi này. Tại nhánh thắng, cuộc đối đầu giữa NK FC Online và Star Galaxy diễn ra với tốc độ cao, liên tục thay đổi cục diện. Ở nhánh thua, FPT Polytechnic và TAKIO tạo nên trận đấu căng thẳng, nơi từng sai lầm nhỏ đều phải trả giá. Những trận đấu này không chỉ kiểm tra kỹ năng cá nhân mà còn đòi hỏi khả năng điều chỉnh chiến thuật theo diễn biến thực tế.

Bước vào trận Chung kết Tổng, FPT Polytechnic thể hiện sự ổn định và bản lĩnh vượt trội. Đội duy trì lối chơi kỷ luật, kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu và tận dụng hiệu quả cơ hội. Trước một Star Galaxy thi đấu linh hoạt và giàu kinh nghiệm, FPT Polytechnic vẫn giữ được thế chủ động, qua đó giành chiến thắng chung cuộc để lên ngôi vô địch.

FPT Polytechnic lên ngôi vương FVPL Spring 2026. Ảnh: FC Online

Với kết quả này, FPT Polytechnic chính thức trở thành nhà vô địch FVPL Spring 2026, trong khi Star Galaxy giành vị trí Á quân. Hai đội tuyển sẽ đại diện Việt Nam tham dự FC Pro Masters 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới. Đây được xem là cơ hội để các đội kiểm chứng năng lực ở môi trường quốc tế, đồng thời nâng cao vị thế của thể thao điện tử Việt Nam.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, vòng Chung kết còn ghi nhận sự thành công về mặt tổ chức và tương tác với người hâm mộ. Sự kiện thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi trực tiếp, tạo nên không khí sôi động tại nhà thi đấu. Các hoạt động bên lề được triển khai đồng bộ, từ giao lưu với những gương mặt có ảnh hưởng trong cộng đồng đến các khu vực trải nghiệm trò chơi.

Người tham dự có cơ hội tham gia các hoạt động tương tác, nhận quà tặng và trải nghiệm không gian thi đấu chuyên nghiệp. Những nội dung này góp phần tăng tính kết nối giữa giải đấu và cộng đồng, đồng thời mở rộng sức ảnh hưởng của bộ môn thể thao điện tử đến với công chúng.

FVPL Spring 2026 khép lại với nhiều dấu ấn tích cực, từ chất lượng chuyên môn, công tác tổ chức đến sự hưởng ứng của người hâm mộ. Chức vô địch của FPT Polytechnic là kết quả của quá trình chuẩn bị bài bản và thi đấu hiệu quả. Đồng thời, thành công chung của giải đấu cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thể thao điện tử trong nước, đặc biệt khi các tiêu chuẩn thi đấu ngày càng được nâng cao và tiệm cận quốc tế.