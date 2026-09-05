Xôi Lạc TV bị đề nghị truy tố 74 bị can, bình luận viên nhận tiền tỷ

Công an tỉnh Hưng Yên đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan hệ thống website Xôi Lạc TV, đề nghị truy tố 74 bị can về 4 nhóm tội danh gồm xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc; đánh bạc và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Trong số các bị can, Phạm Nguyễn Dũng, sinh năm 1979, trú tại Hà Nội, bị đề nghị truy tố về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và Tổ chức đánh bạc.

Theo kết luận điều tra, Dũng từng hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, bất động sản và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Năm 2016, Dũng thành lập Công ty CP hệ thống công nghệ Helios, cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin và gia công phần mềm.

Đến năm 2018, hoạt động công nghệ tiếp tục được mở rộng thông qua Công ty Heligate, tập trung vào dịch vụ gia công phần mềm cho khách hàng nước ngoài.

Cùng thời điểm này, Nguyễn Công Định, một lập trình viên, phát triển trang XoilacTV để phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá. Theo cơ quan điều tra, sau khi biết đến dự án, Dũng đã đầu tư chi phí để phát triển hệ thống.

Hệ thống web lậu Xôi Lạc TV bị điều tra về vi phạm bản quyền và quảng cáo cờ bạc trực tuyến.

Hai bên được xác định thỏa thuận Dũng chịu chi phí xây dựng, vận hành, còn Định phụ trách chuyên môn và phát triển dự án. Lợi nhuận sau khi trừ chi phí được chia theo thỏa thuận.

Từ XoilacTV, hệ thống sau đó mở rộng với nhiều tên miền và website như VeboTV, 90PhutTV, ThapcamTV, BanhkhucTV, CakeoTV. Các trang này phát các trận thể thao, đồng thời xuất hiện quảng cáo và đường dẫn tới các website cá cược trực tuyến.

Cơ quan điều tra xác định riêng dự án 90 phút đã tổ chức phát sóng 1.529 trận đấu khi chưa được các chủ thể quyền liên quan cho phép.

Trong giai đoạn từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026, hoạt động quảng cáo cho các trang đánh bạc trực tuyến tại dự án 90 phút được xác định mang về hơn 69 tỷ đồng. Một dự án khác là Cakhia thu lợi bất chính hơn 64 tỷ đồng từ hoạt động tương tự.

Tổng số tiền được cơ quan điều tra xác định thu lợi bất chính từ quảng cáo cờ bạc trực tuyến tại hai dự án vượt 133 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hệ thống Xôi Lạc TV còn xây dựng một đội ngũ bình luận viên quy mô lớn. Nhóm này có khoảng 30 người tùy từng thời điểm, bình luận nhiều môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, võ thuật, thể thao điện tử và đua xe.

Khoảng 15 người được xác định là bình luận viên có hợp đồng lao động, bên cạnh hàng chục cộng tác viên. Các bình luận viên sử dụng nhiều biệt danh như "Capitain", "Batman", "Người Thỏ", "Người Nện", "Người Cồn", "Người Già", "Người Sói", "Mỳ Tôm", "Trâu Gác Bếp".

Mức thù lao được tính theo từng trận. Những trận có thời lượng dưới 1 giờ 30 phút có thể được trả khoảng 200.000 đồng, trong khi các trận khác dao động từ 350.000 đồng đến 1 triệu đồng, tùy môn thể thao, giải đấu và hình thức bình luận.

Công an đột kích trụ sở của web lậu "Xôi lạc TV". Ảnh: CACC

Một trong những trường hợp đáng chú ý là Nguyễn Trung Sơn, sinh năm 1995, sử dụng biệt danh "Người Thỏ". Sơn tham gia bình luận trên hệ thống từ cuối năm 2019 và sau đó được giao làm tổ trưởng nhóm bình luận viên bóng đá.

Theo kết luận điều tra, từ ngày 2/1/2025 đến 1/2/2026, Sơn thực hiện bình luận 379 trận thể thao. Trong số này, 157 trận được xác định xâm phạm bản quyền của các đơn vị như K+, VTVCab và Truyền hình FPT.

Tổng số tiền Sơn được xác định hưởng lợi là hơn 2,7 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 265 triệu đồng đang bị phong tỏa tại các tài khoản ngân hàng, phần còn lại được khai đã sử dụng cho sinh hoạt.

Một số bình luận viên khác cũng được xác định nhận số tiền lớn. "Người Già" hưởng khoảng 2,2 tỷ đồng, "Người Nện" khoảng 1,7 tỷ đồng, "Người Cồn" khoảng 1,6 tỷ đồng, "Bánh Cuốn" và "Mỳ Tôm" khoảng 1,3 tỷ đồng mỗi người, "Người Sói" khoảng 1,2 tỷ đồng và "Trâu Gác Bếp" khoảng 1,1 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 74 bị can trong vụ án. Tiền mặt, ô tô, tiền trong tài khoản ngân hàng cùng các tài sản bị thu giữ, phong tỏa hoặc kê biên có tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng.

Vụ án Xôi Lạc TV cũng cho thấy quy mô của hoạt động phát sóng trái phép nội dung có bản quyền trên môi trường số. Bên cạnh thiệt hại đối với các đơn vị sở hữu quyền phát sóng, việc kết hợp lượng truy cập lớn với quảng cáo, điều hướng người xem tới các nền tảng cờ bạc trực tuyến đang đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác nội dung trên Internet.