Triệt phá đường dây cá độ và phát lậu bóng đá CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên ngày 21/5, vụ án được triển khai trong đợt cao điểm đấu tranh với các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an. Lực lượng chức năng xác định đây là đường dây hoạt động chuyên nghiệp, sử dụng công nghệ cao để phát lậu các giải bóng đá quốc tế nhằm thu hút lượng truy cập lớn, từ đó quảng bá cá độ và tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Trong thời gian từ ngày 15 đến 21/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đồng loạt triệu tập, khám xét và bắt giữ các đối tượng tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Gia Lai và Tây Ninh. Cơ quan điều tra xác định Đ.V.C., sinh năm 1995, quê Phú Thọ, hiện cư trú tại TP.HCM, là người cầm đầu đường dây.

Các website phát sóng bóng đá trái phép CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV...

Nhóm này vận hành hàng loạt website phát bóng đá trái phép vốn có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Các trang web sử dụng những “bình luận viên” với biệt danh như “Giàng A Phò”, “Giàng A Lử”, “Giàng A Lôi”, “Giàng A Páo”, “Giàng A Cay” để thu hút người xem. Những nhân vật này thường xuyên xuất hiện trong các buổi bình luận trực tiếp các trận đấu thuộc Ngoại hạng Anh, Champions League, La Liga, Bundesliga, Serie A hay các trận có đội tuyển Việt Nam tham dự.

Cơ quan công an cho biết, giải Ngoại hạng Anh là nội dung bị nhóm đối tượng xâm phạm bản quyền nhiều nhất. Ngoài việc phát lậu, các đối tượng còn chèn quảng cáo cá độ bóng đá trong lúc trận đấu diễn ra để thu lợi bất chính. Hình thức phổ biến là đặt banner, đường dẫn hoặc nội dung quảng cáo trực tiếp tới các trang cá cược trực tuyến khi lượng người xem tăng cao.

Quá trình điều tra bước đầu xác định đường dây bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2024 và nhanh chóng mở rộng trên phạm vi cả nước. Nhóm đối tượng chủ yếu vận hành hệ thống trên môi trường mạng nên việc truy vết gặp nhiều khó khăn. Phần lớn các thành viên không gặp mặt trực tiếp, thậm chí không biết danh tính thật của người điều hành cấp trên.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng sử dụng ứng dụng nhắn tin có tính năng tự xóa dữ liệu sau thời gian ngắn nhằm trao đổi công việc. Việc trả lương, thanh toán chi phí và phân chia lợi nhuận được thực hiện qua ví điện tử hoặc tài khoản trung gian ẩn danh. Theo cơ quan điều tra, mô hình hoạt động khép kín này khiến đường dây tồn tại trong thời gian dài trước khi bị triệt phá.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị khởi tố có nhiều người trẻ từng học hoặc tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin. Nhóm này phụ trách kỹ thuật vận hành website, quản trị máy chủ, xử lý đường truyền và hỗ trợ che giấu dấu vết điện tử. Điều này cho thấy các hành vi vi phạm bản quyền trên không gian mạng đang ngày càng có xu hướng chuyên môn hóa và tổ chức bài bản hơn.

Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 28 bộ máy tính cấu hình cao, 18 bộ thiết bị livestreamlivestream chuyên dụng, 6 máy tính bảng cùng 46 điện thoại di động. Ngoài ra, công an cũng phong tỏa 27 tài khoản ngân hàng, thu giữ và phong tỏa tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng cùng nhiều ô tô hạng sang phục vụ hoạt động phạm tội.

Công an tỉnh Hưng Yên nhận định đây là một trong những vụ án xâm phạm bản quyền bóng đá lớn nhất từng bị triệt phá tại Việt Nam. Không chỉ gây thiệt hại cho các đơn vị nắm giữ bản quyền truyền hình, hành vi phát lậu còn tạo điều kiện cho các hoạt động cá độ trực tuyến phát triển mạnh, kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh mạng và trật tự xã hội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng đối tượng, đồng thời truy xét các cá nhân liên quan đến hoạt động quảng cáo cờ bạc và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống website phát sóng trái phép.