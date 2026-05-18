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Khi bản quyền trở thành 'đường biên đỏ' của kinh tế số

Thế Kiên

Thế Kiên

11:01 | 18/05/2026
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Vụ khởi tố Tổng giám đốc BH Media Nguyễn Hải Bình cùng ca sĩ Quang Lập vì hành vi “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” làm lộ rõ mô hình thu lợi từ ghi âm, ghi hình biểu diễn rồi phân phối lên YouTube mà không xin phép chủ sở hữu. Nhiều cá nhân và doanh nghiệp đã biến khoảng trống nhận thức pháp luật thành công cụ kiếm tiền suốt nhiều năm.
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BH Media, Quang Lập bị khởi tố xâm phạm bản quyền
BH Media, ca sĩ Quang Lập bị khởi tố xâm phạm bản quyền. Ảnh minh họa: bị can Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập) bên trái và bị can Nguyễn Hải Bình bên phải.

Trong nền kinh tế số, dữ liệu, nội dung và tài sản trí tuệ chính là tài sản cốt lõi tạo ra giá trị thương mại bền vững. Việc khai thác trái phép không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho tác giả, nhạc sĩ và người biểu diễn, những người đã đổ công sức tạo ra tác phẩm mà còn bào mòn động lực đầu tư của cả thị trường sáng tạo. Khi một mô hình kinh doanh xây dựng trên nền tảng chiếm dụng tác phẩm người khác mà sinh lời nhiều năm, thị trường dần mất đi môi trường cạnh tranh công bằng, nơi người giỏi và người đúng luật được thụ hưởng xứng đáng. Vụ án BH Media là hồi chuông nhắc rằng bản quyền không phải thủ tục hành chính có thể bỏ qua mà là "đường biên đỏ" của kinh tế số.

BH Media và “hệ sinh thái” kiếm tiền từ nội dung âm nhạc

Vụ khởi tố Tổng giám đốc Công ty BH Media Nguyễn Hải Bình cùng nhiều cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giải trí số đang tạo chấn động thị trường nội dung trực tuyến Việt Nam. Không chỉ vì quy mô vụ việc, đây còn là lần hiếm hoi cơ quan điều tra xử lý hình sự một chuỗi hành vi liên quan trực tiếp đến khai thác bản quyền trên nền tảng số.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, các bị can bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự. Trong số này có Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc BH Media; Diệp Văn Lập, tức ca sĩ Quang Lập, chủ Trung tâm Giọng ca để đời; cùng nhiều cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tổ chức biểu diễn và sản xuất nội dung âm nhạc.

Điểm chung trong các vụ án là mô hình khai thác nội dung biểu diễn âm nhạc để đưa lên YouTube nhằm thu tiền quảng cáo và chia sẻ doanh thu.

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Hải Bình thừa nhận sai phạm do “chưa xin phép, trả quyền tác giả dẫn đến vi phạm bộ luật sở hữu trí tuệ”. Trong khi đó, ca sĩ Quang Lập khai đã tổ chức ghi âm, ghi hình các ca sĩ biểu diễn, sau đó chỉnh sửa, sao chép thành nhiều bản và ký hợp đồng với BH Media để phát hành trên YouTube.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định số tiền các đối tượng hưởng lợi từ hoạt động này khoảng 6 tỷ đồng.

Về bản chất pháp lý, hành vi bị xử lý không nằm ở việc tổ chức biểu diễn, mà nằm ở công đoạn sao chép, phân phối và khai thác thương mại tác phẩm khi chưa được chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan cho phép.

Từ “xin phép biểu diễn” đến “quyền khai thác số”

Nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc hiện vẫn tồn tại nhầm lẫn phổ biến rằng chỉ cần được cấp phép tổ chức biểu diễn là có thể ghi hình và phát hành nội dung trên môi trường số.

Tuy nhiên, theo Luật Sở hữu trí tuệ, quyền biểu diễn trước công chúng và quyền sao chép, phân phối tác phẩm là các quyền hoàn toàn khác nhau.

Điều này đồng nghĩa, một doanh nghiệp có thể được phép tổ chức đêm nhạc, nhưng nếu muốn quay video, sản xuất bản ghi, đăng YouTube hoặc khai thác thương mại trên nền tảng số thì vẫn phải tiếp tục xin phép và trả tiền bản quyền cho các chủ thể liên quan.

Trong môi trường số, giá trị thương mại của bản ghi thường lớn hơn rất nhiều so với doanh thu từ sân khấu trực tiếp. Một video ca nhạc có thể tạo doanh thu quảng cáo nhiều năm sau khi phát hành, đồng thời kéo theo nguồn thu từ tài trợ, nhận diện thương hiệu và tăng trưởng hệ sinh thái kênh số.

Chính yếu tố này khiến nhiều đơn vị coi việc “đăng YouTube” như một mỏ doanh thu hấp dẫn.

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Khoảng trống nhận thức trong thị trường nội dung số

Điều đáng chú ý trong lời khai của nhiều bị can là sự xuất hiện lặp lại của cụm từ “mơ hồ”, “chưa hiểu hết”, “thiếu sót”.

Bị can Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn, khai rằng trước khi tham gia lĩnh vực này “rất mơ hồ”, dù đã tìm hiểu thêm nhưng “chưa hiểu hết”.

Những lời khai này phản ánh thực tế thị trường nội dung số Việt Nam phát triển nhanh hơn tốc độ cập nhật nhận thức pháp lý của nhiều doanh nghiệp và cá nhân sáng tạo.

Trong nhiều năm, việc cắt ghép, đăng tải lại nội dung âm nhạc trên YouTube diễn ra phổ biến. Không ít đơn vị coi đây là “thông lệ thị trường”, đặc biệt khi nền tảng số cho phép chia sẻ doanh thu quảng cáo gần như tự động.

Một số doanh nghiệp xây dựng mô hình trung gian, đứng giữa người sản xuất nội dung và nền tảng YouTube, thực hiện việc quản lý kênh, phân phối và tối ưu doanh thu. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát đầy đủ vấn đề bản quyền, mô hình này có thể biến thành chuỗi khai thác tác phẩm trái phép trên quy mô lớn.

Khi bản quyền trở thành “đường biên đỏ” của kinh tế số

Vụ án BH Media và ca sĩ Quang Lập xuất hiện trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy phát triển công nghiệp nội dung số, kinh tế sáng tạo và kinh tế nền tảng.

Theo nhiều chuyên gia, nếu không siết chặt thực thi quyền sở hữu trí tuệ, thị trường nội dung số sẽ rất khó phát triển bền vững.

Trong nền kinh tế số, dữ liệu, nội dung và tài sản trí tuệ chính là tài sản cốt lõi. Việc khai thác trái phép không chỉ gây thiệt hại cho tác giả mà còn phá vỡ động lực đầu tư của thị trường sáng tạo.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra nhấn mạnh quan điểm “không có vùng cấm hay ngoại lệ” với các hành vi vi phạm trong không gian mạng. Thông điệp này cho thấy cơ quan chức năng đang chuyển mạnh từ xử phạt hành chính sang xử lý hình sự đối với các hành vi xâm phạm bản quyền có yếu tố thương mại.

Điều này cũng đặt ra yêu cầu mới cho các doanh nghiệp nội dung số. Không thể tiếp tục vận hành theo tư duy “đăng trước, xử lý sau”, hoặc cho rằng nền tảng YouTube tự chịu trách nhiệm kiểm soát bản quyền.

Doanh nghiệp nội dung số phải thay đổi cách vận hành

Sau vụ việc, nhiều doanh nghiệp giải trí, nhà sản xuất nội dung và đơn vị quản lý kênh số có thể sẽ phải rà soát lại toàn bộ quy trình khai thác tác phẩm.

Các hợp đồng biểu diễn, ghi âm, ghi hình và phát hành số sẽ cần tách bạch rõ quyền sở hữu, phạm vi khai thác và cơ chế chia sẻ doanh thu. Những nội dung tưởng như “cover”, “livestream”, “ghi hình sân khấu” hay “video lưu niệm” đều có thể trở thành đối tượng tranh chấp nếu bị khai thác thương mại trái phép.

Ở góc độ thị trường, vụ án này nhiều khả năng tạo hiệu ứng răn đe lớn đối với ngành nội dung số Việt Nam.

Trong ngắn hạn, nhiều đơn vị có thể đối mặt nguy cơ sụt giảm doanh thu khi buộc phải gỡ bỏ hoặc rà soát lại kho nội dung cũ. Nhưng về dài hạn, việc siết bản quyền có thể giúp hình thành môi trường cạnh tranh minh bạch hơn, nơi doanh thu được phân phối đúng cho người sở hữu tác phẩm.

Điều 225 Bộ luật Hình sự quy định gì?

Theo Điều 225 Bộ luật Hình sự, cá nhân có hành vi sao chép tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình hoặc phân phối đến công chúng nhằm mục đích thương mại mà không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan, thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên, có thể bị xử lý hình sự.

Mức phạt cao nhất đối với cá nhân lên tới 3 năm tù. Pháp nhân thương mại vi phạm có thể bị phạt tới 3 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động.
BH Media Quang Lập quyền tác giả YouTube Xâm phạm bản quyền Kinh tế số Ca sĩ Quang Lập Nguyễn Hải Bình

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Nghệ An

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
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CAD 17901 18176 18793
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CNY 0 3832 3928
EUR 28169 28384 29467
GBP 33599 33987 34919
HKD 0 3162 3365
JPY 157 160 167
KRW 0 18 20
NZD 0 14415 15000
SGD 19625 19906 20475
THB 681 744 797
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Cập nhật: 28/10/2026 06:00
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Cập nhật: 28/10/2026 06:00
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CAD 18074 18174 19188
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CNY 3814.6 3839.6 3974.6
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KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6445 0
NOK 0 2730 0
NZD 0 14502 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2605 0
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THB 0 710 0
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SBJ 12500000 12500000 14200000
Cập nhật: 28/10/2026 06:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

Công nghệ số

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

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Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026