VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

VinFast vượt nhiều thương hiệu lớn tại Ấn Độ

Theo dữ liệu đăng ký phương tiện do AutoPunditz tổng hợp, VinFast ghi nhận 2.571 xe điện đăng ký tại Ấn Độ trong tháng 10/2026, chiếm khoảng 7,1% trong tổng số 36.064 xe của bảng xếp hạng. Kết quả này đưa hãng xe Việt Nam lên vị trí thứ 4, vượt qua nhiều thương hiệu ô tô quốc tế.

Đáng chú ý, VinFast xếp trên Kia, Maruti Suzuki, Hyundai và BYD. Trong cùng kỳ, Kia ghi nhận 1.395 xe điện đăng ký, Maruti Suzuki đạt 1.200 xe, Hyundai có 760 xe và BYD đạt 737 xe.

Thương hiệu Xe điện đăng ký tháng 10/2026 Tata 14.669 Mahindra 8.542 MG 5.940 VinFast 2.571 Kia 1.395 Maruti Suzuki 1.200 Hyundai 760 BYD 737

Bảng: Số lượng xe điện đăng ký tại Ấn Độ trong tháng 10/2026. Nguồn: AutoPunditz.

Như vậy, lượng xe đăng ký của VinFast cao gấp khoảng 3,4 lần Hyundai và gần 3,5 lần BYD. Đặc biệt, tổng lượng xe điện đăng ký của Kia và Maruti Suzuki đạt 2.595 chiếc, chỉ nhiều hơn VinFast 24 xe.

Dù đạt vị trí thứ 4, VinFast vẫn đối mặt với khoảng cách đáng kể so với ba thương hiệu dẫn đầu. Theo Business Today, Tata đứng đầu với 14.669 xe điện đăng ký, tiếp theo là Mahindra với 8.542 xe và MG với 5.940 xe.

VinFast đứng vị trí thứ 4 thị trường xe điện Ấn Độ. Ảnh: VinFast.

Lượng xe đăng ký của VinFast hiện tương đương khoảng 43% MG và 18% Tata. Điều này cho thấy hãng xe Việt Nam đã tạo được dấu ấn ban đầu nhưng vẫn cần mở rộng quy mô để cạnh tranh với các doanh nghiệp đang chiếm thị phần lớn tại Ấn Độ.

Trước đó, trong tháng 9/2026, VinFast bàn giao 1.853 xe cho đại lý, tăng mạnh so với 376 xe cùng kỳ năm trước. Trong đó, Limo Green dẫn đầu với 850 xe, chiếm 45,9%, tiếp theo là VF 7 với 625 xe và VF 6 với 323 xe.

Mở rộng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh

Bên cạnh kết quả đăng ký xe, VinFast đang phát triển hoạt động sản xuất và phân phối tại Ấn Độ nhằm củng cố vị thế trên thị trường. Nhà máy của hãng tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu, có công suất thiết kế ban đầu 50.000 xe mỗi năm. Theo EVFY, VinFast có khả năng mở rộng công suất lên 150.000 xe mỗi năm trong tương lai.

Hoạt động sản xuất trong nước giúp hãng hạn chế tác động từ thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc, đồng thời tạo điều kiện chủ động hơn trong việc cung ứng sản phẩm. Theo báo cáo của EVFY hồi tháng 1, VinFast đã xây dựng mạng lưới gồm hơn 25 đại lý và 80 trung tâm dịch vụ tại Ấn Độ. Tuy nhiên, số lượng điểm bán và dịch vụ thực tế có thể đã thay đổi so với thời điểm công bố.

Nhà máy của VinFast tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu. Ảnh: ZigWheels.

Về sản phẩm, VinFast lựa chọn chiến lược tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng, thay vì chỉ tập trung vào một dòng xe. Trong khi đó, Tesla đang phân phối Model Y Premium RWD tại Ấn Độ với giá từ 50,89 lakh rupee, tương đương khoảng 1,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các trang niêm yết ô tô tại Ấn Độ dự báo VinFast có thể bổ sung hai mẫu xe điện cỡ nhỏ VF 5 và VF 3 trong thời gian tới. Theo mức giá dự kiến, VF 5 có thể khởi điểm khoảng 12 lakh rupee (331 triệu đồng), còn VF 3 khoảng 10 lakh rupee (276 triệu đồng). Tuy nhiên, VinFast chưa xác nhận giá bán và thời điểm ra mắt chính thức của hai mẫu xe này.

Business Today nhận định việc bổ sung các dòng xe có giá dễ tiếp cận sẽ giúp VinFast mở rộng tệp khách hàng tại Ấn Độ. Nếu kế hoạch này được triển khai, hãng xe Việt Nam có thêm cơ hội gia tăng doanh số và thu hẹp khoảng cách với nhóm ba thương hiệu dẫn đầu thị trường xe điện.