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VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

Thành Biên
Thành Biên
16:28 | 06/11/2026
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VinFast ghi nhận 2.571 xe điện đăng ký tại Ấn Độ trong tháng 10/2026, vượt Kia, Maruti Suzuki, Hyundai và BYD. Hãng xe Việt Nam hiện đứng thứ 4 thị trường, chỉ sau Tata, Mahindra và MG.
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VinFast vượt nhiều thương hiệu lớn tại Ấn Độ

Theo dữ liệu đăng ký phương tiện do AutoPunditz tổng hợp, VinFast ghi nhận 2.571 xe điện đăng ký tại Ấn Độ trong tháng 10/2026, chiếm khoảng 7,1% trong tổng số 36.064 xe của bảng xếp hạng. Kết quả này đưa hãng xe Việt Nam lên vị trí thứ 4, vượt qua nhiều thương hiệu ô tô quốc tế.

Đáng chú ý, VinFast xếp trên Kia, Maruti Suzuki, HyundaiBYD. Trong cùng kỳ, Kia ghi nhận 1.395 xe điện đăng ký, Maruti Suzuki đạt 1.200 xe, Hyundai có 760 xe và BYD đạt 737 xe.

Thương hiệu

Xe điện đăng ký tháng 10/2026

Tata

14.669

Mahindra

8.542

MG

5.940

VinFast

2.571

Kia

1.395

Maruti Suzuki

1.200

Hyundai

760

BYD

737

Bảng: Số lượng xe điện đăng ký tại Ấn Độ trong tháng 10/2026. Nguồn: AutoPunditz.

Như vậy, lượng xe đăng ký của VinFast cao gấp khoảng 3,4 lần Hyundai và gần 3,5 lần BYD. Đặc biệt, tổng lượng xe điện đăng ký của Kia và Maruti Suzuki đạt 2.595 chiếc, chỉ nhiều hơn VinFast 24 xe.

Dù đạt vị trí thứ 4, VinFast vẫn đối mặt với khoảng cách đáng kể so với ba thương hiệu dẫn đầu. Theo Business Today, Tata đứng đầu với 14.669 xe điện đăng ký, tiếp theo là Mahindra với 8.542 xe và MG với 5.940 xe.

VinFast đứng vị trí thứ 4 thị trường xe điện Ấn Độ. Ảnh: VinFast.
VinFast đứng vị trí thứ 4 thị trường xe điện Ấn Độ. Ảnh: VinFast.

Lượng xe đăng ký của VinFast hiện tương đương khoảng 43% MG và 18% Tata. Điều này cho thấy hãng xe Việt Nam đã tạo được dấu ấn ban đầu nhưng vẫn cần mở rộng quy mô để cạnh tranh với các doanh nghiệp đang chiếm thị phần lớn tại Ấn Độ.

Trước đó, trong tháng 9/2026, VinFast bàn giao 1.853 xe cho đại lý, tăng mạnh so với 376 xe cùng kỳ năm trước. Trong đó, Limo Green dẫn đầu với 850 xe, chiếm 45,9%, tiếp theo là VF 7 với 625 xe và VF 6 với 323 xe.

Mở rộng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh

Bên cạnh kết quả đăng ký xe, VinFast đang phát triển hoạt động sản xuất và phân phối tại Ấn Độ nhằm củng cố vị thế trên thị trường. Nhà máy của hãng tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu, có công suất thiết kế ban đầu 50.000 xe mỗi năm. Theo EVFY, VinFast có khả năng mở rộng công suất lên 150.000 xe mỗi năm trong tương lai.

Hoạt động sản xuất trong nước giúp hãng hạn chế tác động từ thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc, đồng thời tạo điều kiện chủ động hơn trong việc cung ứng sản phẩm. Theo báo cáo của EVFY hồi tháng 1, VinFast đã xây dựng mạng lưới gồm hơn 25 đại lý và 80 trung tâm dịch vụ tại Ấn Độ. Tuy nhiên, số lượng điểm bán và dịch vụ thực tế có thể đã thay đổi so với thời điểm công bố.

Nhà máy của VinFast tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu. Ảnh: ZigWheels.
Nhà máy của VinFast tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu. Ảnh: ZigWheels.

Về sản phẩm, VinFast lựa chọn chiến lược tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng, thay vì chỉ tập trung vào một dòng xe. Trong khi đó, Tesla đang phân phối Model Y Premium RWD tại Ấn Độ với giá từ 50,89 lakh rupee, tương đương khoảng 1,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các trang niêm yết ô tô tại Ấn Độ dự báo VinFast có thể bổ sung hai mẫu xe điện cỡ nhỏ VF 5 và VF 3 trong thời gian tới. Theo mức giá dự kiến, VF 5 có thể khởi điểm khoảng 12 lakh rupee (331 triệu đồng), còn VF 3 khoảng 10 lakh rupee (276 triệu đồng). Tuy nhiên, VinFast chưa xác nhận giá bán và thời điểm ra mắt chính thức của hai mẫu xe này.

Business Today nhận định việc bổ sung các dòng xe có giá dễ tiếp cận sẽ giúp VinFast mở rộng tệp khách hàng tại Ấn Độ. Nếu kế hoạch này được triển khai, hãng xe Việt Nam có thêm cơ hội gia tăng doanh số và thu hẹp khoảng cách với nhóm ba thương hiệu dẫn đầu thị trường xe điện.

Vinfast VinFast tại thị trường Ấn Độ Thị trường xe điện Ấn Độ xe điện Nhà máy VinFast tại Ấn Độ

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Hà Nội - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đà Nẵng - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Miền Tây - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Tây Nguyên - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Cập nhật: 06/11/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,650 ▼200K 14,050 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,650 ▼200K 14,050 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,650 ▼200K 14,050 ▼200K
Trang sức 99.9 13,330 ▼200K 13,930 ▼200K
Trang sức 99.99 13,340 ▼200K 13,940 ▼200K
Vàng 99.9 12,750 ▼100K
Vàng 99.99 12,900 ▼100K
Cập nhật: 06/11/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 ▼1257K 14,102 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 ▼1257K 14,103 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 ▲1227K 1,405 ▲1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 ▲1227K 1,406 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 ▲1209K 1,395 ▲1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 ▼1485K 138,119 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 ▼1126K 104,785 ▼1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 ▲76595K 95,019 ▲85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 ▼915K 85,254 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 ▼874K 81,487 ▼874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 ▼626K 58,327 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cập nhật: 06/11/2026 17:00
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