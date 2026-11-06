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New Sports công bố kế hoạch phát triển bóng rổ, pickleball năm 2027

Nhất Tâm
Nhất Tâm
08:19 | 06/11/2026
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New Sports ký kết hợp tác với FPT Play, AUBL và PPA Tour Asia, hướng tới mở rộng hệ thống giải đấu, tạo cơ hội cho vận động viên Việt Nam tranh tài quốc tế và nâng cao trải nghiệm khán giả.
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Ngày 5/11, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần New Sports tổ chức Lễ công bố kế hoạch triển khai bóng rổ, pickleball năm 2027 và ký kết hợp tác với FPT Play, Asian University Basketball League (AUBL) và PPA Tour Asia. Kế hoạch tập trung vào việc mở rộng các giải đấu trong nước, kết nối với sân chơi quốc tế và phát triển trải nghiệm khán giả tại sân cũng như qua phát sóng.

New Sports công bố kế hoạch phát triển bóng rổ, pickleball năm 2027
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cùng các đại biểu tham dự lễ công bố.

Tham dự lễ công bố có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương ; Vụ trưởng Vụ Y tế - Thể thao, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Bùi Ngọc Quý ; đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Hà Duy ; Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam Lê Văn Thành; Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam Trần Đức Phấn. Cùng dự có đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan nhà nước và các đối tác của New Sports.

Sự hiện diện của các đại biểu tại lễ công bố thể hiện sự quan tâm dành cho kế hoạch phát triển bóng rổ và pickleball năm 2027, trong khi các thỏa thuận được ký ngay tại sự kiện là bước chuẩn bị để New Sports cùng các đối tác triển khai các mùa giải tới.

New Sports công bố kế hoạch phát triển bóng rổ, pickleball năm 2027
Công ty Cổ phần New Sports công bố kế hoạch phát triển bóng rổ và pickleball năm 2027.

Từ 2022 đến nay, New Sports đã từng bước xây dựng hệ thống giải đấu để vận động viên có điều kiện thi đấu, tích lũy kinh nghiệm, góp phần ươm mầm những thế hệ vận động viên kế cận. Bước sang năm thứ năm hoạt động, New Sports sẽ tiếp tục phát triển từ mục tiêu ban đầu: tạo sân chơi thể thao cho nhiều lứa tuổi và trình độ.

Trong bóng rổ, New Sports đã hoàn thiện hệ thống giải đấu theo lứa tuổi và trình độ, gồm Vietnam Students Basketball League (VSBL) dành cho học sinh, Vietnam Collegiate Basketball Championship (VCBC) dành cho sinh viên và Vietnam Pro-Am Basketball Championship (VBC) dành cho các vận động viên phong trào và chuyên nghiệp. Mỗi giải đáp ứng nhu cầu thi đấu của một nhóm đối tượng, tạo điều kiện để người chơi được cọ xát và phát triển chuyên môn ở từng giai đoạn.

New Sports công bố kế hoạch phát triển bóng rổ, pickleball năm 2027
New Sports ký kết thỏa thuận hợp tác với FPT Play.

Riêng ở cấp đại học, năm 2027 mở ra lộ trình từ giải trong nước đến sân chơi khu vực thông qua hợp tác giữa New Sports và Asian University Basketball League (AUBL – Giải bóng rổ Đại học Châu Á). Tại lễ công bố, New Sports ký kết thỏa thuận hợp tác với AUBL, trở thành đơn vị tổ chức AUBL 2026–27 Southern Conference (phân khu phía Nam của giải).

Dự kiến diễn ra từ ngày 07 đến 11/04/2027 tại Hà Nội, sự kiện lần đầu đưa sân chơi bóng rổ đại học quốc tế AUBL đến với khán giả trong nước, mở ra giai đoạn phát triển mới cho bóng rổ sinh viên Việt Nam.

Với lộ trình đưa đội vô địch VCBC tham dự AUBL, các đội bóng đại học có thêm mục tiêu để phấn đấu, từ thành tích trong nước đến cơ hội tranh tài với các đại diện trong khu vực.

Ở môn pickleball, New Sports phát triển các sân chơi phục vụ nhiều nhóm người chơi, từ Vietnam Pickleball Open Cup (VPC) dành cho học sinh đến Giải pickleball Công an nhân dân mở rộng dành cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân và các vận động viên khách mời.

Cùng với các hoạt động dành cho cộng đồng, việc đưa PPA Tour Asia lần đầu đến Việt Nam từ năm 2025 mở thêm cơ hội để vận động viên trong nước tham gia hệ thống thi đấu chuyên nghiệp quốc tế trên sân nhà.

Các chặng PPA Tour Asia có nội dung dành cho vận động viên chuyên nghiệp và người chơi phong trào, tạo điều kiện để nhiều trình độ cùng trải nghiệm môi trường tổ chức theo tiêu chuẩn của hệ thống. Mùa giải 2026 đã ghi nhận những kết quả đáng chú ý của các tay vợt Việt Nam: Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển góp mặt trong chung kết đơn nam tại PPA Asia 1000 – MB Hanoi Cup; Trang Huỳnh đi từ vòng loại đến chung kết đơn nữ trong lần đầu tiên thi đấu tại hệ thống PPA Tour Asia. Những kết quả này bổ sung cơ sở thực tiễn cho định hướng duy trì các giải quốc tế thường xuyên tại Việt Nam.

Tại lễ công bố, New Sports và PPA ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2027–2028, duy trì hai giải mỗi năm tại Việt Nam. Việc chuyển từ thời hạn thỏa thuận từ 01 năm sang cam kết 02 năm mở ra kế hoạch hợp tác dài hạn hơn, thể hiện sự tin tưởng của PPA Tour Asia vào khả năng tổ chức tại Việt Nam. PPA Tour Asia đồng thời cam kết đưa các tay vợt hàng đầu thế giới đến thi đấu, tạo cơ hội để vận động viên Việt Nam tranh tài với những đối thủ trình độ cao và khán giả trong nước trực tiếp theo dõi các ngôi sao quốc tế.

New Sports công bố kế hoạch phát triển bóng rổ, pickleball năm 2027
Các đại biểu tham dự lễ công bố.

Song song với kế hoạch chuyên môn, New Sports dành trọng tâm cho trải nghiệm của người xem. Trong năm 2027, các hoạt động bên lề sẽ được phát triển với gian hàng mua sắm, ăn uống, giao lưu giữa vận động viên và người hâm mộ cùng các hoạt động cộng đồng. Vị trí ngồi và không khí tại sân cũng nằm trong kế hoạch nâng cấp, hướng tới mô hình thể thao giải trí, nơi khán giả có thể dành thời gian thưởng thức trận đấu và tham gia các hoạt động trong cùng một sự kiện.

Trải nghiệm đó được mở rộng đến khán giả xem truyền hình thông qua hợp tác lâu dài với FPT Play. Với vai trò Đối tác Chiến lược về Truyền thông & Phát sóng, FPT Play sẽ đồng hành cùng New Sports trong công tác truyền thông, sản xuất và phát sóng các giải đấu bóng rổ, pickleball trong hệ thống.

Với kinh nghiệm khai thác bản quyền, tổ chức sản xuất và phát sóng nhiều giải thể thao trong nước, quốc tế, FPT Play sở hữu hệ thống phân phối nội dung trên đa nền tảng, đáp ứng nhu cầu theo dõi của đông đảo khán giả. Trên cơ sở đó, FPT Play hướng đến quy trình sản xuất chuyên nghiệp, áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng cao trong ghi hình và truyền dẫn, bảo đảm chất lượng nội dung và tín hiệu phát sóng. Sự hợp tác lâu dài giữa đôi bên không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận các giải đấu mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm thưởng thức bóng rổ, pickleball của người hâm mộ, dù theo dõi trực tiếp tại sân hay qua ứng dụng FPT Play dành cho SmartTV, Smart Mobile, Laptop/PC, FPT Play Box và tại website http://fptplay.vn

Hợp tác dài hạn với New Sports cũng là bước đi giúp FPT Play mở rộng hệ sinh thái nội dung thể thao, bổ sung các giải đấu bóng rổ và pickleball vào danh mục nội dung, đồng thời đa dạng hóa lựa chọn thưởng thức thể thao cho khán giả.

Ba thỏa thuận được ký tại sự kiện gắn với những phần việc cụ thể trong kế hoạch năm 2027: AUBL mở hướng thi đấu quốc tế cho bóng rổ đại học; PPA duy trì lịch giải pickleball chuyên nghiệp và sự tham dự của các tay vợt quốc tế; FPT Play đưa các giải đấu đến với đông đảo người xem. Trên cơ sở đó, New Sports tiếp tục hoàn thiện hệ thống giải trong nước, tạo lộ trình thi đấu rõ ràng hơn cho vận động viên và phát triển các hình thức thưởng thức thể thao dành cho khán giả.

New Sports bóng rổ pickleball

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Thứ ba, 10/11/2026 06:00
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17°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
14°C
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Thứ tư, 11/11/2026 00:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
19°C
Phan Thiết

30°C

Cảm giác: 35°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 09/11/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 09/11/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 09/11/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 09/11/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 09/11/2026 12:00
27°C
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25°C
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24°C
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23°C
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
25°C
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26°C
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25°C
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24°C
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24°C
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25°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
28°C
Quảng Bình

27°C

Cảm giác: 29°C
mây cụm
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
22°C
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25°C
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26°C
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24°C
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21°C
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Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
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Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
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Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
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Thứ hai, 09/11/2026 00:00
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14°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
13°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
14°C
Thừa Thiên Huế

32°C

Cảm giác: 38°C
mây cụm
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
28°C
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31°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
32°C
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31°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
28°C
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Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
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Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
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Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
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Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 09/11/2026 00:00
22°C
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24°C
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Thứ hai, 09/11/2026 12:00
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Thứ hai, 09/11/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 09/11/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
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Thứ ba, 10/11/2026 03:00
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21°C
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21°C
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21°C
Hà Giang

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mưa nhẹ
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22°C
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21°C
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Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
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Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
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Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
21°C
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Hải Phòng

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Thứ tư, 11/11/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Hà Nội - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đà Nẵng - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Miền Tây - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Tây Nguyên - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
Trang sức 99.9 13,380 ▼150K 13,980 ▼150K
Trang sức 99.99 13,390 ▼150K 13,990 ▼150K
Vàng 99.9 12,750 ▼100K
Vàng 99.99 12,900 ▼100K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 ▼1257K 14,102 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 ▼1257K 14,103 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 ▲1227K 1,405 ▲1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 ▲1227K 1,406 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 ▲1209K 1,395 ▲1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 ▼1485K 138,119 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 ▼1126K 104,785 ▼1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 ▲76595K 95,019 ▲85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 ▼915K 85,254 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 ▼874K 81,487 ▼874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 ▼626K 58,327 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
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Cập nhật: 06/11/2026 11:00
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