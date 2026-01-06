VPC Future Stars 2026 - Nơi ươm mầm những 'ngôi sao' pickleball tương lai

Sau hai ngày thi đấu sôi nổi, Giải đấu Vietnam Pickleball Open Cup (VPC) Future Stars 2026 by Pharmacity đã chính thức khép lại với sự tham gia của hơn 450 vận động viên trẻ trên cả nước. Các vận động viên đã mang đến những trận cầu kịch tính và đầy bất ngờ trong 25 nội dung thi đấu đơn, đôi và đôi nam nữ từ U10, 12, 14, 16, 18.

Giải đấu do Công ty Cổ phần New Sports phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức, nằm trong hệ thống Vietnam Pickleball Open Cup, hướng đến mục tiêu xây dựng sân chơi thể thao chuyên nghiệp, bài bản cho lứa tuổi trẻ, đồng thời góp phần phát triển phong trào pickleball tại Việt Nam.

Nhiều vận động viên đã có mặt cùng phụ huynh từ 6 giờ sáng để check in và luyện tập trước giờ thi đấu.

VPC Future Stars 2026 ghi nhận gần 800 đơn đăng ký, trở thành giải pickleball trẻ có số lượng đăng ký cao nhất trong nước tính đến thời điểm hiện tại. Giải đấu thu hút vận động viên từ nhiều tỉnh thành trên cả nước như Lào Cai, Tuyên Quang, Nghệ An, Phú Thọ, hay xa hơn nữa như Quảng Trị và Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ pickleball đến từ nhiều tỉnh thành như CLB Pickleball Công an nhân dân, Wika Pickleball Thái Bình, Sypik Pickleball, Sportbase và Central 6.

Đan Linh Hương (Sypik Pickleball Thái Nguyên) luôn thi đấu với sự tập trung và quyết tâm cao, dễ dàng đánh bại đối thủ và mang về 5 tấm huy chương danh giá.

Đáng chú ý, CLB Pickleball CAND là đội bóng giành nhiều thành tích nhất với tổng cộng 30 huy chương, gồm 12 HCV, 12 HCB và 6 HCĐ. Xếp thứ hai là Sypik Pickleball Thái Nguyên với 14 huy chương (6 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ).

Trong đó, Zimny Nguyễn Jennifer (CLB Pickleball CAND) với 2 HCV và 3 HCB, cùng Đan Linh Hương (Sypik Pickleball Thái Nguyên) với 3 HCV và 2 HCB, là hai vận động viên giành nhiều huy chương nhất tại giải.

Các VĐV đoạt giải.

VPC Future Stars 2026 đã tạo ra một sân chơi công bằng, lành mạnh, được tổ chức bài bản và chuyên sâu, đúng theo tiêu chí ban tổ chức đã đề ra. Giải đấu nhận được sự quan tâm và ủng hộ của khán giả cùng gia đình vận động viên, với gần 2.000 lượt khán giả theo dõi trực tiếp trong hai ngày thi đấu, các kênh phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội và VTV Prime ghi nhận hơn 1 triệu lượt xem.

Những con số này phản ánh sự quan tâm ngày càng rõ nét của cộng đồng đối với pickleball, đồng thời cho thấy tiềm năng phát triển bền vững của bộ môn này. Trên cơ sở đó, ban tổ chức dự kiến tiếp tục triển khai các chặng đấu tiếp theo của hệ thống Vietnam Pickleball Open Cup tại những tỉnh, thành khác trong thời gian tới, nhằm mở rộng quy mô và thúc đẩy phong trào pickleball trên phạm vi toàn quốc.

Giải đấu hân hạnh nhận được sự đồng hành từ Nhà tài trợ Danh xưng Nhà thuốc Pharmacity, Nhà tài trợ Vàng VNPAY và UP Securities, các nhà tài trợ đồng hành và đối tác truyền thông khác.