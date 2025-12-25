Hơn 300 vận động viên nhí tranh tài tại giải pickleball trẻ đầu tiên ở Hà Nội

Với hơn 300 vận động viên đăng ký tham gia, giải đấu hứa hẹn sẽ là nơi để các vận động viên nhí tỏa sáng và chứng minh tài năng.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng Phan Việt Hùng, Trưởng Ban tổ chức khẳng định: VPC Future Stars sẽ là sân chơi bổ ích, lý thú và đầy ý nghĩa cho các vận động viên nhỏ tuổi từ khắp các tỉnh thành tranh tài tại Thủ đô Hà Nội. Thông qua giải đấu, Ban tổ chức kỳ vọng môn Pickleball sẽ ngày càng phát triển tại Việt Nam, góp phần nâng cao thể chất, tư duy, bản lĩnh cho thiếu niên và nhi đồng cả nước, đồng thời đóng góp vào quá trình tìm kiếm, bồi dưỡng, đào tạo tài năng cho thể thao nước nhà.

Phó Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng Phan Việt Hùng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ ra mắt.

Sau thành công của Giải Bóng rổ Học sinh Việt Nam VSBL, Công ty Cổ phần New Sports, đơn vị tiên phong trong xây dựng hệ sinh thái thể thao đa môn, tiếp tục đồng hành với Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, mang đến một sân chơi thể thao chất lượng và được chuẩn bị bài bản cho lứa tuổi trẻ.

VPC Future Stars gồm các nội dung đơn và đôi dành cho cả nam và nữ, được chia thành các lứa tuổi U10, U12, U14, U16 và U18. Chỉ sau 03 tuần, đã có hơn 550 đơn đăng ký đến từ hơn 300 vận động viên. Đáng chú ý, ngoài các vận động viên nhí đến từ Hà Nội, ban tổ chức ghi nhận một số lượt đăng ký đến từ các tỉnh thành khác trên cả nước như Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, hay xa hơn nữa là Quảng Trị hay Thành phố Hồ Chí Minh. Những con số này đã phần nào khẳng định sức hút của bộ môn pickleball cũng như hệ thống giải VPC sau hai chặng Hà Nội và Sài Gòn trong năm vừa qua.

Cổng đăng ký sẽ tiếp tục mở đến ngày 28/12/2025, tuy nhiên số lượng suất trống hiện không còn nhiều. Mỗi nội dung cần tối thiểu 6 và tối đa 36 vận động viên hoặc cặp vận động viên. Trong đó, các nội dung Đơn nam U14, U16, U18, và Đôi nam U18 đã đạt số lượng tối đa và dừng tiếp nhận thêm đơn. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký, ban chuyên môn sẽ tiến hành chia bảng và sắp xếp lịch thi đấu.

Họp báo ra mắt Giải đấu Vietnam Pickleball Open Cup Future Stars 2026 (VPC Future Stars).

Giải áp dụng luật pickleball hiện hành của Liên đoàn Pickleball châu Á và Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Ở vòng bảng, các đội được chia bảng và thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm, với mỗi trận thắng được 1 điểm và thua 0 điểm. Các đội thi đấu vòng bảng không được thay đổi partner trong suốt quá trình diễn ra giải. Hai đội xếp nhất và nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Việc xếp hạng tại vòng bảng được xác định lần lượt theo các tiêu chí: tổng điểm đạt được, kết quả đối kháng, hiệu số tổng điểm thắng – thua và tổng số điểm thắng. Các trận vòng bảng thi đấu 1 ván chạm 11 điểm và đổi sân khi đạt 6 điểm.

Vòng loại trực tiếp được tổ chức theo thể thức loại trực tiếp gồm các vòng 1/32, 1/16, tứ kết và bán kết, với mỗi trận thi đấu 1 ván chạm 11 điểm, cách biệt tối thiểu 2 điểm và tối đa 15 điểm. Trận chung kết thi đấu 1 ván chạm 15 điểm, cách biệt tối thiểu 2 điểm và tối đa 19 điểm. Toàn bộ thể thức thi đấu được áp dụng theo luật pickleball hiện hành của Liên đoàn Pickleball châu Á hoặc Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam.

Ông Nguyễn Hải Long, Quản lý Điều hành bộ môn Pickleball, Công ty Cổ phần New Sports, cho biết: “New Sports kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong môi trường học đường, song song với đó là phát hiện, tuyển chọn và ươm mầm những gương mặt trẻ giàu tiềm năng, từng bước xây dựng nguồn vận động viên kế thừa cho pickleball chuyên nghiệp Việt Nam trong những năm tới.”

BTC Trao tặng hoa và biểu trưng cho các đơn vị tài trợ.

Nhận được sự đồng hành từ Nhà tài trợ Danh xưng Nhà thuốc Pharmacity, Nhà tài trợ Vàng VNPAY và UP Securities, các nhà tài trợ đồng hành và đối tác truyền thông khác, New Sports và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng sẽ mang đến một sân chơi pickleball mang tầm vóc lớn, được tổ chức bài bản và chuyên sâu.

VPC Future Stars 2026 sẽ diễn ra vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 03-04/01/2026 tại Sân Happyland Pickleball, 139 Đàm Quang Trung, Long Biên, Hà Nội. Khán giả có thể đón xem trực tiếp trên VTV Prime, Youtube và Facebook chính thức của giải đấu.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Công ty Cổ phần New Sports và Khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai đơn vị. Theo đó, Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake sẽ đồng hành cùng các giải đấu do New Sports tổ chức, hỗ trợ địa điểm tổ chức sự kiện và dịch vụ lưu trú tại Hà Nội và Đà Nẵng. Sự hợp tác này góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và mức độ hoàn thiện trong công tác tổ chức các sự kiện thể thao do New Sports triển khai.