Điện tử tiêu dùng

Sony WF-1000XM6: Chống ồn tốt hơn 25%, giá cao nhất dòng 1000X

Tạ Thành

Tạ Thành

18:36 | 14/02/2026
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Sony chính thức giới thiệu mẫu tai nghe không dây cao cấp WF-1000XM6, phiên bản kế nhiệm của Sony WF-1000XM5, với trọng tâm nâng cấp nằm ở công nghệ chống ồn chủ động (ANC) và hệ thống xử lý âm thanh.
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Theo công bố từ Sony, WF-1000XM6 cải thiện hiệu quả chống ồn lên tới 25% so với XM5, đặc biệt ở dải tần trung và cao, nhóm tần số phổ biến trong môi trường giao thông và không gian công cộng. Nâng cấp này đến từ bộ xử lý chống ồn HD QN3e thế hệ mới, kết hợp cùng hệ thống bốn micro trên mỗi bên tai, tăng một micro so với thế hệ trước.

Tai nghe không dây Sony WF-1000XM6. Nguồn: Sony
Tai nghe không dây Sony WF-1000XM6. Nguồn: Sony

Sony tiếp tục hoàn thiện công nghệ Adaptive Noise Canceling Optimizer, cho phép tai nghe phân tích tiếng ồn môi trường và điều kiện đeo theo thời gian thực. Hệ thống có thể bù trừ các khoảng hở giữa nút tai và ống tai nhằm tối ưu hiệu quả cách âm, đồng thời giảm hiện tượng thay đổi áp suất khi di chuyển.

Ở mảng âm thanh, WF-1000XM6 được trang bị củ loa mới với cấu trúc màng loa hai vật liệu, gồm viền mềm hỗ trợ dải trầm và vòm cứng, nhẹ nhằm tăng độ chi tiết ở dải cao. Bộ xử lý QN3e phối hợp với Integrated Processor V2 cho phép xử lý âm thanh 32-bit, thay vì 24-bit như trên XM5, đồng thời điều khiển bộ khuếch đại DAC nâng cấp.

Sony cho biết quá trình tinh chỉnh âm thanh của sản phẩm có sự tham gia của các kỹ sư từng đoạt và được đề cử giải Grammy đến từ Sterling Sound, Battery Studios và Coast Mastering.

Quá trình tinh chỉnh âm thanh của Sony WF-1000XM6 có sự tham gia của các kỹ sư hàng đầu. Nguồn: Sony
Quá trình tinh chỉnh âm thanh của Sony WF-1000XM6 có sự tham gia của các kỹ sư hàng đầu. Nguồn: Sony

Tai nghe tiếp tục hỗ trợ Hi-Res Audio Wireless thông qua codec LDAC, công nghệ nâng cấp âm thanh DSEE Extreme và 360 Reality Audio kèm theo tính năng theo dõi chuyển động đầu. Người dùng có thể tùy chỉnh EQ 10 băng tần thông qua ứng dụng Sony Sound Connect.

Về kết nối, WF-1000XM6 hỗ trợ Bluetooth LE Audio, nhấn mạnh khả năng truyền tải độ trễ thấp phục vụ chơi game. Ăng-ten mới có kích thước lớn hơn 1,5 lần so với XM5, cải thiện độ ổn định tín hiệu. Tai nghe tương thích Multipoint, Fast Pair, Swift Pair và Auracast, đồng thời hỗ trợ trợ lý ảo với khả năng điều khiển rảnh tay.

Sony WF-1000XM6 có những nâng cấp đáng kể về chất lượng đàm thoại. Nguồn: Sony
Sony WF-1000XM6 có những nâng cấp đáng kể về chất lượng đàm thoại. Nguồn: Sony

Sony cũng tập trung nâng cao chất lượng đàm thoại. Mỗi bên tai nghe được tích hợp hai micro cùng cảm biến dẫn truyền qua xương, kết hợp thuật toán khử ồn beamforming dựa trên trí tuệ nhân tạo để tách giọng nói khỏi tạp âm môi trường. Hãng định vị WF-1000XM6 là mẫu tai nghe có chất lượng cuộc gọi tốt nhất của mình ở phân khúc true wireless.

Về thiết kế, WF-1000XM6 quay lại lớp hoàn thiện nhựa nhám tương tự thế hệ XM4, thay cho bề mặt bóng trên XM5. Thân tai nghe mỏng hơn khoảng 11% so với phiên bản tiền nhiệm và được tối ưu theo đường cong tự nhiên của tai. Sony bổ sung cấu trúc thông khí nhằm giảm hiện tượng ù tai và hạn chế tiếng động nội sinh như bước chân hay tiếng nhai.

Tổng thời gian pin của Sony WF-1000XM6 lên đến 24h. Nguồn: Sony
Tổng thời gian pin của Sony WF-1000XM6 lên đến 24h. Nguồn: Sony

Thời lượng pin của WF-1000XM6 đạt tối đa 8 giờ khi bật chống ồn chủ động và có thể kéo dài lên 12 giờ nếu tắt ANC. Hộp sạc cung cấp thêm 16 giờ sử dụng, nâng tổng thời gian hoạt động lên 24 giờ. Thiết bị hỗ trợ sạc qua USB-C và sạc không dây chuẩn Qi. Chuẩn kháng nước tiếp tục dừng ở mức IPX4, tương đương thế hệ trước.

Tại thị trường Mỹ, WF-1000XM6 đã lên kệ thông qua hệ thống cửa hàng Sony, Amazon, Best Buy và các đại lý ủy quyền với hai tùy chọn màu sắc gồm Bạc bạch kim và Đen.

Dù mang đến nhiều cải tiến về chống ồn và xử lý âm thanh, WF-1000XM6 vẫn không hỗ trợ codec aptX, đồng nghĩa LDAC tiếp tục là lựa chọn truyền phát chất lượng cao duy nhất trên nhiều thiết bị Android tương thích. Với mức giá cao nhất từ trước đến nay trong dòng 1000X, Sony đặt cược vào khả năng chống ồn vượt trội và hệ sinh thái tính năng toàn diện để duy trì vị thế trong phân khúc tai nghe true wireless cao cấp.

WF-1000XM6 Sony Sony WF-1000XM6 tai nghe không dây tai nghe cao cấp tai nghe chống ồn

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
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TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

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RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đơn giản hơn nhờ dữ liệu số liên thông

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đơn giản hơn nhờ dữ liệu số liên thông

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Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

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Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

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