Blue XL Speaker Headphones: Loa Bluetooth mang hình dáng tai nghe 'siêu to khổng lồ'

Về hình thức, Blue XL Speaker Headphones mang dáng dấp của một chiếc tai nghe over-ear “khổng lồ” với tông màu xanh dương chủ đạo, kết hợp đệm tai giả da và cơ chế gập linh hoạt.

Tuy nhiên, theo định hướng của nhà sản xuất, đây không phải là tai nghe để đeo thường xuyên mà là loa Bluetooth có thể đặt trên bàn hoặc đeo quanh cổ nhằm phát nhạc ra không gian xung quanh. JLab cũng khuyến cáo người dùng hạn chế sử dụng thiết bị như tai nghe thông thường do mức âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến thính giác.

Thiết kế độc đáo của Blue XL Speaker Headphones. Nguồn ảnh: JLab

Bên trong mỗi chụp tai là driver động đường kính 2,5 inch kết hợp màng rung thụ động cùng kích thước, cho tổng công suất đầu ra 30W. Cấu hình này giúp Blue XL hoạt động hiệu quả hơn trong vai trò loa để bàn hoặc loa di động cá nhân. Thiết bị sử dụng cấu hình âm thanh JLab Signature Sound, nhấn mạnh dải trầm và tối ưu cho giọng hát, đồng thời cho phép tùy chỉnh EQ thông qua hệ sinh thái của hãng.

Blue XL hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.4, tương thích các codec phổ biến SBC và AAC, đáp ứng nhu cầu nghe nhạc không dây cơ bản.

Sản phẩm không hỗ trợ kết nối có dây hay các codec độ phân giải cao, cũng chưa có thông tin xác nhận về tính năng Multipoint hoặc Auracast. Các thao tác điều khiển như tăng giảm âm lượng, phát hoặc dừng nhạc được bố trí trực tiếp trên chụp tai thông qua núm xoay vật lý.

JLab xác nhận Blue XL Speaker Headphones là sản phẩm phiên bản giới hạn. Nguồn ảnh: Jlab

Về thời lượng pin, JLab trang bị cho Blue XL hai viên pin dung lượng 3.000mAh, cho khả năng phát nhạc liên tục tối đa khoảng 20 giờ. Thiết bị được sạc qua cổng USB-C với thời gian sạc đầy khoảng 3 giờ khi sử dụng bộ sạc 10W, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong các buổi tụ họp hoặc hoạt động ngoài trời ngắn ngày.

Theo JLab, Blue XL Speaker Headphones là sản phẩm phiên bản giới hạn, được phát hành nhân dịp kỷ niệm sự kiện Birmingham Bowl. Thiết bị hiện được bán trực tiếp trên cửa hàng trực tuyến của hãng với giá 99,99 USD, tương đương khoảng 2,6 triệu đồng, chỉ có một tùy chọn màu xanh dương và số lượng sản xuất giới hạn.

Trong bối cảnh thị trường loa Bluetooth tầm giá này đang có nhiều lựa chọn quen thuộc, Blue XL được xem là hướng tiếp cận khác biệt, nhấn mạnh yếu tố thiết kế độc đáo và trải nghiệm âm thanh mang tính trình diễn.