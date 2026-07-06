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Ford Việt Nam khởi động chương trình ưu đãi mới 'Sống trọn mùa hè cùng Ford'

Phạm Anh

Phạm Anh

08:48 | 06/07/2026
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Chương trình có tên gọi "Sẵn sàng lăn bánh, Sống trọn mùa hè cùng Ford" sẽ diễn ra từ ngày 01/07 đến 31/07/2026 là chương trình mới với mục tiêu đồng hành cùng khách hàng trong mùa du lịch năm nay.
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Ford Việt Nam khởi động chương trình ưu đãi “Sống trọn mùa hè cùng Ford”
Ford Việt Nam khởi động chương trình ưu đãi “Sống trọn mùa hè cùng Ford”

Cụ thể, trong tháng 7/2026, khách hàng khi mua xe Ford sẽ được áp dụng chương trình hỗ trợ lãi suất cố định 0% với mức ưu đãi lên đến 41 triệu đồng dành cho Ford Transit và Ford Territory, đồng thời nhận nhiều đặc quyền khác như thẻ thay và lọc dầu nhớt (OSP) lên đến 5 năm dành cho Ford Everest Mới (trừ Platinum 2.3L) và gói ưu đãi sạc công cộng trị giá lên đến 50 triệu đồng dành riêng cho Mustang Mach-E.

Ford Việt Nam khởi động chương trình ưu đãi “Sống trọn mùa hè cùng Ford”
Đối với dòng xe Ford Transit, khách hàng được hỗ trợ lãi suất cố định 0% trong 4 tháng

Đối với dòng xe Ford Transit, khách hàng lựa chọn các phiên bản Transit Trend, Transit Premium 16 chỗ và Transit Premium 18 chỗ sẽ được áp dụng gói hỗ trợ lãi suất cố định 0% trong 4 tháng với giá trị hỗ trợ tương ứng 18 triệu đồng, 20 triệu đồng và 22 triệu đồng.

Ford Việt Nam khởi động chương trình ưu đãi “Sống trọn mùa hè cùng Ford”
Ford Territory cũng sẽ được hưởng chương trình hỗ trợ lãi suất cố định 0% trong 9 tháng

Khách hàng khi lựa chọn Ford Territory cũng sẽ được hưởng chương trình hỗ trợ lãi suất cố định 0% trong 9 tháng. Cụ thể, các phiên bản Territory Trend, Territory Titanium và Territory Titanium X được áp dụng mức ưu đãi tương ứng 37 triệu đồng, 39 triệu đồng và 41 triệu đồng thông qua các ngân hàng đối tác gồm VIB, VPBank và TPBank.

Ngoài ra, Ford Việt Nam cũng chính thức nâng cấp chính sách bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào tới trước) cho nhiều dòng xe, giúp khách hàng an tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm sở hữu, với sự đồng hành từ hệ thống Đại lý và dịch vụ chính hãng của Ford trên toàn quốc.

Ford Việt Nam khởi động chương trình ưu đãi “Sống trọn mùa hè cùng Ford”
Ford Everest Mới, Ford Ranger Mới đều được áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn lên đến 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).

Theo đó, các dòng xe SUV và bán tải của Ford, bao gồm Ford Territory, Ford Everest Mới, Ford Ranger Mới đều được áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn lên đến 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).

Đối với Territory, chỉ áp dụng cho xe Territory được bán và xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng từ ngày 01/07/2026 trở đi.

Bên cạnh chính sách bảo hành, khách hàng mua các phiên bản Everest Platinum 2.0L 4x4, Everest Platinum 2.0L 4x2, Everest Sport 2.0L 4x2 và Everest Active 2.0L 4x2 còn được tặng thẻ thay và lọc dầu nhớt (OSP) trong thời hạn 5 năm hoặc 10 lần sử dụng. Ưu đãi này giúp việc bảo dưỡng định kỳ trở nên thuận tiện hơn, giảm bớt chi phí chăm sóc xe trong quá trình sử dụng, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài của Ford trong việc mang đến những sản phẩm chất lượng cùng trải nghiệm sở hữu đáng tin cậy cho khách hàng.

Ford Việt Nam khởi động chương trình ưu đãi “Sống trọn mùa hè cùng Ford”
Khách hàng sở hữu Mustang Mach-E tiếp tục được tặng bộ sạc tại nhà, bộ sạc cầm tay và gói sạc công cộng miễn phí lên đến 5 năm trị giá lên đến 50 triệu đồng.

Chương trình đặc quyền dành cho khách hàng sở hữu Mustang Mach-E tiếp tục dành tặng bộ sạc tại nhà, bộ sạc cầm tay và gói sạc công cộng miễn phí lên đến 5 năm trị giá lên đến 50 triệu đồng. Những ưu đãi này giúp khách hàng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng xe điện ngay từ những ngày đầu sở hữu, đồng thời thể hiện nỗ lực của Ford trong việc từng bước hoàn thiện hệ sinh thái xe điện tại Việt Nam.

Với triết lý thương hiệu toàn cầu mới - Ready Set Ford, Ford Việt Nam không ngừng nâng cao trải nghiệm sở hữu thông qua các sản phẩm chất lượng cùng hệ sinh thái dịch vụ ngày càng hoàn thiện. Cam kết đó cũng được ghi nhận trên phạm vi toàn cầu khi Ford vừa dẫn đầu nhóm thương hiệu xe phổ thông trong nghiên cứu chất lượng ban đầu 2026 (Initial Quality Study - IQS) của J.D. Power. Thành tựu này không đến từ nỗ lực của riêng cá nhân mà là kết quả của tư duy “Quality Comes First, Chất lượng là ưu tiên hàng đầu” và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đội ngũ của Ford.

Thông qua chương trình ưu đãi mới tháng 7, Ford tiếp tục khẳng định cam kết lấy khách hàng làm trọng tâm, giúp mỗi chuyến đi trở nên trọn vẹn và sẵn sàng cho những trải nghiệm mới.

Ford Ford Việt Nam ưu đãi tháng 7 Ready Set Ford

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Kim TT/AVPL 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Nguyên Liệu 99.99 13,560 ▼40K 13,760 ▼40K
Nguyên Liệu 99.9 13,510 ▼40K 13,710 ▼40K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,060 ▼40K 14,560 ▼40K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,010 ▼40K 14,510 ▼40K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,940 ▼40K 14,490 ▼40K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Hà Nội - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Miền Tây - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,700 ▼90K 15,050 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,700 ▼90K 15,050 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,700 ▼90K 15,050 ▼90K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,240 ▼90K 14,940 ▼90K
Trang sức 99.99 14,250 ▼90K 14,950 ▼90K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 148 ▼1336K 15,102 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148 ▼1336K 15,103 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,479 ▼4K 1,509 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,479 ▼4K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,459 ▼4K 1,494 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 140,921 ▼396K 147,921 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 102,711 ▼300K 112,211 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,252 ▼272K 101,752 ▼272K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,793 ▼244K 91,293 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,759 ▼233K 87,259 ▼233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,956 ▼167K 62,456 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
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NZD 0 14639 15224
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Cập nhật: 06/07/2026 13:45
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Cập nhật: 06/07/2026 13:45
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JPY 158.50 159.14 167
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SGD 20,003 20,083 20,670
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