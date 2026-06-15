Ford việt nam Ready Set Ford 2026: Khi thương hiệu ô tô hơn 120 năm tuổi tái định nghĩa chính mình Đây không phải là lần đầu tiên Ford công bố chiến lược thương hiệu toàn cầu, chúng ta hẳn đã không xa lạ gì với One Ford, chiến dịch đã từng đạt được rất nhiều thành công của thương hiệu xe hơi hàng đầu nước Mỹ.

Vậy điều gì đã khiến One Ford ‘lui về hậu trường’ để "Ready Set Ford" trở thành một biểu tượng mới, một hướng đi mới, một kỷ nguyên mới của thương hiệu ô tô đến từ nước Mỹ? Trước khi tìm hiểu chi tiết về chiến lược thương hiệu toàn cầu mới mang tên "Ready Set Ford", chúng ta cùng nhìn lại những chiến lược đã góp phần làm nên tên tuổi của thương hiệu này suốt một hành trình dài 120 năm vừa qua.

Chiến lược "Ready Set Ford" đã được triển khai tại Việt Nam thông qua hai dòng xe chủ lực mới vừa được ra mắt là Ranger và Everest thế hệ 2026,

One Ford đã ra đời như thế nào? Ngược dòng thời gian, trở lại năm 1913, khi Henry Ford chính thức đưa dây chuyền lắp ráp vào vận hành, giảm thời gian sản xuất một chiếc xe từ 12 giờ xuống còn 90 phút và kéo giá thành về mức 300 USD. Ở thời điểm đó triết lý của Ford đã rất rõ ràng, đó là làm ra chiếc xe tốt nhất, rẻ nhất với thời gian ngắn nhất. Và trong suốt một thập kỷ tiếp theo triết lý đó vẫn còn nguyên giá trị. Bằng chứng là những mẫu xe mới ra mắt đều đặt theo chu kỳ sản phẩm, bên cạnh chiến lược thâu tóm các thương hiệu xa xỉ như Jaguar, Volvo, Aston Martin, Land Rover trong suốt những năm 1970 đến những năm 2000. Tuy nhiên, triết lý đó đã không còn phù hợp khi Ford đã có một bộ máy quá cồng kềnh, chi phí vận hành khổng lồ mà biên lợi nhuận ngày càng mỏng. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã đẩy Ford đến bờ vực. CEO Alan Mulally khi đó đã đưa ra một quyết định hết sức táo bạo, đó là cắt bỏ tất cả các thương hiệu phụ, tập trung toàn lực vào dòng xe Ford thuần túy với nguyên tắc "Một Đội ngũ, Một Kế hoạch, Một Mục tiêu". One Ford đã ra đời trong hoàn cảnh đó. Chiến lược "One Ford" đã làm được những điều mà nhiều tập đoàn lớn không dám làm, đó là quyết tâm làm lại để phát triển. Việc hợp nhất các chi nhánh thành một thể thống nhất, thiết kế ra những mẫu xe toàn cầu, tinh giản quy trình để cắt giảm chi phí tối đa đã mang đến một thường hiệu Ford bền bỉ, mạnh mẽ và đầy sức mạnh như chúng ta thấy ngày hôm nay.

Từ One Ford đến “Ready Set Ford” Có một thực tế là không chiến lược nào có thể phù hợp với mọi thời đại, One Ford cũng vậy. Với ba trụ cột cốt lõi là One Team (Một đội ngũ): giúp phá vỡ các rào cản về địa lý và phòng ban, yêu cầu mọi nhân viên trên toàn thế giới làm việc cùng nhau với tinh thần minh bạch, hợp tác và tuyệt đối "không đổ lỗi". One Plan (Một kế hoạch): giúp thống nhất tầm nhìn thông qua các mục tiêu kinh doanh rõ ràng, tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm chất lượng, an toàn, tiết kiệm nhiên liệu. Và One Goal (Một mục tiêu): đưa Ford trở thành một doanh nghiệp có lợi nhuận bền vững và phát triển mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu. One Ford đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, đó là đưa thương hiệu Ford lên một tầm cao mới. Tuy nhiên thế giới ngày nay thay đổi, nó vận hành theo một cách hoàn toàn mới. Nơi mà trải nghiệm người dùng được đặt làm trọng tâm, thay thế cho các thông số kỹ thuật thông thường. Nơi mà Trí tuệ nhân tạo AI đã và đang hiện diện ở khắp mọi nơi, mọi ngành nghề, mọi thiết bị. Và để ‘không bị bỏ lại phía sau’ Ford cũng đã chính thức làm mới chính mình bằng một chiến lược mới mang tên “Ready Set Ford”.

f Chiến dịch "Ready Set Ford" cũng đã phản ánh một chiến lược tiếp thị mang tính toàn diện hơn, đó là chuyển trọng tâm từ việc quảng bá tên gọi thương hiệu sang việc thấu hiểu và phục vụ lối sống của từng nhóm khách hàng cụ thể.

Theo Ford, ý tưởng cốt lõi của chiến dịch "Ready Set Ford" được bắt nguồn trực tiếp từ tầm nhìn chuyển dịch chiến lược của tập đoàn trên quy mô toàn cầu. Được lấy cảm hứng từ khẩu hiệu quen thuộc tại vạch xuất phát của các giải đua tốc độ ("Ready, Set, Go"), chiến dịch này gửi gắm ba thông điệp mang tính bước ngoặt. Đó là: Khoảnh khắc khởi đầu: tượng trưng cho giây phút chuẩn bị. Đây là thời điểm con người đạt trạng thái sẵn sàng cao độ, tập trung tâm trí và quyết tâm dấn bước về phía trước. Tái định nghĩa trải nghiệm khách hàng: là đánh dấu một bước chuyển dịch tư duy sâu sắc của Ford, dịch chuyển trọng tâm từ việc chỉ tập trung vào thông số kỹ thuật sang việc lấy con người, cảm xúc và trải nghiệm thực tế làm trung tâm. Bứt phá từ hệ giá trị cốt lõi bền vững: đây chính là hiến dịch được định hình vững chắc dựa trên ba trụ cột tinh thần xuyên suốt bao gồm Build (Kiến tạo), Thrill (Bứt phá) và Adventure (Khám phá).

Hãng sẽ phân loại và xác định rõ ràng các lối sống, nhu cầu riêng biệt của từng tệp khách hàng, từ đó tìm ra phương thức hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ một cách sáng tạo, đáng tin cậy và thật sự khác biệt.

Chiến dịch "Ready Set Ford" cũng đã phản ánh một chiến lược tiếp thị mang tính toàn diện hơn, đó là chuyển trọng tâm từ việc quảng bá tên gọi thương hiệu sang việc thấu hiểu và phục vụ lối sống của từng nhóm khách hàng cụ thể. Bằng cách lắng nghe kỹ lưỡng những nhu cầu và thách thức thực tế của từng nhóm người dùng, Ford sẽ đưa ra các quyết định mang tính chiến lược, hiện thực hóa các nhu cầu đó và dần tạo đà tiếp thêm năng lượng cho thương hiệu. Thông qua đó, hãng đã phân loại và xác định rõ ràng các lối sống, nhu cầu riêng biệt của từng tệp khách hàng. Từ đó tìm ra phương thức hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ một cách sáng tạo, đáng tin cậy và thật sự khác biệt. Và trong tương lai, chính những lối sống đa dạng này sẽ trở thành kim chỉ nam chi phối mọi quyết định lớn của tập đoàn, từ quy trình nghiên cứu, thiết kế sản phẩm cho đến việc xây dựng trải nghiệm bán lẻ tại hệ thống đại lý. Với chiến lược này, Ford tin rằng mỗi cá nhân đều có năng lực mạnh mẽ, họ chỉ cần một tia lửa kích hoạt và Ford tự hào là thương hiệu tạo ra tia lửa đó.

Đưa Ready Set Ford đến với người tiêu dùng Việt Nam Gần như ngay lập tức, chiến lược "Ready Set Ford" đã đến Việt Nam. Thông qua hai dòng xe chủ lực mới vừa được ra mắt là Ranger và Everest thế hệ 2026, Ford Việt Nam đã tập trung lắng nghe nhu cầu của người dùng. Nếu như Ranger phục vụ tầng lớp doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh năng động, nơi mỗi chiếc xe là một công cụ tạo ra thu nhập chứ không chỉ là phương tiện. Thì Everest tiếp tục hướng đến lớp trung lưu thành thị, nhóm người dùng yêu thích khám phá những dịp cuối tuần, nơi mỗi chuyến đi không chỉ là một cuộc di chuyển mà là một trải nghiệm sống đáng giá. Hành trình của Ford từ dây chuyền Model T năm 1913 đến chiến lược Ready Set Ford năm 2026 là bằng chứng rõ nét nhất rằng thương hiệu tồn tại lâu dài không phải nhờ cứng nhắc giữ gìn di sản, mà nhờ khả năng liên tục đặt câu hỏi về bản chất giá trị mình mang lại. Sự phát triển của Ford không chỉ được đo đếm bằng số lượng xe bán ra, mà được định hình bởi cam kết cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. Đó chính là bệ phóng để Ford chính thức khởi động "Ready Set Ford", chiến dịch toàn cầu quy mô nhất của hãng trong hơn 15 năm qua.

Và hành trình ấy đã để lại một ấn tượng sâu sắc đối với người tham dự, nơi mỗi ngày là một trải nghiệm đáng nhớ và đầy kỷ niệm, chứ không đơn giản chỉ là sự di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác.