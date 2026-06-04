Chương trình “Mùa hè sôi động cùng Ford” vừa được Ford Việt Nam triển khai

Bên cạnh đó chương trình còn mang đến hàng ngàn quà tặng giá trị như TV LG QNED 75inch 4K, Samsung Q-Series Soundbar, kính thông minh XREAL, loa di động Samsung Party Speaker và đồng hồ thể thao Coros Pace 4, tai nghe thể thao Shokz Op cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

Khách hàng tham gia chương trình không trúng các giải thương hấp dẫn kể trên sẽ nhận được Túi thể thao phiên bản giới hạn “Ready Set Ford”, tiếp thêm tinh thần năng động và sẵn sàng cho những hành trình mới trong mùa hè này.

Chi tiết về chương trình “Mùa hè sôi động cùng Ford” xem tại: LINK

Chương trình “Mùa hè sôi động cùng Ford” với nhiều quà tặng vô cùng giá trị

Ngoài cơ hội trúng thưởng các phần quà giá trị kể trên thì khách hàng khi mua xe Ford trong tháng 6 này cũng sẽ được nhận chương trình ưu đãi tài chính hấp dẫn. Cụ thể:

Khách hàng mua Ford Ranger XLS 4x2 và Ranger XLS 4x4 sẽ được hưởng gói ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng với giá trị hỗ trợ lần lượt là 56 triệu đồng và 58 triệu đồng.

Đối với phiên bản Ranger Wildtrak, khách hàng sẽ nhận được gói ưu đãi lãi suất 0% trong 18 tháng với giá trị hỗ trợ lên đến 95 triệu đồng.

Với dòng xe Ford Transit, khách hàng mua phiên bản Transit Trend, Transit Premium 16 chỗ và Transit Premium 18 chỗ sẽ được hưởng gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng với giá trị hỗ trợ lần lượt là 18 triệu đồng, 20 triệu đồng và 22 triệu đồng.

Ford Territory

Song song với đó, các khách hàng khi mua xe Ford Territory trong tháng 6/2026 cũng có cơ hội sở hữu xe với mức trả trước chỉ từ 79 triệu đồng. Mức trả trước này được tính dựa trên mức hỗ trợ lãi suất khi khách hàng vay 85% giá trị xe, cùng với mức hỗ trợ lên đến 32 triệu đồng từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý, tùy theo từng phiên bản, và mức trả trước này không bao gồm các thuế phí bắt buộc cho việc đăng kí xe. Mức trả trước có thể thay đổi nếu tỷ lệ vay của khách hàng thấp hơn 85%. Chương trình áp dụng khi khách hàng vay mua xe tại các ngân hàng VIB Bank, TPBank và VPBank.

Ford Ranger

Cùng với đó, Ford Việt Nam cũng triển khai gói bảo hành tiêu chuẩn lên đến 5 năm hoặc 150.000 km tùy theo điều kiện nào tới trước tính từ ngày giao xe hoặc bắt đầu sử dụng cho dòng xe Ford Ranger và Ford Everest Mới.

Ford Everest

Không dừng lại ở sản phẩm, Ford Việt Nam đầu tư mạnh mẽ vào hệ sinh thái dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng trong suốt vòng đời sử dụng xe. Các giải pháp như bảo dưỡng nhanh, dịch vụ nhận và giao xe tận nơi, dịch vụ lưu động, nền tảng kết nối, tiêu chuẩn trải nghiệm toàn cầu Ford Signature 2.0 tại đại lý góp phần mang đến sự thuận tiện, chủ động và an tâm hơn cho khách hàng.