Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Ford thống nhất một tiếng nói toàn cầu

Ford đã tồn tại hơn một thế kỷ, nhưng đây là lần đầu tiên hãng thiết lập một triết lý thương hiệu chung trên toàn bộ các thị trường, bao trùm từ phát triển sản phẩm, xây dựng dịch vụ đến cách kể câu chuyện của mình. Ready Set Ford lấy cảm hứng từ khoảnh khắc xuất phát, khoảnh khắc mà mọi hành trình đều bắt đầu khi con người sẵn sàng, tập trung và dấn bước.

Cốt lõi của sự thay đổi này là cách Ford nhìn nhận vai trò của mình. Thay vì chỉ nhấn mạnh vào những gì hãng tạo ra, Ford hướng đến những giá trị mà khách hàng có thể đạt được. Mỗi sản phẩm, mỗi công nghệ và mỗi dịch vụ đều được thiết kế như những công cụ giúp con người trở nên bản lĩnh hơn, tự tin hơn và chủ động hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam: Ready Set Ford đánh dấu sự chuyển dịch từ cách tiếp cận lấy sản phẩm làm trung tâm sang lấy con người làm trung tâm

Ba tinh thần định hình cách Ford kết nối với khách hàng

Ready Set Ford xây dựng trên ba tinh thần chủ đạo, mỗi tinh thần hướng đến một nhóm khách hàng khác nhau nhưng cùng chung một điểm xuất phát: muốn làm được nhiều hơn với những gì mình có.

Tinh thần Kiến tạo (Build) thuộc về những con người bền bỉ xây dựng giá trị mỗi ngày, dù trong công việc hay cộng đồng. Tinh thần Bứt phá (Thrill) là của những người không chịu dừng lại ở giới hạn có sẵn, luôn tìm cách định nghĩa lại những điều khả thi. Tinh thần Khám phá (Adventure) thuộc về những ai sẵn sàng dấn bước ra khỏi vùng quen thuộc, tìm kiếm trải nghiệm mới và mở rộng góc nhìn về thế giới.

Ba tinh thần này vừa là nền tảng kết nối thương hiệu với khách hàng, vừa là định hướng xuyên suốt trong việc phát triển hệ sinh thái sản phẩm và trải nghiệm trên phạm vi toàn cầu.

Tại Việt Nam: triết lý đi vào sản phẩm và dịch vụ cụ thể

Ford không để Ready Set Ford dừng lại ở thông điệp truyền thông. Tại Việt Nam, triết lý này được hiện thực hóa qua những thay đổi có thể đo đếm được trong cả dải sản phẩm lẫn hạ tầng dịch vụ.

Ford Việt Nam ra mắt các phiên bản mới của Ranger và Everest

Ranger và Everest, hai dòng xe chủ lực của Ford tại thị trường Việt Nam, nhận đợt nâng cấp toàn diện với các cấu hình động cơ mới. Ranger Wildtrak 3.0L V6 diesel, Ranger Raptor 3.0L EcoBoost xăng và Everest Platinum+ 2.3L EcoBoost xăng mở rộng giới hạn vận hành, kéo tải và độ ổn định, đồng thời cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho các nhu cầu từ công việc nặng, di chuyển gia đình đến các chuyến phiêu lưu dài ngày.

Nâng cao trải nghiệm khách hàng, Ford ra mắt Ford Signature 2.0

Song song với sản phẩm, Ford mở rộng hệ sinh thái dịch vụ theo hướng tăng tính chủ động cho khách hàng. Các giải pháp như bảo dưỡng nhanh, nhận và giao xe tận nơi, dịch vụ lưu động giúp khách hàng chủ động sắp xếp thời gian mà phương tiện vẫn luôn trong trạng thái vận hành tốt nhất. Nền tảng kết nối số cho phép khách hàng theo dõi tình trạng xe, đặt lịch dịch vụ và tương tác trực tiếp với hệ thống đại lý. Ford cũng triển khai tiêu chuẩn toàn cầu Ford Signature 2.0 nhằm xây dựng hành trình khách hàng liền mạch và nhất quán tại các điểm đại lý, kết nối chặt chẽ giữa kênh trực tuyến và trực tiếp.

Ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, cho biết mục tiêu của Ready Set Ford là giúp khách hàng tự tin hơn trong mọi hành trình, thông qua việc nâng cấp hệ truyền động, mở rộng danh mục sản phẩm và phát triển hệ sinh thái dịch vụ, tất cả hướng đến việc hỗ trợ khách hàng làm được nhiều hơn và đi xa hơn.