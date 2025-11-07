“Thông qua hợp tác với các đại lý toàn cầu, chúng tôi đã cho ra đời một trải nghiệm tại Đại lý mà ở đó định hình lại cách chúng tôi kết nối và tăng cường tương tác với khách hàng. Đây không chỉ là một bản cập nhật về thiết kế vật lý, mà là một phương pháp tiếp cận toàn diện trong việc phục vụ khách hàng, dù trực tuyến hay trực tiếp, để đảm bảo khách hàng cảm thấy được trân trọng ngay từ lần ghé thăm đầu tiên." Bà Elena Ford, Giám đốc Quan hệ Đại lý của công ty Ford Motor chia sẻ.

Nâng cao trải nghiệm khách hàng, Ford ra mắt Ford Signature 2.0

Cụ thể, Ford Signature 2.0 được xây dựng dựa trên nền tảng của Ford Signature 1.0 đã ra mắt vào năm 2017 và đánh dấu bước cập nhật quan trọng nhất trong tiêu chuẩn Đại lý của Ford kể từ tiêu chuẩn Trustmark năm 2003. Sự chuyển đổi này phản ánh xu hướng tiêu dùng hiện nay, khi 55-60% người mua xe bắt đầu hành trình mua sắm qua phương thức trực tuyến. Một nghiên cứu năm 2024 của Cox Automotive đã cho thấy, chỉ còn 40 - 45% khách hàng vẫn tiếp tục mua sắm thông qua việc ghé thăm trực tiếp đại lý.

Huế Ford sẽ là đại lý đầu tiên đạt tiêu chuẩn Ford Signature 2.0

Chính vì thế tiêu chuẩn đại lý mới Ford Signature 2.0 ra đời là sự kết hợp khoa học hành vi với thiết kế lấy con người làm trung tâm để xây dựng niềm tin và mối quan hệ bền vững. Được thiết kế linh hoạt và định hướng trải nghiệm hiếu khách, mang đến các giải pháp phù hợp với đặc thù khu vực và văn hóa của từng thị trường. Tất cả các yếu tố cốt lõi bao gồm tối ưu hành trình khách hàng, kết hợp liền mạch giữa trải nghiệm trực tuyến và trực tiếp… đều nhằm tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình trải nghiệm của khách hàng.

Ford Signature 2.0 sẽ là một không gian để kết nối với khách hàng

"Giờ đây, chúng tôi có một không gian để kết nối với khách hàng, giúp họ cảm thấy mình là một phần của gia đình Ford. Không gian được thiết kế để các tư vấn bán hàng giúp khách hàng cảm thấy thoải mái, được chào đón và lưu giữ những ấn tượng đáng nhớ về đại lý và thương hiệu Ford.” Bà Jennifer Kolstad, Giám đốc Thiết kế và Thương hiệu Toàn cầu của Ford Motor Company chia sẻ.

Ford Signature 2.0 sẽ được xây dựng dựa trên bốn nguyên tắc cốt lõi:

Thấu hiểu khách hàng: Nhân viên đại lý sẽ đóng vai trò là đại sứ thương hiệu, cùng với không gian tiếp khách riêng biệt để trò chuyện, với đồ ăn và đồ uống được phục vụ tại khu vực trưng bày và khu vực dịch vụ Phục vụ bất kỳ đâu: Khách hàng có thể tùy chọn không gian giao dịch yêu thích – trong phòng tư vấn truyền thống hoặc tại khu vực dịch vụ. Vận hành hiệu quả: Thiết kế tối ưu hóa luồng công việc và chức năng, đồng thời nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, tập trung vào không gian làm việc của nhân viên. Khám phá Ford: Mang đến trải nghiệm thương hiệu sống động, cho phép khách hàng nhìn thấy, chạm và tìm hiểu về sản phẩm, phụ kiện và công nghệ.

Tiêu chuẩn Đại lý mới giúp khách hàng kết nối liền mạch giữa hành trình trực tuyến và tại đại lý

Tiêu chuẩn Đại lý mới giúp khách hàng kết nối liền mạch giữa hành trình trực tuyến và tại đại lý. Tiêu chuẩn này được áp dụng trên tất cả các dòng xe Ford tại Hoa Kỳ và xe điện tại 15 thị trường châu Âu, cho phép khách hàng tuỳ chỉnh, kiểm tra giá và thanh toán toàn bộ giao dịch mua sắm trực tuyến với đại lý địa phương. Khách hàng có thể chọn xem xe tại nhà và đến tận nơi để hoàn tất giao dịch hoặc hoàn tất toàn bộ giao dịch trực tuyến tại một đại lý theo tiêu chuẩn.

Tính đến hết Quý 3 vừa qua, đã có 3,9 triệu lượt trải nghiệm công nghệ từ xa trên toàn cầu, bao gồm Dịch vụ Giao & Nhận xe tận nơi và Dịch vụ Lưu động (Mobile service).

Có hơn 20 đại lý tại 10 quốc gia chính thức hoạt động theo tiêu chuẩn Đại lý mới vào cuối năm nay

"Chúng tôi rất tự hào về mối quan hệ mà chúng tôi xây dựng với khách hàng, và thật tuyệt vời khi có một không gian cho phép đội ngũ của chúng tôi tạo ra trải nghiệm tốt hơn nữa cho họ. Trước khi khai trương, đội ngũ nhân viên của chúng tôi đã trao đổi với Ford để tìm hiểu thêm về cách sử dụng không gian này. Chúng tôi đã điều chỉnh lại một số chi tiết để tạo nên nhiều khoảnh khắc tương tác đáng nhớ hơn cho khách hàng và chúng tôi tin rằng đây sẽ là bước ngoặt lớn cho doanh nghiệp của mình." Ông Dave Wilson, chủ sở hữu Preston Automotive Group và Boulevard Ford chia sẻ.

Có hơn 20 đại lý tại 10 quốc gia chính thức hoạt động theo tiêu chuẩn Đại lý mới vào cuối năm nay. Tại Việt Nam, đại lý Huế Ford sẽ chính thức khai trương vào tháng 12 năm 2025 theo tiêu chuẩn mới Ford Signature 2.0. Các đại lý khác trên toàn quốc cũng sẽ có kế hoạch nâng cấp theo tiêu chuẩn Ford Signature 2.0 bắt đầu từ năm 2026.