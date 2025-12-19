Theo Samsung, dòng màn hình LED Onyx dành cho rạp phim (mã sản phẩm: ICD) thế hệ mới nhất được ra mắt hồi đầu năm đã đánh dấu kỷ nguyên mới của công nghệ hiển thị trong rạp phim. Có thể nói, từ khi tiên phong màn hình LED cho rạp phim vào năm 2017, Samsung không ngừng thiết lập các chuẩn mực mới với chất lượng hình ảnh vượt trội, độ tin cậy hàng đầu ngành và khả năng mở rộng linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi của các rạp phim trên toàn thế giới.

Samsung Onyx, chuẩn mực mới cho rạp chiếu phim

“Ngành công nghiệp điện ảnh đang chuyển hướng tập trung vào việc mang đến trải nghiệm sống động và hấp dẫn hơn về mặt thị giác. Với Onyx, Samsung không chỉ mang lại chất lượng hình ảnh đỉnh cao mà còn cung cấp sự linh hoạt giúp các rạp tái định nghĩa trải nghiệm xem phim và đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khán giả”. Ông Hoon Chung, Phó Chủ tịch Điều hành Mảng kinh doanh Màn hình Hiển thị của Samsung Electronics chia sẻ.

Là màn hình LED dành cho rạp phim đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận DCI, Samsung Onyx mang đến trải nghiệm điện ảnh chưa từng có với sắc đen tuyệt đối, tỷ lệ tương phản vô cực và độ chính xác màu sắc vượt trội. Màn hình hỗ trợ tần số quét lên tới 4K 120Hz, mang lại chuyển động siêu mượt và chi tiết sắc nét đến từng điểm ảnh.

Như chúng ta thấy thì thông thường mỗi phòng chiếu đều có kích thước riêng biệt, yêu cầu về màn hình cũng khác nhau tùy theo rạp. Để đáp ứng điều đó, Onyx cung cấp bốn kích thước tiêu chuẩn cùng các tùy chọn mở rộng linh hoạt, cho phép các rạp tối ưu hóa không gian sẵn có và trình chiếu phim ở định dạng lớn nhất có thể mà không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh:

5 mét (16 ft) – Lý tưởng cho các rạp boutique hoặc quy mô nhỏ (Khoảng cách điểm ảnh: 1.25mm)

10 mét (33 ft) – Lý tưởng cho các rạp chiếu phim cao cấp (Khoảng cách điểm ảnh: 2.5mm)

14 mét (46 ft) – Định dạng linh hoạt, mang đến trải nghiệm quy mô lớn ấn tượng (Khoảng cách điểm ảnh: 3.3mm)

20 mét (66 ft) – Giải pháp màn hình lớn cho các phòng chiếu cao cấp (Khoảng cách điểm ảnh: 5.0mm)

Màn hình Onyx hỗ trợ tỷ lệ khung hình phổ biến gồm scope (2.39:1) và flat (1.85:1), đảm bảo phim được trình chiếu đúng định dạng gốc mà không cần điều chỉnh thêm. Khi mở rộng vượt chuẩn, Onyx vẫn duy trì tỷ lệ khung hình chính xác đồng thời tối ưu kích thước hiển thị để nội dung không bị méo hình.

Không giống máy chiếu truyền thống vốn dễ mờ khi chiếu ở không gian lớn hoặc dễ bị nhạt màu ở cảnh sáng, Onyx với độ sáng vượt trội đảm bảo chi tiết rõ ràng trong vùng tối, điểm sáng nổi bật và màu sắc chính xác trên toàn dải quang phổ. Nhờ công nghệ HDR của Samsung, Onyx đạt độ sáng tối đa lên đến 300 nits (87.6fL), gấp sáu lần chuẩn mực rạp chiếu thông thường, giúp giữ nguyên độ sáng và sắc nét của các cảnh cao sáng, tránh hiện tượng “cháy sáng”.

Với độ sáng và độ chính xác vượt trội, Onyx cho phép trình chiếu sống động ngay cả trong môi trường có ánh sáng mạnh, phù hợp cho nhiều nội dung khác ngoài phim ảnh như thể thao trực tiếp, hòa nhạc, sự kiện eSports và hội nghị doanh nghiệp, giúp rạp chiếu mở rộng trải nghiệm giải trí cao cấp cho khách hàng.

Một ưu điểm khác của màn hình Onyx đó là được thiết kế cho độ tin cậy cao và tích hợp liền mạch, cho hiệu suất lâu dài, là màn hình LED rạp chiếu phim đầu tiên và duy nhất có chế độ bảo hành lên đến 10 năm, thiết lập chuẩn mực mới về độ tin cậy trong công nghệ màn hình. Chế độ bảo hành kéo dài giúp tối ưu chi phí vận hành và đảm bảo khoản đầu tư của chủ rạp trong tương lai.

Về khả năng tích hợp, Samsung cho biết, Onyx tương thích hoàn toàn với máy chủ phương tiện của Dolby và GDC, giúp quá trình chuyển đổi từ máy chiếu truyền thống sang công nghệ LED trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó,Onyx còn hỗ trợ các giải pháp âm thanh điện ảnh hàng đầu như Dolby Atmos, Meyer Sound, QSC, và hệ thống âm thanh tùy chỉnh, mang đến sự linh hoạt cho các rạp trong việc tùy chỉnh trải nghiệm âm thanh. Đặc biệt, Onyx tích hợp liền mạch với công nghệ âm thanh vòm JBL của HARMAN, đảm bảo hiệu suất âm thanh tối ưu.

Samsung Onyx là một trong những màn hình LED rạp chiếu phim được ứng dụng rộng rãi nhất trên thế giới, thiết lập chuẩn mực mới cho công nghệ hiển thị cao cấp trong điện ảnh. Khi mở rộng quy mô toàn cầu, Onyx tiếp tục chứng minh độ tin cậy, tính linh hoạt và khả năng nâng tầm trải nghiệm điện ảnh của mình.

Một trong những công trình lắp đặt mới nhất sử dụng màn hình Onyx đó chính là Pathé Palace ở Paris, nơi Onyx được lựa chọn nhằm nâng cấp trải nghiệm xem phim tại một trong những rạp chiếu đẹp nhất thế giới.

“Tại Pathé, chúng tôi luôn cam kết mang lại trải nghiệm điện ảnh chất lượng cao nhất cho khách hàng. Samsung Onyx cho phép chúng tôi trình chiếu với hình ảnh rực rỡ, độ sáng và độ tương phản tuyệt vời, đảm bảo mỗi bộ phim đều được thể hiện đúng như mong muốn của nhà làm phim”. Bà Laure de Boissard, Giám đốc điều hành của Pathé Cinéma France chia sẻ.

Samsung Onyx cũng giúp đang tái định nghĩa cách thưởng thức điện ảnh thông qua hợp tác trực tiếp với ngành công nghiệp phim. Ví dụ như Samsung đã hợp tác với Pixar Animation Studios để tối ưu hóa các bộ phim như Elemental, Inside Out 2 và Elio (phát hành hè này) ở định dạng HDR dành riêng cho Onyx, mang lại độ sáng, tương phản và màu sắc vượt trội. Nhờ sự cộng tác chặt chẽ với các nhà làm phim, Onyx không ngừng mở rộng giới hạn của công nghệ hiển thị, đảm bảo tầm nhìn sáng tạo được tái hiện với độ chính xác chưa từng có.

“Tại Pixar, chúng tôi tin rằng điện ảnh là một trải nghiệm tập thể tuyệt vời, nơi câu chuyện trở nên sống động và tạo ra những ký ức khó quên cùng bạn bè. Đó là lý do chúng tôi luôn hướng đến việc mang lại điều gì đó thật sự mới mẻ với dòng phim chiếu rạp HDR-1 tiên phong của mình,” ông Dominic Glynn, Nhà khoa học cao cấp tại Pixar Animation Studios cho biết.

“Công nghệ màn hình ONYX đã hiện thực hóa điều đó với độ sáng, rõ nét và màu sắc đáng kinh ngạc – hình ảnh sống động đến mức nâng tầm mọi khoảnh khắc của câu chuyện. Ngay cả khán giả bình thường cũng sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Đây chính là trải nghiệm ‘Wow!’ khó quên, thứ khiến điện ảnh trở nên đặc biệt và luôn là như vậy”. Ông Dominic Glynn, nói thêm.

