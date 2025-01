Samsung ra mắt màn hình gaming Dual UHD đầu tiên trên thế giới

Cụ thể, Odyssey Neo G9 57 inch với mã hiệu mẫu G95NC là sản phẩm mới nhất trong dòng màn hình gaming Odyssey. Và trong thời gian mở bán từ ngày 1/10 đến ngày 15/10, khách hàng khi đặt mua trước Odyssey Neo G9 57inch sẽ nhận được ưu đãi giảm 10 triệu đồng.

“Thế giới gaming phát triển không ngừng và công nghệ màn hình mới nhất của chúng tôi là thiết bị vô cùng quan trọng để hỗ trợ các game thủ phiêu lưu trên những vùng đất mới, phát huy khả năng tối đa của họ. Vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất màn hình của Samsung cũng được nâng cao hơn bằng việc sản phẩm màn hình Odyssey mới nhất ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, đem đến trải nghiệm mới mẻ và tạo nên không gian đắm chìm đỉnh cao chưa từng chạm tới cho các game thủ.” Ông Lê Tấn Thành - Giám đốc ngành hàng CNTT và Doanh nghiệp - Samsung Vina cho biết.

Được biết, Odyssey Neo G9 57 inch có thiết kế cong truyền thống, cùng độ phân giải Dual Ultra-High-Definition (DUHD) đầu tiên trên thế giới, kết hợp với nhiều tùy chọn kết nối tốc độ cao, mang đến cho người dùng trải nghiệm hình ảnh chưa từng có. Đây cũng là lý do Odyssey Neo G9 57″ đã được trao “Giải thưởng Sáng tạo Tốt nhất” (Best of Innovation Award) tại CES 2023 hồi đầu năm.

Với độ cong 1000R cùng tỷ lệ khung hình 32:9, Odyssey Neo G9 sẽ có độ rộng tương đương 2 màn hình 32inch UHD. Qua đó, người dùng sẽ được bao trùm bằng hình ảnh siêu sắc nét và góc nhìn rộng, tạo cảm giác đắm chìm bất tận trong những tựa game đỉnh cao.

Công nghệ Quantum Matrix giúp nâng cấp khả năng hiển thị cho tấm nền Mini-LED lượng tử trong màn hình của Samsung, mang đến các “dimming zone” nhỏ và tăng cường khả năng kiểm soát của đèn nền tốt hơn. Từ đó vùng sáng và tối trên màn hình trở nên khác biệt hơn, đi kèm với độ tương phản sắc nét và giảm hiện tượng lóa sáng.

Odyssey Neo G9 57 inch còn phát huy tối đa công nghệ Quantum Mini LED nhờ được kết hợp với VESA Display HDR™1000. Độ sáng tối đa lên đến 1.000 nit, nội dung HDR sẽ được hiển thị sống động và chân thực, khả năng tái tạo màu sắc, độ tương phản chính xác, độ sâu và khả năng biểu đạt màu sắc được nâng cao.

Khả năng chơi game sẽ được quyết định bởi chất lượng hình ảnh. Chính vì thế với tần số quét siêu nhanh 240 hertz (Hz) và tốc độ phản hồi (GTG) đạt 1ms, giúp giảm hiện tượng bóng mờ, nhòe trên màn hình, cho phép game thủ phản ứng tức thì để giành lấy chiến thắng trong khi vẫn thoải mái tận hưởng trải nghiệm chơi game vô cùng mượt với những trò chơi thú vị. Ngoài ra, AMD FreeSync™ Premium Pro còn đồng bộ hóa màn hình để mang lại hình ảnh ổn định, không giật lag.

Odyssey Neo G9 57 inch có khả năng kết nối DisplayPort (DP) 2.1 được chứng nhận bởi VESA, hỗ trợ chơi game mượt mà và phát video hiệu quả cùng tần số quét đạt 240Hz siêu nhanh của Neo G9. Ngoài DP2.1, Odyssey Neo G9 57” còn cung cấp cổng HDMI 2.1 và USB, vì vậy game thủ có thể kết nối tất cả các thiết bị của họ và nâng cấp trải nghiệm gaming mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Với kích thước màn hình rộng, độ phân giải cao và kết nối đầu vào mới mang tính định hướng, Odyssey Neo G9 có thể thay thế cho nhiều màn hình, giúp không gian làm việc luôn gọn gàng trong khi vẫn đảm bảo môi trường đa nhiệm trên một màn hình duy nhất.

Đi cùng với đó là các chế độ Picture-in-Picture và Picture-by-Picture cung cấp khả năng trình chiếu từ nhiều nguồn trong nháy mắt, và tính năng Auto Source Switch+… giúp màn hình kết nối ngay lập tức với các thiết bị mới mà không cần phải chuyển đổi giữa các nguồn đầu vào.

Chân đế công thái học, công nghệ Core Lighting+ và CoreSync hiển thị màu sắc đồng nhất với màu sắc của game, tăng trải nghiệm không gian giải trí và cảm xúc của game thủ khi chơi.

Odyssey Neo G9 được mở bán chính thức với giá bán lẻ 59,990,000 đồng.

Đăng ký thông tin về sản phẩm để được hưởng chế độ giảm 10 triệu đồng trong thời gian khuyến mại tại https://www.samsung.com/vn/monitors/odyssey-neo-g9/.