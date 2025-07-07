King’s PokerClub - Sòng bạc nghìn tỷ tại khách sạn Pullman “lách” luật thế nào?

King’s Poker Club tại khách sạn Pullman được cấp phép tổ chức câu lạc bộ poker chỉ dành cho người nước ngoài, nhưng thực tế nơi đây đã trở thành một “casino ngầm trá hình”, hoạt động rầm rộ, sát phạt công khai.

King’s Poker Club, hoạt động trong khuôn viên khách sạn Pullman, được cấp phép tổ chức câu lạc bộ poker thể thao dành riêng cho người nước ngoài. Thế nhưng trên thực tế, nơi đây đã biến tướng thành một “casino ngầm trá hình”, hoạt động rầm rộ, công khai đón khách Việt. Trong số 136 người bị khởi tố, có cả những cái tên gây sốc: một cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ đánh bạc hơn 7 triệu USD, một cựu Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình cũ chi hơn 4 triệu USD, và ca sĩ Nguyễn Thế Vũ (Mr. T) “nướng” 4,3 triệu USD chỉ sau hơn một trăm phiên chơi.

Tất cả đều bước qua cánh cửa pháp lý một cách dễ dàng, chỉ với một chiếc thẻ hội viên có tên… người nước ngoài. Cụ thể, Kim In Sung (người Hàn Quốc) điều hành King Club, đề nghị cho người Việt Nam vào chơi nhưng phải xuất trình thẻ căn cước công dân và cung cấp số điện thoại cho lễ tân.

Lễ tân sau đó dùng phôi trắng thẻ thành viên có sẵn số ID PLAY (số định danh) rồi dùng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài lên thẻ cấp cho người Việt Nam. Theo quy định, lễ tân không in tên thật theo giấy tờ tùy thân của người chơi lên thẻ.

Để quản lý người Việt Nam đến chơi, lễ tân sẽ nhập thông tin cá nhân, số ID PLAY và "tên giả bằng tiếng nước ngoài" vào phần mềm. Kết thúc các phiên, con bạc phải đưa lại thẻ cho lễ tân quản lý và sẽ lấy lại khi đến lần sau.

Thẻ này được sản xuất hàng loạt, in sẵn tên giả, mã số ảo, không hề qua kiểm chứng. Người Việt chỉ cần cầm tấm thẻ ghi tên nước ngoài là có thể đánh bạc "hợp pháp" ngay tại trung tâm Thủ đô. Một "xã hội thu nhỏ" được tổ chức bài bản trong vỏ bọc pháp lý, nơi danh tính thật bị che giấu, dòng tiền không được truy xuất và trách nhiệm giám sát hoàn toàn mờ nhạt.

Điều đáng nói là: ai đang chịu trách nhiệm giám sát hoạt động thực tế của những mô hình như King Club? Có cơ quan nào trực tiếp kiểm đếm số người ra vào, xác minh danh tính, đối chiếu hồ sơ không? Hay giấy phép chỉ được cấp một lần rồi để doanh nghiệp tự vận hành, tự kiểm soát, tự báo cáo?

Pháp luật đã có quy định. Nhưng nếu điều kiện kinh doanh không được kiểm tra thường xuyên, không đi kèm năng lực giám sát thực tế, thì giấy phép rất dễ trở thành công cụ để hợp pháp hóa vi phạm. Khi danh tính bị giả mạo, dòng tiền bị giấu kín, thẻ hội viên được phát hành vô tội vạ, thì ranh giới giữa hợp pháp và phi pháp trở nên quá mong manh.

Và đây không phải là lần đầu tiên. Trước King Club, từng có nhiều mô hình “casino cho người nước ngoài” tại các địa phương du lịch bị phản ánh có dấu hiệu vận hành mờ ám. Tuy nhiên, điểm khác biệt lần này nằm ở quy mô quá lớn, thủ đoạn quá tinh vi, và đặc biệt là sự buông lỏng kiểm tra từ cả cơ quan cấp phép lẫn đơn vị giám sát sau cấp phép.

Khi vụ án bị phát hiện, kịch bản quen thuộc lại diễn ra: xử lý doanh nghiệp, khởi tố cá nhân. Nhưng rất ít người đặt câu hỏi quan trọng hơn: hệ thống nào cho phép chuyện này kéo dài nhiều năm, qua tay hàng nghìn người, dòng tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng mà không một ai phát hiện?

Vấn đề nằm ở cơ chế phòng ngừa, không chỉ ở khâu xử lý. Không thể tiếp tục cấp phép rồi phó mặc, nhất là với những mô hình kinh doanh dễ bị lợi dụng như trò chơi có thưởng hay câu lạc bộ poker. Không thể chỉ định danh người chơi bằng giấy tờ, mà cần xác thực bằng công nghệ. Cần có định danh điện tử, thiết bị kiểm soát, camera theo dõi, và hệ thống báo cáo dữ liệu tự động. Không thể trông chờ vào thiện chí doanh nghiệp khi chính mô hình kinh doanh ấy đang sinh lợi khổng lồ từ việc lách luật.

Một chiếc thẻ in tên nước ngoài không thể là hộ chiếu hợp pháp cho người Việt bước vào sòng bạc ngầm. Và thể chế không thể đứng ngoài cuộc khi danh nghĩa “kinh doanh có điều kiện” đang trở thành bình phong che đậy cho hoạt động trái phép.

Nếu không bịt lại những khoảng mờ, nếu không tái thiết lại cơ chế giám sát hiệu quả, thì giấy phép sẽ tiếp tục là công cụ để sai phạm được hợp thức hóa ngay trong chính hệ thống pháp lý được tạo ra để ngăn chặn chúng.