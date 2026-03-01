Xiaomi Pad 8 Series chính thức lên kệ

Theo đó, Xiaomi trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite hàng đầu, màn hình 3.2K 144Hz sắc nét, dung lượng pin lớn 9200mAh cùng hệ sinh thái phụ kiện cao cấp, mang đến trải nghiệm hiệu suất chuẩn PC cho người dùng hiện đại, từ xử lý văn bản, họp trực tuyến cho đến sáng tạo nội dung.

“Với Xiaomi Pad 8 Series, chúng tôi muốn định nghĩa lại trải nghiệm làm việc di động cho người dùng hiện đại. Sản phẩm được phát triển trên triết lý hiệu suất toàn diện, kết hợp sức mạnh xử lý, chất lượng hiển thị và hệ sinh thái phụ kiện đồng bộ, nhằm mang lại khả năng làm việc linh hoạt và hiệu quả hơn trong mọi bối cảnh, đồng thời vẫn duy trì thiết kế mỏng nhẹ phù hợp với lối sống năng động ngày nay.” Ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam chia sẻ.

Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 8

Trong đó, Xiaomi Pad 8 Pro được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite sản xuất trên tiến trình 3nm, còn Xiaomi Pad 8 được trang bị Snapdragon 8s Gen 4 tiến trình 4nm. Cả hai đều là những vi xử lý hàng đầu mang lại hiệu suất xử lý vượt trội và khả năng vận hành ổn định trong các tác vụ đa nhiệm phức tạp.

Ngoài ra, bộ đôi còn được hỗ trợ chế độ máy trạm, cho phép mở nhiều cửa sổ ứng dụng đồng thời, mang đến trải nghiệm xử lý tác vụ tiệm cận PC. Qua đó, giúp nâng cao đáng kể hiệu quả đa nhiệm trong công việc khi cho phép người dùng đồng thời chỉnh sửa tài liệu, xử lý bảng tính, tra cứu thông tin,...

Máy được vận hành trên nền tảng Xiaomi HyperOS 3, nên sở hữu khả năng kết nối liên thông đa thiết bị thuộc nhiều nền tảng, đồng thời tích hợp bộ công cụ Xiaomi HyperAI, hỗ trợ tối ưu quy trình làm việc thông minh, nâng cao hiệu suất xử lý và trải nghiệm sử dụng trong các tác vụ văn phòng lẫn sáng tạo nội dung.

Xiaomi Pad 8 Pro

Đồng thời, Xiaomi còn bán kèm bộ phụ kiện gồm bàn phím, ốp lưng và bút cảm ứng Xiaomi Focus Pen Pro hoàn toàn mới. Chiếc bút này sở hữu thiết kế không nút bấm, hỗ trợ các thao tác chạm thông minh cùng độ nhạy cao, đáp ứng nhu cầu ghi chú, phác thảo và sáng tạo nội dung trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Với màn hình 11,2 inch độ phân giải 3.2K, tần số quét lên đến 144Hz, Xiaomi Pad 8 Series mang lại không gian hiển thị rộng rãi, sắc nét và mượt mà trong mọi thao tác. Tỷ lệ khung hình tối ưu 3:2 giúp người dùng làm việc hiệu quả. Màn hình của Xiaomi Pad 8 Series hỗ trợ Dolby Vision, giúp tái hiện hình ảnh sống động, màu sắc chân thực và độ tương phản cao, phù hợp cho cả những công việc liên quan đến đồ họa lẫn trải nghiệm giải trí sau giờ làm. Bên cạnh đó, bộ đôi thiết bị còn đạt các chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland, giúp hạn chế ánh sáng xanh, giảm nhấp nháy và hỗ trợ nhịp sinh học tự nhiên, mang lại sự thoải mái cho người dùng khi sử dụng trong thời gian dài.

Xiaomi Pad 8

Để mang đến trải nghiệm nghe nhìn được hoàn thiện, Xiaomi cũng trang bị cho bộ đôi này hệ thống 4 loa cho kết quả âm thanh bao trùm và đắm chìm. Xiaomi Pad 8 Series được tích hợp công nghệ âm thanh Dolby Atmos, HiRes Audio cho cả kết nối có dây và không dây cùng khả năng tăng âm lượng lên đến 200%, giúp đảm bảo chất lượng âm thanh rõ ràng trong từng cuộc họp trực tuyến, thuyết trình hoặc khi giải trí trong nhiều không gian khác nhau.

Viên pin 9.200mAh đáp ứng nhu cầu sử dụng trong suốt một ngày làm việc. Cùng với đó Xiaomi Pad 8 Pro hỗ trợ sạc nhanh Xiaomi HyperCharge 67W, trong khi Xiaomi Pad 8 hỗ trợ sạc nhanh 45W, giúp rút ngắn thời gian nạp lại năng lượng.

Thiết kế trên Xiaomi Pad 8 Series cũng rất ấn tượng với vỏ nhôm nguyên khối, mang đến một vẻ ngoài sang trọng và thanh lịch.

Thiết kế trên Xiaomi Pad 8 Series cũng rất ấn tượng với vỏ nhôm nguyên khối, mang đến một vẻ ngoài sang trọng và thanh lịch. Độ mỏng 5,75mm, dòng máy tính bảng cho cảm giác cầm nắm chắc chắn nhưng vẫn đảm bảo thiết kế gọn nhẹ, phù hợp với nhịp sống năng động của người đi làm thường xuyên dịch chuyển.

Để hỗ trợ cho người dùng, Xiaomi Pad 8 Pro cũng được trang bị camera chính 50MP và camera selfie 32MP, hỗ trợ nhiều chế độ chụp ảnh và quay video khác nhau. Hệ thống camera này giúp nâng cao trải nghiệm họp trực tuyến, làm việc từ xa, quét tài liệu hoặc sáng tạo nội dung trong nhiều bối cảnh, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng đa dạng của người dùng chuyên nghiệp.

Cả hai đều chính thức lên kệ từ 28/02/2026 Cả hai đều chính thức lên kệ từ 28/02/2026 với giá bán lần lượt: Xiaomi Pad 8 Pro (gồm 2 lựa chọn màu sắc Xám và Xanh Rừng thông) với 2 phiên bản bộ nhớ 8GB + 256GB và 8GB + 128GB có giá bán lần lượt là 17.990.000 đồng và 16.990.000 đồng. Xiaomi Pad 8 (gồm 3 lựa chọn màu sắc Xám, Xanh dương và Xanh Rừng thông), với 2 phiên bản bộ nhớ 8GB + 256GB, 8GB + 128GB, có giá bán lần lượt là 13.490.000 đồng và 11.990.000 đồng.

Bộ phụ kiện bao gồm bàn phím, ốp lưng và bút cảm ứng Xiaomi Focus Pen Pro sẽ được bán riêng.

Trong giai đoạn mở bán từ nay đến 31/03/2026, khách hàng sẽ nhận được loạt ưu đãi đặc biệt:

Giảm ngay 800.000 đồng, hoặc voucher mua sắm trị giá 1 triệu đồng.

Áp dụng chính sách bảo hành chính hãng 18 tháng.

Hỗ trợ trả góp với 0% lãi suất.

Chi tiết về sản phẩm xem thêm tại đây.