Phim hoạt hình 'Thỏ Gà du xuân đại náo địa đạo' khởi chiếu Mùng 1 Tết 2026

Giữa cuộc đua phim Tết đa thể loại, “Thỏ Gà du xuân đại náo địa đạo ” là siêu phẩm hoạt hình được mong đợi bậc nhất, ví như sự kết hợp hoàn hảo giữa thế giới muông thú vui nhộn của “Zootopia” và những cuộc phiêu lưu mạo hiểm đầy kịch tính kiểu “Indiana Jones”.

Mạc Văn Khoa lồng tiếng cho vai chú rùa Abe thông minh, cánh tay phải đắc lực cho Chickenhare.

Đặc biệt, phim còn đón chào sự xuất hiện của diễn viên Mạc Văn Khoa trong vai trò Việt hóa cho chú rùa Abe – nhân vật thông minh, hài hước, đồng hành cùng Chickenhare trong hành trình khám phá bí mật gia tộc.

Vốn đã gây ấn tượng với khán giả Việt nhờ màn góp giọng duyên dáng mà hài hước trong Đại Ca Ha Ha Ha, nam nghệ sĩ chắc chắn sẽ là ẩn số thú vị, gia tăng sức hấp dẫn của bộ phim.

Thước phim hoạt hình lưu dấu nhiều tuyệt tác kinh điển màn ảnh

Một trong những điểm cộng lớn của Thỏ Gà du xuân đại náo địa đạo chính là cách đạo diễn Benjamin Mousquet khéo léo kế thừa và phát huy tinh hoa từ những tác phẩm kinh điển của Hollywood, tạo nên một bộ phim vừa quen thuộc vừa mới mẻ.

Phim ẩn chứa những "easter eggs" (trứng phục sinh) tri ân các tác phẩm điện ảnh huyền thoại, như Indiana Jones của Steven Spielberg với những phân đoạn rượt đuổi nghẹt thở, chạy trốn đá lăn, vượt qua bẫy côn trùng, dung nham và những cơ quan đầu lâu nguy hiểm đầy kịch tính.

Thỏ Gà du xuân đại náo địa đạo tri ân thương hiệu Indiana Jones của Steven Spielberg.

Các chi tiết gợi nhắc đến siêu phẩm hoạt hình Disney thập niên 90-2000 như Atlantis: The Lost Empire hay Treasure Planet cũng được cài cắm khéo léo, giúp ekip xây dựng nên một thế giới Chickenhare huyền ảo đầy mê hoặc, ẩn chứa vô vàn điều diệu kỳ để khám phá.

Đạo diễn Mousquet còn lấy cảm hứng từ câu chuyện Cuộc phiêu lưu của Tintin và Tomb Raider để tạo nên những tình huống nghẹt thở, nơi các nhân vật chính phải vùng dậy trong hoàn cảnh bó hẹp và ngặt nghèo nhất, thử thách giới hạn của bản thân.

Đặc biệt, Thỏ Gà du xuân đại náo địa đạo còn mang đến một bối cảnh đời sống muông thú sặc sỡ gợi nhớ đến Zootopia hay Sing, nhưng với tầm vóc thế giới rộng lớn hơn nhiều. Ở nơi đó, các khán giả sẽ có cơ hội diện kiến cả một khu chợ Bắc Phi nhộn nhịp rực rỡ đan xen với những đền thờ cổ đầy nguy hiểm.

Chính sự kết hợp tài tình này tạo nên một tác phẩm vừa mang hơi thở của những bộ phim kinh điển mà thế hệ cha mẹ yêu thích, vừa đủ mới mẻ và sôi động để thu hút thế hệ trẻ. Có thể nói, Thỏ Gà du Xuân đại náo địa đạo là một trải nghiệm điện ảnh lý tưởng cho cả gia đình cùng thưởng thức trong dịp Tết Nguyên Đán.

Một câu chuyện liên thế hệ đầy ý nghĩa dịp đầu xuân

Tác phẩm theo chân Chickenhare, chàng trai nửa gà nửa thỏ từng bị xa lánh vì vẻ ngoài khác biệt, trong hành trình đi tìm hiểu bí mật về cội nguồn của mình. Mọi thứ bắt đầu đảo lộn khi Chickenhare và nhóm bạn gặp Gina - chị gái ruột thất lạc của cậu.

Thế giới đầy màu sắc và vui tươi của Thỏ Gà du xuân đại náo địa đạo gợi nhớ tới Zootopia

Từ đó, cậu phát hiện ra rằng cả tộc của mình đang lâm nguy, và chỉ có chú sóc đất thần bí với khả năng xoay ngược thời gian mới có thể giải cứu được họ.

Bước vào hành trình giải cứu gia tộc mình, Chickenhare bị giằng xé giữa cuộc sống hiện tại yên bình và trách nhiệm nặng nề với cội nguồn.

Chính sự đấu tranh nội tâm này dẫn đến hành trình tìm kiếm bản sắc cá nhân sâu sắc, học cách trân trọng sự khác biệt và thấu hiểu ý nghĩa thực sự của sự gắn kết gia đình. Không chỉ vậy, thông điệp về lòng bao dung, tầm quan trọng của đối thoại gia đình và sự chấp nhận bản thân cũng được lồng ghép tinh tế xuyên suốt câu chuyện.

Chính nhờ những giá trị ý nghĩa này, Thỏ Gà du xuân đại náo địa đạo không chỉ dành cho trẻ em mà còn chạm đến trái tim người lớn, tạo nên những phút giây đáng nhớ cho cả gia đình tại rạp chiếu trong dịp đầu năm mới. Tác phẩm là dịp để mọi người sum họp bên nhau và cùng chia sẻ những suy ngẫm về tình thân, sự trưởng thành và ý nghĩa của việc trở về cội nguồn.

Thỏ Gà du xuân đại náo địa đạo hứa hẹn là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ đang tìm kiếm những phút giây sum vầy ý nghĩa bên nhau trong không khí rộn ràng của Tết Nguyên Đán.

Thỏ Gà du xuân đại náo địa đạo khởi chiếu tại rạp ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết 2026).