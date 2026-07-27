Đoàn công tác Bộ KH&CN dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 26/7/2026, Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ trưởng Vũ Hải Quân làm Trưởng đoàn đã thành kính dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin R - Nơi yên nghỉ của 250 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, thống nhất đất nước và sự nghiệp bảo đảm thông tin liên lạc. Trong khuôn khổ Chương trình, Đoàn đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 và tham quan Nhà Truyền thống Giao bưu - Thông tin.

Phát biểu tại lễ dâng hương, Bộ trưởng Vũ Hải Quân bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân phát biểu tại Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin R.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong những năm tháng chiến đấu gian khổ, các cán bộ giao bưu, thông tin đã không quản hiểm nguy, vượt rừng, băng suối, chuyển công văn, mệnh lệnh đến đúng nơi, đúng lúc, góp phần bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đoàn công tác của Bộ KH&CN tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Bộ trưởng cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị chăm sóc, gìn giữ Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin R và Nhà Truyền thống Giao bưu - Thông tin, để các thế hệ cán bộ trong ngành luôn ghi nhớ sự hy sinh và truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cùng các Thứ trưởng Bộ KH&CN tham quan tại Nhà truyền thống Giao bưu - Thông tin.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Vũ Hải Quân trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh; các thế hệ cán bộ ngành Bưu điện; các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đã luôn quan tâm, chăm sóc nghĩa trang và gìn giữ các công trình truyền thống của ngành.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc tại Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin R.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin R.