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Đoàn công tác Bộ KH&CN dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Lê Nhi

Lê Nhi

11:46 | 27/07/2026
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Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân dẫn đầu Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin R, đồng thời dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 và tham quan Nhà Truyền thống Giao bưu - Thông tin.
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Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 26/7/2026, Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ trưởng Vũ Hải Quân làm Trưởng đoàn đã thành kính dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin R - Nơi yên nghỉ của 250 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, thống nhất đất nước và sự nghiệp bảo đảm thông tin liên lạc. Trong khuôn khổ Chương trình, Đoàn đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 và tham quan Nhà Truyền thống Giao bưu - Thông tin.

Phát biểu tại lễ dâng hương, Bộ trưởng Vũ Hải Quân bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân phát biểu tại Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin R.
Bộ trưởng Vũ Hải Quân phát biểu tại Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin R.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong những năm tháng chiến đấu gian khổ, các cán bộ giao bưu, thông tin đã không quản hiểm nguy, vượt rừng, băng suối, chuyển công văn, mệnh lệnh đến đúng nơi, đúng lúc, góp phần bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đoàn công tác của Bộ KH&CN tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Đoàn công tác của Bộ KH&CN tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Bộ trưởng cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị chăm sóc, gìn giữ Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin R và Nhà Truyền thống Giao bưu - Thông tin, để các thế hệ cán bộ trong ngành luôn ghi nhớ sự hy sinh và truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cùng các Thứ trưởng Bộ KH&CN tham quan tại Nhà truyền thống Giao bưu - Thông tin.
Bộ trưởng Vũ Hải Quân cùng các Thứ trưởng Bộ KH&CN tham quan tại Nhà truyền thống Giao bưu - Thông tin.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Vũ Hải Quân trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh; các thế hệ cán bộ ngành Bưu điện; các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đã luôn quan tâm, chăm sóc nghĩa trang và gìn giữ các công trình truyền thống của ngành.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc tại Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin R.
Bộ trưởng Vũ Hải Quân dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc tại Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin R.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin R.
Bộ trưởng Vũ Hải Quân dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin R.
Bộ trưởng Vũ Hải Quân, các Thứ trưởng Bộ KH&CN trao quà cho Trường THCS Tân Lập, Tây Ninh.
Bộ trưởng Vũ Hải Quân, các Thứ trưởng Bộ KH&CN trao quà cho Trường THCS Tân Lập, Tây Ninh.
Bộ Khoa học và Công nghệ Tri ân liệt sĩ 2026 dâng hương Dâng hương tưởng niệm

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Cập nhật: 27/07/2026 11:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Nghệ An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Thái Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
NL 99.99 13,000 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼100K
Trang sức 99.9 13,490 ▲150K 14,190 ▲150K
Trang sức 99.99 13,500 ▲150K 14,200 ▲150K
Cập nhật: 27/07/2026 11:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 ▼1236K 14,302 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 ▼1236K 14,303 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,385 ▲1248K 1,425 ▲1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,385 ▲1248K 1,426 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,355 ▲1221K 1,405 ▲1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,109 ▲1485K 139,109 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,736 ▲86275K 105,536 ▲95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 859 ▼84020K 957 ▼93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,064 ▲916K 85,864 ▲916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,227 ▼64168K 8,207 ▼72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,944 ▲625K 58,744 ▲625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cập nhật: 27/07/2026 11:45
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Cập nhật: 27/07/2026 11:45
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Cập nhật: 27/07/2026 11:45

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