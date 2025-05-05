Lễ thả hoa đăng và đêm thơ nhạc tri ân anh hùng liệt sĩ tại hồ Kẻ Gỗ

Lễ thả hoa đăng và đêm thơ nhạc nằm trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và công bố khánh thành tổng thể đền thờ anh hùng liệt sỹ tại hồ Kẻ Gỗ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Anh Minh, Tổng Biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính, bày tỏ lòng biết ơn vô cùng trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ để đổi lấy hoà bình, để có một đất nước thống nhất, phát triển của ngày hôm nay.

"Trong không gian đặc biệt này, nghi lễ thả hoa đăng là cách để thế hệ chúng ta ngày hôm nay cùng tưởng nhớ và tri ân công ơn trời biển của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc", ông Hoàng Anh Minh nói.

Tại buổi lễ, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình thắp những nén tâm hương, thả nhẹ những chiếc hoa đăng xuống lòng hồ Kẻ Gỗ tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc.

Ngay sau nghi lễ thả hoa đăng, đêm thơ nhạc tri ân các anh hùng liệt sĩ cũng được diễn ra trang trọng trong khuôn viên đền thờ anh hùng liệt sỹ tại hồ Kẻ Gỗ.

Trong đêm thơ nhạc, các nghệ sỹ đã biểu diễn các ca khúc bất hủ như Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Màu hoa đỏ, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây... các nhà thơ nổi tiếng như Phan Trung Hiếu, Mai Nam Thắng... cũng đã thể hiện những vần thơ tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cùng Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance đã tổ chức lễ khánh thành đền thờ anh hùng liệt sỹ tại hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Công trình được khởi công từ tháng 7/2022 với tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ làm chủ đầu tư, trong khi Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance chịu trách nhiệm vận động tài chính theo hình thức xã hội hóa.

Đền thờ được xây dựng theo kiến trúc truyền thống của các công trình tâm linh Việt Nam, bao gồm các hạng mục như điện thờ chính, nhà tả vu (nhà soạn lễ) và nhà hữu vu (nhà trưng bày).

Trong khuôn viên đền thờ, hai tấm bia khắc ghi tên tuổi, quê quán của 62 liệt sỹ hy sinh tại công trình xây dựng sân bay Libi cũng được dựng lên.