Việt Nam thúc đẩy hòa nhập xã hội cho hơn 7 triệu người khuyết tật

Ngày 2/12, Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm Phát triển Bền vững Trợ giúp Nhân đạo (NACCET – Bộ Quốc phòng), Tổ chức CRS và Hội Người khuyết tật TP. Hà Nội tổ chức chương trình chào mừng Ngày Quốc tế người khuyết tật (3/12) và Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật”.

Sự kiện nhằm tôn vinh đóng góp của cộng đồng người khuyết tật, đồng thời thúc đẩy các chính sách đảm bảo quyền và cơ hội hòa nhập cho hơn 7 triệu người khuyết tật tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh chủ đề năm 2025: “Thúc đẩy hòa nhập xã hội của người khuyết tật vì sự tiến bộ của cả cộng đồng” thể hiện quyết tâm xây dựng một môi trường phát triển bình đẳng, nơi không ai bị bỏ lại phía sau.

Bộ trưởng đồng thời mong muốn người khuyết tật tiếp tục tự tin phát huy khả năng, ứng dụng công nghệ, tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội, văn hóa, thể thao, đóng góp tích cực cho đất nước.

Hiện cả nước có trên 7 triệu người khuyết tật, chiếm 7,06% dân số từ 2 tuổi trở lên, trong đó có 58% là nữ; 28,3% là trẻ em; gần 29% là khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người khuyết tật. Tinh thần bảo đảm quyền bình đẳng và cơ hội tham gia xã hội của mọi công dân đã được khẳng định từ Hiến pháp năm 1946 và tiếp tục được củng cố trong Hiến pháp năm 2013, với các quy định về bảo vệ quyền con người và quyền được bảo đảm an sinh xã hội.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Trên phương diện quốc tế, Việt Nam thể hiện cam kết nhất quán trong thúc đẩy quyền của người khuyết tật: ký và phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật; phê chuẩn Công ước ILO 159 về tái thích ứng nghề nghiệp và việc làm cho người khuyết tật; gia nhập Hiệp ước Marrakesh nhằm mở rộng khả năng tiếp cận sách và tác phẩm in cho người khiếm thị. Những bước tiến này thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong bảo đảm hòa nhập và không phân biệt đối xử đối với người khuyết tật.

Hiện thực hóa Hiến pháp và các cam kết quốc tế, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật Người người khuyết tật năm 2010 và Bộ luật Lao động, Luật Khám chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Trợ giúp pháp lý quy định các chính sách đặc thù hỗ trợ người khuyết tật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác trợ giúp người khuyết tật. Chính phủ đã ban hành và thực hiện nhiều chương trình, chính sách nhằm bảo vệ, chăm lo, trợ giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, bảo đảm thực thi đầy đủ và toàn diện quyền con người và quyền của người khuyết tật trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, đặc biệt bảo đảm thực hiện các quyền về chính trị, kinh tế, dân sự, văn hóa, an sinh xã hội; bảo đảm trẻ em khuyết tật được đến trường, người khuyết tật được học nghề, việc làm, sinh kế, vay vốn ưu đãi, hỗ trợ nhà ở, y tế, tiếp cận thông tin, giao thông.

Cùng với đó, hệ thống an sinh xã hội không ngừng mở rộng diện bao phủ và nâng cao chất lượng chính sách đối với người khuyết tật: Trên 1,7 triệu người khuyết tật nặng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế, các bệnh viện đa khoa trung ương, tỉnh và huyện đều có khoa phục hồi chức năng; trẻ em khuyết tật được hỗ trợ học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục; đối với trẻ em không có khả năng học hòa nhập được hỗ trợ học tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt.

Ban tổ chức tặng quà 40 Người khuyết tật, nạn nhân chất độc hóa học.

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác người khuyết tật, trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện pháp luật về người khuyết tật, nhất là cơ chế chính sách trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch, tiếp cận công trình công cộng, giao thông, trợ giúp pháp lý, công nghệ thông tin và truyền thông.

Bên cạnh đó đẩy mạnh xã hội hóa công tác trợ giúp người khuyết tật, huy động các tổ chức, đặc biệt là phát huy vai trò của tổ chức của người khuyết tật, cá nhân và cộng đồng tham gia trợ giúp người khuyết tật.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Ban tổ chức đã tổ chức Diễn đàn lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật. Tại đây, các đại biểu được cập nhật những chính sách mới đối với người khuyết tật và định hướng thời gian tới. Đồng thời, người khuyết tật có cơ hội được chia sẻ suy nghĩ, trao đổi ý kiến để tiếng nói của cộng đồng người khuyết tật được lắng nghe, thấu hiểu và quan tâm hơn.