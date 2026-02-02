Giá dầu lao dốc hơn 4% sau tín hiệu đàm phán Mỹ – Iran, lo ngại nguồn cung hạ nhiệt

Giá dầu giảm hơn 4% khi TT Trump ra tín hiệu về đàm phán với Iran, làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung bị gián đoạn.. Ảnh minh họa: Getty.

Theo dữ liệu của LSEG, dầu Brent chuẩn toàn cầu có thời điểm lao dốc 6,4%, xuống 66,15 USD/thùng, trước khi chốt phiên giảm 4,41%. Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ cũng mất 4,75%, còn 62,11 USD/thùng.

Động thái điều chỉnh sâu này diễn ra sau khi ông Trump nói với các phóng viên hôm thứ Bảy rằng Tehran đang “nghiêm túc đàm phán” với Washington. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh quan chức an ninh hàng đầu Iran Ali Larijani cũng xác nhận trên mạng xã hội X rằng các bước chuẩn bị cho đối thoại đang được tiến hành.

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Nỗi lo xung đột quân sự dịu bớt

Trước đó, giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong vòng sáu tháng do lo ngại Mỹ có thể phát động một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Tuần trước, Washington triển khai lực lượng hải quân quy mô lớn trong khu vực, làm dấy lên quan ngại về một cuộc đối đầu tại Trung Đông, nơi chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn cung dầu toàn cầu.

Tuy nhiên, theo ông Andy Lipow, Chủ tịch Lipow Oil Associates, những tín hiệu ngoại giao mới đã đảo chiều tâm lý thị trường.

“Các báo cáo về việc hai bên liên lạc thông qua trung gian khiến nhà đầu tư kỳ vọng căng thẳng có thể giảm nhiệt thay vì leo thang,” ông nói với CNBC.

Ông Lipow lưu ý thêm rằng chính quyền Mỹ khó có động cơ để đẩy tình hình vượt tầm kiểm soát trong bối cảnh Iran cảnh báo khả năng gây bất ổn khu vực – kịch bản có thể khiến giá dầu tăng vọt.

Áp lực chính trị trước bầu cử Mỹ

Trong khi đó, ông Marko Papic, chiến lược gia vĩ mô và địa chính trị tại BCA Research, cho rằng giá dầu cũng là yếu tố mà Nhà Trắng đặc biệt nhạy cảm khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đang đến gần.

“Nếu dầu tăng lên vùng 70–80 USD/thùng, điều đó sẽ gây thêm áp lực chính trị cho Tổng thống Trump,” ông nhận định.

Giá nhiên liệu từ lâu được xem là vấn đề nhạy cảm đối với cử tri Mỹ, nhất là trong bối cảnh lạm phát vẫn là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường còn chịu tác động từ nguồn cung bổ sung đang âm thầm gia nhập thị trường. Dầu thô Venezuela chủ yếu được xả từ các kho dự trữ ngoài khơi và trên đất liền đang làm tăng lượng dầu sẵn có trong bối cảnh sản lượng toàn cầu vẫn vượt nhu cầu.

Hai chuyên gia đều cho rằng dòng chảy dầu này đang góp phần kìm hãm giá, ngay cả khi OPEC+ tiếp tục thận trọng trong chính sách sản lượng.

“Trong lúc dầu Venezuela bổ sung ra thị trường thông qua việc thanh lý tồn kho, OPEC+ vẫn duy trì sản lượng ổn định, qua đó giữ vai trò nâng đỡ giá ở mức hiện tại,” ông Lipow cho biết.

Cuối tuần qua, liên minh các nước sản xuất dầu đã quyết định giữ nguyên hạn ngạch khai thác trong tháng 3, kéo dài giai đoạn đóng băng nguồn cung thêm ba tháng.