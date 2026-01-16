Giá dầu Venezuela tăng 30%

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho biết, Mỹ đang đảm bảo giá dầu thô của Venezuela cao hơn so với trước khi ông Maduro bị bắt. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Washington đang bán dầu thô Venezuela với mức giá cao hơn khoảng 30% so với thời điểm nước này tự bán trước đó ba tuần. Phát biểu tại sự kiện của Hiệp hội Năng lượng Hoa Kỳ, ông Wright không nêu chi tiết mức giá cụ thể, nhưng khẳng định hiệu quả tài chính của mô hình bán dầu mới.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, thương vụ đầu tiên trị giá khoảng 500 triệu USD đã được hoàn tất, và nhiều đợt bán dầu khác dự kiến sẽ diễn ra trong những ngày và tuần tới. Hoạt động này nằm trong kế hoạch dài hạn, với việc Washington tuyên bố bán dầu Venezuela “vô thời hạn”.

Động thái trên diễn ra sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một chiến dịch mà Washington cho là nhằm khôi phục ổn định chính trị tại quốc gia này. Tuần trước, Tổng thống Donald Trump cho biết Venezuela sẽ bàn giao từ 30 triệu đến 50 triệu thùng dầu đang bị Mỹ trừng phạt để bán theo giá thị trường, với nguồn tiền thu được do Mỹ giám sát.

Giá dầu thô giảm nhẹ giữa bất ổn chính trị tại Venezuela vụ bắt giữ Tổng thống Maduro Giá dầu thô thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày Chủ nhật, trong bối cảnh tình hình chính trị tại Venezuela rơi vào ...

Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu thô đã được chứng minh lớn nhất thế giới, khoảng 303 tỷ thùng. Tuy nhiên, nhiều năm thiếu đầu tư và bất ổn chính trị đã khiến sản lượng sụt giảm mạnh, chỉ còn khoảng 800.000 thùng mỗi ngày, so với mức đỉnh 3,5 triệu thùng/ngày vào thập niên 1990.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố các tập đoàn dầu khí sẽ đầu tư ít nhất 100 tỷ USD để tái thiết ngành năng lượng Venezuela, đồng thời cam kết Mỹ sẽ đảm bảo an ninh cho các nhà đầu tư. Ông đã tiếp xúc với lãnh đạo của Exxon, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Valero và Marathon tại Nhà Trắng để bàn về khả năng đầu tư.

Tuy nhiên, giới doanh nghiệp vẫn tỏ ra thận trọng. Giám đốc điều hành Exxon, ông Darren Woods, nhận định môi trường đầu tư tại Venezuela hiện nay “không thể đầu tư”. Venezuela từng quốc hữu hóa tài sản của Exxon và ConocoPhillips vào năm 2007, và vẫn còn nợ các công ty này hàng tỷ USD tiền bồi thường từ các vụ kiện trọng tài quốc tế.

Trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu đang dư cung, giá dầu vẫn chịu áp lực. Dầu Brent tăng nhẹ 0,14% lên 63,85 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 0,2% lên 59,31 USD/thùng.

Theo ông Baron Lamarre, cựu giám đốc giao dịch của Petronas, vấn đề dầu mỏ Venezuela không nằm ở kỹ thuật hay thương mại, mà cốt lõi là niềm tin chính trị. “Chỉ khi nào nhà đầu tư tin vào sự ổn định lâu dài, dòng vốn mới thực sự quay trở lại,” ông nhấn mạnh.