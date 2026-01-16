Kinh tế số

Giá dầu Venezuela tăng 30%

Đức Thuận

Đức Thuận

11:05 | 16/01/2026
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Giá dầu thô của Venezuela đã tăng khoảng 30% so với vài tuần trước, sau khi Mỹ hoàn tất thương vụ bán dầu đầu tiên trị giá 500 triệu USD từ quốc gia Nam Mỹ này. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rủi ro chính trị vẫn là rào cản lớn nhất đối với dòng vốn đầu tư vào ngành năng lượng Venezuela.
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Giá dầu Venezuela tăng 30%
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho biết, Mỹ đang đảm bảo giá dầu thô của Venezuela cao hơn so với trước khi ông Maduro bị bắt. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Washington đang bán dầu thô Venezuela với mức giá cao hơn khoảng 30% so với thời điểm nước này tự bán trước đó ba tuần. Phát biểu tại sự kiện của Hiệp hội Năng lượng Hoa Kỳ, ông Wright không nêu chi tiết mức giá cụ thể, nhưng khẳng định hiệu quả tài chính của mô hình bán dầu mới.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, thương vụ đầu tiên trị giá khoảng 500 triệu USD đã được hoàn tất, và nhiều đợt bán dầu khác dự kiến sẽ diễn ra trong những ngày và tuần tới. Hoạt động này nằm trong kế hoạch dài hạn, với việc Washington tuyên bố bán dầu Venezuela “vô thời hạn”.

Động thái trên diễn ra sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một chiến dịch mà Washington cho là nhằm khôi phục ổn định chính trị tại quốc gia này. Tuần trước, Tổng thống Donald Trump cho biết Venezuela sẽ bàn giao từ 30 triệu đến 50 triệu thùng dầu đang bị Mỹ trừng phạt để bán theo giá thị trường, với nguồn tiền thu được do Mỹ giám sát.

Giá dầu thô giảm nhẹ giữa bất ổn chính trị tại Venezuela vụ bắt giữ Tổng thống Maduro Giá dầu thô giảm nhẹ giữa bất ổn chính trị tại Venezuela vụ bắt giữ Tổng thống Maduro

Giá dầu thô thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày Chủ nhật, trong bối cảnh tình hình chính trị tại Venezuela rơi vào ...

Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu thô đã được chứng minh lớn nhất thế giới, khoảng 303 tỷ thùng. Tuy nhiên, nhiều năm thiếu đầu tư và bất ổn chính trị đã khiến sản lượng sụt giảm mạnh, chỉ còn khoảng 800.000 thùng mỗi ngày, so với mức đỉnh 3,5 triệu thùng/ngày vào thập niên 1990.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố các tập đoàn dầu khí sẽ đầu tư ít nhất 100 tỷ USD để tái thiết ngành năng lượng Venezuela, đồng thời cam kết Mỹ sẽ đảm bảo an ninh cho các nhà đầu tư. Ông đã tiếp xúc với lãnh đạo của Exxon, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Valero và Marathon tại Nhà Trắng để bàn về khả năng đầu tư.

Tuy nhiên, giới doanh nghiệp vẫn tỏ ra thận trọng. Giám đốc điều hành Exxon, ông Darren Woods, nhận định môi trường đầu tư tại Venezuela hiện nay “không thể đầu tư”. Venezuela từng quốc hữu hóa tài sản của Exxon và ConocoPhillips vào năm 2007, và vẫn còn nợ các công ty này hàng tỷ USD tiền bồi thường từ các vụ kiện trọng tài quốc tế.

Trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu đang dư cung, giá dầu vẫn chịu áp lực. Dầu Brent tăng nhẹ 0,14% lên 63,85 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 0,2% lên 59,31 USD/thùng.

Theo ông Baron Lamarre, cựu giám đốc giao dịch của Petronas, vấn đề dầu mỏ Venezuela không nằm ở kỹ thuật hay thương mại, mà cốt lõi là niềm tin chính trị. “Chỉ khi nào nhà đầu tư tin vào sự ổn định lâu dài, dòng vốn mới thực sự quay trở lại,” ông nhấn mạnh.

Venezuela dầu mỏ Mỹ kiểm soát dầu Chris Wright giá dầu tăng Donald Trump trừng phạt Venezuela đầu tư năng lượng

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

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Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

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Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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TCL trở thành đối tác của

TCL trở thành đối tác của 'Minions & Quái Vật'

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Boeing Đông Nam Á bổ nhiệm Chủ tịch mới

Boeing Đông Nam Á bổ nhiệm Chủ tịch mới

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Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

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