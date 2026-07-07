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Mỹ thua Bỉ 1-4, rời World Cup giữa lùm xùm quyết định của FIFA

Thế Kiên

Thế Kiên

14:21 | 07/07/2026
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Đội tuyển Mỹ dừng bước tại World Cup 2026 sau khi thua Bỉ 1-4 ở vòng 16 đội trên sân Lumen Field, Seattle. Trận đấu khép lại trong tranh cãi khi FIFA cho phép tiền đạo Folarin Balogun ra sân dù trước đó cầu thủ này nhận thẻ đỏ và lẽ ra phải chịu án treo giò.
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Mỹ rời World Cup sau tranh cãi Trump gọi điện cho FIFA
Mỹ rời World Cup sau tranh cãi Trump gọi điện cho FIFA

Trận thua của Mỹ bị phủ bóng bởi quyết định gây tranh cãi của FIFA

Đội tuyển bóng đá nam Mỹ đã chính thức dừng bước tại World Cup 2026 sau thất bại 1-4 trước Bỉ trong trận vòng 16 đội diễn ra tại sân Lumen Field, Seattle. Kết quả này chấm dứt hành trình của một trong ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico.

Tuy nhiên, câu chuyện thu hút sự chú ý lớn nhất sau trận đấu không chỉ nằm ở tỷ số. Việc tiền đạo Folarin Balogun được FIFA cho phép ra sân dù trước đó nhận thẻ đỏ đã tạo ra cuộc tranh luận lớn về cách cơ quan quản lý bóng đá thế giới áp dụng quy định kỷ luật.

Tổng thống Trump can thiệp vụ FIFA treo giò ngôi sao tuyển Mỹ
Tổng thống Trump can thiệp vụ FIFA treo giò ngôi sao tuyển Mỹ

Balogun bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Bosnia và Herzegovina sau khi trọng tài tham khảo video và xác định cầu thủ này có pha vào bóng nguy hiểm với Tarik Muharemovic. Theo quy định thông thường của giải đấu, một cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ tự động bị treo giò ở trận kế tiếp.

Tuy nhiên, FIFA sau đó quyết định tạm hoãn thi hành án treo giò trong thời gian thử thách một năm, dựa trên quy định cho phép cơ quan kỷ luật đình chỉ toàn bộ hoặc một phần việc thực hiện hình phạt.

Điều này giúp Balogun đủ điều kiện góp mặt trong trận gặp Bỉ, nhưng cũng mở ra cuộc tranh luận gay gắt về tính nhất quán của luật chơi.

Cuộc gọi của ông Trump làm dấy lên câu hỏi về tính độc lập

Tranh cãi trở nên lớn hơn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để đề nghị xem xét lại tình huống dẫn tới thẻ đỏ của Balogun.

Ông Trump cho rằng pha bóng này không đáng bị truất quyền thi đấu và muốn FIFA đánh giá lại quyết định. Theo các nguồn tin được truyền thông Mỹ dẫn lại, cuộc trao đổi diễn ra trước khi FIFA đảo ngược án phạt.

Chưa có bằng chứng công khai cho thấy cuộc gọi của ông Trump trực tiếp dẫn tới quyết định cuối cùng của FIFA. FIFA cho biết quyết định được đưa ra dựa trên quy trình kỷ luật nội bộ.

Dù vậy, thời điểm diễn ra sự việc khiến nhiều ý kiến đặt câu hỏi về ranh giới giữa yếu tố chính trị và hoạt động điều hành thể thao.

Liên đoàn bóng đá Bỉ phản đối quyết định trên và yêu cầu FIFA cung cấp thêm căn cứ pháp lý. Phía Bỉ cho rằng quy định World Cup đã nêu rõ cầu thủ nhận thẻ đỏ phải bị đình chỉ ở trận kế tiếp.

FIFA sau đó bác bỏ yêu cầu của Bỉ với lý do liên đoàn này không phải bên tham gia trực tiếp trong quá trình xử lý kỷ luật nên không có quyền kháng cáo quyết định.

Một tiền lệ có thể ảnh hưởng tới niềm tin vào luật chơi

Vụ việc nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi một trận đấu. Các ý kiến chỉ trích cho rằng vấn đề không còn nằm ở việc Balogun có xứng đáng nhận thẻ đỏ hay không, mà là cách một ngoại lệ được tạo ra giữa một giải đấu đang diễn ra.

UEFA cho rằng các giải đấu lớn phụ thuộc vào sự thống nhất của luật lệ và tính minh bạch trong quá trình áp dụng. Nếu những quyết định tương tự không được giải thích rõ ràng, niềm tin vào sự công bằng có thể bị ảnh hưởng.

Với đội tuyển Mỹ, việc Balogun được thi đấu cuối cùng cũng không thay đổi được kết quả trên sân. Bỉ giành chiến thắng 4-1 để đi tiếp, trong khi đội chủ nhà phải chia tay giải đấu ngay từ vòng loại trực tiếp đầu tiên.

Tuy nhiên, câu chuyện phía sau trận đấu có thể còn tiếp tục được nhắc tới sau World Cup 2026, khi FIFA đối mặt với câu hỏi lớn hơn: làm thế nào để bảo vệ sự linh hoạt trong xử lý kỷ luật mà không tạo cảm giác luật chơi có thể thay đổi vì sức ép bên ngoài.

World Cup 2026 Folarin Balogun Donald Trump FIFA đội tuyển Mỹ

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,700 ▼100K 15,000 ▼100K
Kim TT/AVPL 14,700 ▼100K 15,000 ▼100K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,700 ▼100K 15,000 ▼100K
Nguyên Liệu 99.99 13,450 ▼110K 13,650 ▼110K
Nguyên Liệu 99.9 13,400 ▼110K 13,600 ▼110K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,850 ▼210K 14,350 ▼210K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,800 ▼210K 14,300 ▼210K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,730 ▼210K 14,280 ▼210K
Cập nhật: 07/07/2026 17:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 146,500 ▼1500K 149,500 ▼1500K
Hà Nội - PNJ 146,500 ▼1500K 149,500 ▼1500K
Đà Nẵng - PNJ 146,500 ▼1500K 149,500 ▼1500K
Miền Tây - PNJ 146,500 ▼1500K 149,500 ▼1500K
Tây Nguyên - PNJ 146,500 ▼1500K 149,500 ▼1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 146,500 ▼1500K 149,500 ▼1500K
Cập nhật: 07/07/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,700 ▼100K 15,000 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 14,700 ▼100K 15,000 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 14,700 ▼100K 15,000 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,600 ▼50K 14,950 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,600 ▼50K 14,950 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,600 ▼50K 14,950 ▼50K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,140 ▼50K 14,840 ▼50K
Trang sức 99.99 14,150 ▼50K 14,850 ▼50K
Cập nhật: 07/07/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 147 ▼1K 15,002 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 147 ▼1K 15,003 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,467 ▼12K 1,497 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,467 ▼12K 1,498 ▲1347K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,442 ▼17K 1,477 ▼17K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 139,238 ▼1683K 146,238 ▼1683K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 101,436 ▼1275K 110,936 ▼1275K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 91,096 ▼1156K 100,596 ▼1156K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,756 ▼1037K 90,256 ▼1037K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,768 ▼991K 86,268 ▼991K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,247 ▼709K 61,747 ▼709K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Cập nhật: 07/07/2026 17:00
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Cập nhật: 07/07/2026 17:00
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Cập nhật: 07/07/2026 17:00
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Cập nhật: 07/07/2026 17:00

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