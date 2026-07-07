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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

14:27 | 07/07/2026
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Sáng 7/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Vinatom) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Dự lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vũ Hải Quân; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ KH&CN; Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Najat Mokhtar; Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam Trần Chí Thành cùng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ Vinatom…

Vinatom mong muốn trở thành tổ chức KH&CN hạt nhân chiến lược của quốc gia

Trong diễn văn chào mừng Lễ kỷ niệm, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam Trần Chí Thành nhấn mạnh, năm 1976, khi đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, còn muôn vàn khó khăn của thời kỳ tái thiết, xây dựng đất nước, Đảng và Nhà nước đã ký quyết định thành lập Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Lịch sử Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cũng chính là lịch sử phát triển của ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam của đất nước: Từ việc khôi phục và vận hành an toàn Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt năm 1984 đến nghiên cứu và sản xuất các đồng vị dược chất phóng xạ phục vụ hàng triệu lượt người bệnh; từ những ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, trong nông nghiệp, trong tài nguyên môi trường đến việc xây dựng mạng lưới an toàn bức xạ, mạng lưới hạt nhân quốc gia.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam- Ảnh 2.

Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam Trần Chí Thành phát biểu tại buổi lễ.

Viện trưởng Trần Chí Thành nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đã có nhiều quyết sách rất quan trọng để phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, Chương trình điện hạt nhân được tái khởi động vào cuối năm 2024. Các công nghệ chiến lược được xác định là nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững. Đối với ngành năng lượng nguyên tử, đây là cơ hội lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Vinatom mong muốn trở thành một tổ chức khoa học, công nghệ hạt nhân chiến lược của quốc gia; một tổ chức đủ năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ, chuyển giao công nghệ, đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học hạt nhân, đủ năng lực tham mưu cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng hành cùng đất nước trong việc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.

"Chúng tôi mong muốn đóng góp vào việc làm chủ được công nghệ điện hạt nhân tiên tiến, từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR), điện hạt nhân đóng vai trò vô cùng quan trọng trong giai đoạn sắp tới… Đồng thời đào tạo đội ngũ chuyên gia giỏi, chuyên gia đầu đàn trong lĩnh vực hạt nhân cho nhiều thế hệ mai sau. Đó không chỉ là khát vọng của Viện, đó là trách nhiệm của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trước đất nước", Viện trưởng Trần Chí Thành chia sẻ.

Khẳng định vị thế qua các dấu mốc ứng dụng đa ngành

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, thay mặt cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chúc mừng và biểu dương những thành tựu to lớn mà các thế hệ lãnh đạo, các nhà khoa học và những người lao động của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã đạt được trong suốt chặng đường 50 năm qua.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, chặng đường 50 năm qua của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước khi quyết định thành lập Viện ngay từ những ngày đầu của đất nước thống nhất. Từ nền móng vững chắc này, Vinatom đã không ngừng phát triển, xây dựng nên một hệ thống các đơn vị nghiên cứu chuyên sâu, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ hạt nhân và kỹ thuật bức xạ hiện đại.

Vinatom đã khẳng định vị thế qua các dấu mốc ứng dụng đa ngành, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Trong lĩnh vực y tế, Vinatom đã làm chủ công nghệ điều chế các chủng loại đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ y học hạt nhân trên toàn quốc. Trong lĩnh vực nông nghiệp, đã ghi dấu ấn đậm nét thông qua chọn tạo giống đột biến bằng kỹ thuật bức xạ mang lại giá trị kinh tế cao.

Trong lĩnh vực công nghiệp, với kỹ thuật kiểm tra không phá hủy và đánh dấu phóng xạ, Vinatom đã phục vụ đắc lực cho các ngành kinh tế trọng điểm như dầu khí và hóa dầu, chiếu xạ khử trùng vật phẩm y tế, thanh trùng thực phẩm, trái cây phục vụ xuất khẩu ở các thị trường như Mỹ, Australia, Nhật Bản.

Đồng thời, Vinatom đã xây dựng và vận hành mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia, đóng vai trò nòng cốt trong việc quan trắc, góp phần bảo đảm an toàn bức xạ và ứng phó với các sự cố hạt nhân xuyên biên giới.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá, Vinatom đã xây dựng được một đội ngũ chuyên gia đầu ngành với một nền tảng tri thức vững vàng, sẵn sàng đảm nhận các nhiệm vụ chiến lược mang tầm vóc quốc gia.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam- Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân trao hoa tri ân và vinh danh các nhà khoa học đóng góp cho sự phát triển của Vinatom.

Phát triển Vinatom có vai trò nòng cốt trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta đã xác định năng lượng hạt nhân giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và thực hiện cam kết quốc tế đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050.

Để thực hiện thành công mục tiêu chiến lược này, Chính phủ đang khẩn trương triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, đồng bộ, trong đó có công tác chuẩn bị triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và dự án nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại TP. Đồng Nai. Đây là những dự án rất lớn và quan trọng của quốc gia, đòi hỏi các cơ quan liên quan, trong đó có Vinatom, phải tập trung nhiều nguồn lực để triển khai thực hiện.

Chính vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị Vinatom khẩn trương hoàn thành việc kiện toàn mô hình tổ chức để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị và của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam- Ảnh 5.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân phát biểu tại buổi lễ.

Vinatom cần phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu theo chiến lược phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Phát triển Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trở thành một tổ chức dẫn dắt, giữ vai trò nòng cốt trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo trong lĩnh vực hạt nhân.

Trên cơ sở các cơ chế, chính sách của nhà nước về thu hút, trọng dụng, bồi dưỡng nhân tài, các nhà khoa học trẻ tài năng, Vinatom cần chủ động đào tạo, bồi dưỡng, duy trì và phát triển nguồn nhân lực nhằm xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học hạt nhân đầu ngành của quốc gia, thu hút, hợp tác hiệu quả với chuyên gia quốc tế, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực vận hành Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân và nhân lực chất lượng cao cho các dự án điện hạt nhân trong tương lai.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử vào đời sống, tiếp tục đưa các thành tựu khoa học hạt nhân vào phục vụ trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp, công nghiệp, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, chế biến sâu đất hiếm, titan…

Phó Thủ tướng tin tưởng với truyền thống 50 năm vẻ vang và đội ngũ cán bộ giàu tâm huyết, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả được Đảng, Nhà nước giao phó trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam- Ảnh 6.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân cùng lãnh đạo Bộ tặng quà lưu niệm cho Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân trân trọng tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, đồng thời khẳng định Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhà khoa học và người lao động của Vinatom tiếp tục phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nỗ lực làm chủ công nghệ, tiếp tục có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển của ngành năng lượng nguyên tử, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển KH&CN và phục vụ sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

baochinhphu.vn
Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng công nghiệp hạt nhân an ninh năng lượng phát triển công nghệ

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Hà Giang

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Hải Phòng

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34°C
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28°C
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Khánh Hòa

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32°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
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Thứ năm, 09/07/2026 00:00
26°C
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31°C
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37°C
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,700 ▼100K 15,000 ▼100K
Kim TT/AVPL 14,700 ▼100K 15,000 ▼100K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,700 ▼100K 15,000 ▼100K
Nguyên Liệu 99.99 13,450 ▼110K 13,650 ▼110K
Nguyên Liệu 99.9 13,400 ▼110K 13,600 ▼110K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,850 ▼210K 14,350 ▼210K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,800 ▼210K 14,300 ▼210K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,730 ▼210K 14,280 ▼210K
Cập nhật: 07/07/2026 17:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 146,500 ▼1500K 149,500 ▼1500K
Hà Nội - PNJ 146,500 ▼1500K 149,500 ▼1500K
Đà Nẵng - PNJ 146,500 ▼1500K 149,500 ▼1500K
Miền Tây - PNJ 146,500 ▼1500K 149,500 ▼1500K
Tây Nguyên - PNJ 146,500 ▼1500K 149,500 ▼1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 146,500 ▼1500K 149,500 ▼1500K
Cập nhật: 07/07/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,700 ▼100K 15,000 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 14,700 ▼100K 15,000 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 14,700 ▼100K 15,000 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,600 ▼50K 14,950 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,600 ▼50K 14,950 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,600 ▼50K 14,950 ▼50K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,140 ▼50K 14,840 ▼50K
Trang sức 99.99 14,150 ▼50K 14,850 ▼50K
Cập nhật: 07/07/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 147 ▼1K 15,002 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 147 ▼1K 15,003 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,467 ▼12K 1,497 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,467 ▼12K 1,498 ▲1347K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,442 ▼17K 1,477 ▼17K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 139,238 ▼1683K 146,238 ▼1683K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 101,436 ▼1275K 110,936 ▼1275K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 91,096 ▼1156K 100,596 ▼1156K
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