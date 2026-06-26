Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày 26-27/6, tập trung vào 3 trụ cột trọng tâm: Khơi thông nguồn vốn, làm chủ thị trường carbon và tăng tốc cùng AI, nhằm giải quyết bài toán hóc búa mà các doanh nghiệp đang đối mặt trong môi trường kinh doanh nhiều biến động như hiện nay.

VSBF 2026 được coi là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng khi Viện Quản lý và Tư vấn VIETSTAR (VIETSTAR) và Viện Quản trị Singapore (SID) chính thức nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện thông qua việc đồng tổ chức diễn đàn từ năm 2026. Bước đi chiến lược này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam – Singapore – kiến thiết hợp tác xuyên biên giới trong kỷ nguyên phát triển bền vững.

Ngài Rajpal Singh - Đại sứ Singapore tại Việt Nam đánh giá cao vai trò của VSBF trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Singapore và Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Ngài Rajpal Singh - Đại sứ Singapore tại Việt Nam đánh giá cao vai trò của VSBF trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Singapore và Việt Nam. “Diễn đàn đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng và mở rộng mạng lưới kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, qua đó tăng cường quan hệ kinh tế song phương và tạo nền tảng cho các cơ hội hợp tác mới”.

Cung cấp Chiến lược ESG và Lộ trình trung hòa carbon

Bà Phạm Thị Thu Hằng - Giám đốc Diễn đàn VSBF, CEO VIETSTAR cho biết: “VSBF 2026 mang đến những giải pháp thực thi sắc bén thông qua 3 trụ cột cốt lõi gồm: Định hình các Mô hình kinh doạn mới; Tài chính bền vững và làm chủ thị trường Carbon thông qua bài học thực tiễn của các tập đoàn hàng đầu; Thúc đẩy Năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững. Chúng tôi tin rằng những bài học thực chiến được đúc kết này sẽ là đòn bẩy chiến lược định hình doanh nghiệp tương lai”.

Chủ tịch Temasek Holdings Lim Boon Heng, thành viên Hội đồng Cố vấn VSBF, cho rằng quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore đang mở rộng sang các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao và hạ tầng dữ liệu AI.

VSBF cung cấp Chiến lược ESG và Lộ trình trung hòa carbon cho 5 ngành khó giảm phát thải: Năng lượng, Nông nghiệp, Sản xuất công nghiệp, Lâm nghiệp và Vận tải. Đưa ESG trở thành lợi thế cạnh tranh giúp doanh nghiệp mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu và nâng cao năng lực thích ứng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) tại VSBF 2026 trở thành một trong những chủ đề trọng tâm thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng lãnh đạo và doanh nghiệp tham dự. Chủ tịch Hiệp hội AI Thâm quyến chia sẻ về Kinh nghiệm các Doanh nghiệp Trung Quốc Khai thác Trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững.

Trong khi đó, đại diện Tập đoàn Sembcorp với dấu ấn 26 Khu Công nghiệp Vệt Nam Singapore khởi xướng sáng kiến Hợp tác Chiến lược Việt Nam – Singapore: Đầu tư Cơ sở hạ tầng AI và Nuôi dưỡng nhân tài cho tăng trưởng bền vững.

Theo các chuyên gia tại Diễn đàn, AI có thể trở thành công cụ thúc đẩy các mục tiêu ESG, từ tối ưu hóa sử dụng năng lượng, giảm phát thải carbon, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp đến tăng cường khả năng minh bạch hóa dữ liệu và báo cáo bền vững. Đồng thời, các chuyên gia cũng phân tích những thách thức về quản trị, đạo đức và trách nhiệm xã hội khi ứng dụng AI ở quy mô lớn.

Về điểm giao thoa chiến lược giữa ESG và tín chỉ carbon – hai trụ cột đang ngày càng gắn kết trong quá trình định hình mô hình doanh nghiệp trong tương lai, theo các chuyên gia, nếu ESG cung cấp khuôn khổ toàn diện để doanh nghiệp quản trị các tác động về môi trường, xã hội và quản trị, thì thị trường carbon và tín chỉ carbon tạo ra cơ chế kinh tế nhằm định giá và khuyến khích các nỗ lực giảm phát thải.

Sự kết hợp giữa hai yếu tố này đang trở thành một lợi thế cạnh tranh chiến lược, giúp doanh nghiệp không chỉ đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe từ nhà đầu tư, khách hàng và cơ quan quản lý, mà còn mở ra các nguồn doanh thu mới từ tài sản carbon và các cơ hội tài chính xanh.

Đối thoại xuyên biên giới giữa 4 quốc gia Việt Nam – Singapore - Trung Quốc – Ấn Độ

Tâm điểm của Diễn đàn là phiên đối thoại giữa các nhà lãnh đạo, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp đến từ bốn nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực . Trong bối cảnh các chuỗi giá trị toàn cầu đang được tái cấu trúc mạnh mẽ bởi quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và AI, cũng như những biến động địa chính trị, khả năng hợp tác xuyên biên giới và tận dụng sức mạnh cộng hưởng giữa các quốc gia trở thành yếu tố quyết định cho tăng trưởng dài hạn.

Vượt ra khỏi khuôn khổ của một diễn đàn song phương thông thường, VSBF 2026 chuyển mình mạnh mẽ với quy mô kết nối các thế lực kinh tế lớn là các Tập đoàn tỷ đô, Quỹ đầu tư và Tổ chức có tầm ảnh hưởng hàng đầu đến từ Trung Quốc và Ấn Độ, Singapore như: Tata International, Sembcorp,... góp phần thiết lập các mối quan hệ chiến lược và thúc đẩy hợp tác đa phương.

VSBF 2026 quy tụ lãnh đạo, doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế.

Ông K.V. Rao, Nhà lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao, Chủ tịch không thường trực Tata International Singapore Pte. Ltd., Cố vấn cấp cao của BCG Châu Á cho biết: “ASEAN, Trung Quốc và Ấn Độ hiện chiếm gần một nửa dân số thế giới và là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong tương lai. Khi các nền kinh tế châu Á không ngừng chuyển mình mạnh mẽ, việc học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và điều chỉnh các giải pháp phù hợp với bối cảnh văn hóa cũng như môi trường kinh doanh của từng quốc gia sẽ mang lại giá trị to lớn. VSBF chính là nền tảng đối thoại và trao đổi hiệu quả cho quá trình đó”.

VSBF 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng kết nối chiến lược, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam, Singapore và khu vực ASEAN.

Bà Emily Poon - Tổng Giám đốc Viện Quản trị Singapore (SID), Đồng Ban Tổ chức Diễn đàn VSBF chia sẻ: “Quản trị doanh nghiệp là nền tảng cốt lõi để xây dựng các doanh nghiệp phát triển bền vững và các mối quan hệ hợp tác xuyên biên giới dựa trên niềm tin. Trong bối cảnh Việt Nam và Singapore ngày càng tăng cường hợp tác kinh tế, VSBF đóng vai trò là một nền tảng quan trọng để các thành viên hội đồng quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy những quan hệ đối tác chiến lược trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và biến động”.