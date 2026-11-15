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Thương mại điện tử

Ngày 12/12 trở thành dấu mốc mới của thương mại điện tử Việt Nam

Lê Giang
Lê Giang
15:56 | 15/11/2026
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Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12 lần đầu được tổ chức theo quy định của Chính phủ, gắn với Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia diễn ra từ ngày 10-16/12/2026.
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Ngày 14/11/2026, tại TP.HCM, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia (12/12) và Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia (Online Friday 2026) với chủ đề “Thương mại điện tử không khoảng cách”.

Ngày 12/12 trở thành dấu mốc mới của thương mại điện tử Việt Nam
Các đại biểu tham dự họp báo.

Phát biểu tại họp báo, bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử cho biết, thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ phát triển ấn tượng, thuộc nhóm thị trường tăng trưởng hàng đầu khu vực. Năm 2026, quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến ước đạt 37,2-37,8 tỷ USD, tăng 20-22% so với năm 2025.

Tuy nhiên, cùng với sự mở rộng về quy mô, thị trường vẫn tồn tại những khoảng cách cần được thu hẹp. Đó là chênh lệch cơ hội tiếp cận giữa các trung tâm đô thị lớn với vùng sâu, vùng xa; giữa doanh nghiệp quy mô lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh; giữa các thế hệ người tiêu dùng, cũng như sự khác biệt về năng lực số và mức độ tuân thủ pháp luật.

Năm 2026 cũng đánh dấu những bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế và thúc đẩy thương mại điện tử. Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Trước đó, ngày 30/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 248/2026/NĐ-CP, chính thức quy định ngày 12/12 hằng năm là Ngày Thương mại điện tử quốc gia.

Ngày 12/12 trở thành dấu mốc mới của thương mại điện tử Việt Nam
Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử phát biểu tại họp báo.

Những quy định này góp phần khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của thương mại điện tử đối với phát triển kinh tế và sinh kế của hàng triệu người dân, doanh nghiệp.

Với chủ đề “Thương mại điện tử không khoảng cách”, Online Friday 2026 hướng tới thúc đẩy thị trường phát triển toàn diện, bao trùm và bền vững thông qua 5 trụ cột.

Cụ thể, không khoảng cách vùng miền hướng tới đưa cơ hội tiếp cận và kinh doanh trên môi trường số đến mọi địa phương, kết nối nhà bán hàng và sản phẩm OCOP với thị trường trong nước, quốc tế.

Không khoảng cách quy mô tập trung đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận công cụ, khách hàng và hệ sinh thái thương mại điện tử.

Không khoảng cách thế hệ hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến thân thiện, an toàn, tạo điều kiện để mọi lứa tuổi đều có thể tiếp cận và sử dụng thương mại điện tử.

Không khoảng cách kỹ năng đặt trọng tâm vào phổ cập kiến thức, năng lực số và kỹ năng kinh doanh trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, bao gồm vận hành gian hàng, livestream, quảng cáo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngày 12/12 trở thành dấu mốc mới của thương mại điện tử Việt Nam
Họp báo công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia (12/12) và Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia (Online Friday 2026) với chủ đề “Thương mại điện tử không khoảng cách”.

Trong khi đó, không khoảng cách pháp lý hướng tới nâng cao hiểu biết, thúc đẩy tuân thủ các quy định về thương mại điện tử, thuế; xây dựng thị trường minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Ban tổ chức, chuỗi sự kiện Online Friday 2026 được triển khai với sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước. Trong đó, Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia diễn ra từ ngày 10-16/12, với nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng trực tuyến, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và sản phẩm OCOP.

Điểm nhấn của chương trình là sự kiện trải nghiệm và không gian số trong hai ngày 10-11/12 tại Bảo tàng Hà Nội. Sự kiện gồm 5 khu vực hoạt động chuyên biệt: Khu Gian hàng tiêu chuẩn, Sân khấu chính tổ chức hội thảo chuyên đề, Khu E-commerce Clinic tư vấn thương mại điện tử, Khu Livestream và Khu trải nghiệm ưu đãi O2O (Online-to-Offline).

Lễ hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia dự kiến diễn ra lúc 9h ngày 11/12 tại sân khấu chính, Bảo tàng Hà Nội. Ngày 12/12 sẽ là tâm điểm của chuỗi hoạt động, với các chương trình hưởng ứng và cao điểm kích cầu mua sắm trực tuyến trên toàn quốc.

Thông qua chuỗi sự kiện, Ban tổ chức kỳ vọng góp phần mở rộng cơ hội tham gia thị trường số, thúc đẩy thương mại điện tử phát triển rộng khắp, tạo thêm điều kiện cho người dân và doanh nghiệp trên cả nước.

Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 15/11/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,550
Vàng 99.99 12,700
Cập nhật: 15/11/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cập nhật: 15/11/2026 16:00
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Cập nhật: 15/11/2026 16:00

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