Samsung lãi kỷ lục quý II nhưng cổ phiếu vẫn lao dốc. Ảnh: Getty.

Lợi nhuận tăng mạnh nhưng thị trường phản ứng thận trọng

Samsung Electronics ghi nhận kết quả kinh doanh sơ bộ quý II với mức tăng trưởng mạnh trong bối cảnh nhu cầu công nghệ toàn cầu phục hồi, song diễn biến trên thị trường chứng khoán lại đi theo chiều ngược lại.

Theo báo cáo sơ bộ được công bố ngày thứ Ba, tập đoàn công nghệ Hàn Quốc ghi nhận lợi nhuận hoạt động quý II đạt 89,4 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 58,4 tỷ USD, tăng so với mức 57,2 nghìn tỷ won cùng kỳ năm trước.

Trong cùng giai đoạn của năm trước, lợi nhuận hoạt động của Samsung đạt 4,7 nghìn tỷ won. Sự cải thiện cho thấy hoạt động kinh doanh của tập đoàn đã phục hồi sau giai đoạn ngành bán dẫn toàn cầu chịu áp lực từ nhu cầu suy yếu và lượng hàng tồn kho tăng cao.

Doanh thu trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 đạt 171 nghìn tỷ won, cao hơn mức 133,9 nghìn tỷ won của quý trước.

Tuy nhiên, ngay sau khi kết quả sơ bộ được công bố, cổ phiếu Samsung Electronics giảm gần 5% trong phiên giao dịch sáng thứ Ba. Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư không chỉ nhìn vào con số lợi nhuận hiện tại mà còn đánh giá triển vọng tăng trưởng trong các quý tới.

Áp lực chi phí và kỳ vọng từ cuộc đua bán dẫn

Theo các nhà phân tích, kết quả kinh doanh của Samsung chịu ảnh hưởng bởi một số khoản chi phí phát sinh một lần, trong đó có khoản liên quan đến chính sách thưởng nhân viên sau quá trình đàm phán lao động gần đây.

Đầu năm nay, Samsung đã đồng ý điều chỉnh cơ chế thưởng, trong đó bãi bỏ mức thưởng tối đa tương đương 1.000% lương cơ bản và dành 10,5% lợi nhuận hoạt động cho chương trình thưởng. Đây là một phần trong thỏa thuận với người lao động sau các cuộc biểu tình kéo dài yêu cầu chia sẻ công bằng hơn thành quả kinh doanh.

Dù kết quả tài chính cải thiện, Samsung vẫn đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn trong lĩnh vực chip nhớ, nơi trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cấu trúc nhu cầu toàn cầu.

Sự bùng nổ của AI khiến thị trường tập trung nhiều hơn vào các dòng chip nhớ hiệu năng cao phục vụ trung tâm dữ liệu và hệ thống xử lý AI. Đây là phân khúc mà các nhà sản xuất bán dẫn lớn đang cạnh tranh quyết liệt để giành thị phần.

Với Samsung, bài toán trong giai đoạn tới không chỉ là duy trì mức tăng trưởng doanh thu mà còn phải chứng minh khả năng tận dụng làn sóng đầu tư AI để tạo lợi thế dài hạn.

Phản ứng giảm của cổ phiếu sau một báo cáo lợi nhuận tích cực cho thấy kỳ vọng của thị trường đối với các tập đoàn công nghệ hàng đầu đang ngày càng cao. Trong bối cảnh AI trở thành động lực tăng trưởng mới, nhà đầu tư không chỉ quan tâm doanh nghiệp kiếm được bao nhiêu tiền hôm nay mà còn đặt câu hỏi ai sẽ dẫn đầu chu kỳ công nghệ tiếp theo.