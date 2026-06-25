Logo của SK Hynix được nhìn thấy phía trên một bảng mạch in. Ảnh: Getty.

SK Hynix đặt cược lớn vào thị trường Mỹ

SK Hynix tiếp tục thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi công bố kế hoạch niêm yết trên sàn Nasdaq của Mỹ. Thông tin này ngay lập tức giúp cổ phiếu hãng sản xuất chip Hàn Quốc tăng tới 11% trong phiên giao dịch ngày 25/6, phản ánh kỳ vọng của thị trường vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

Theo hồ sơ gửi cơ quan quản lý, SK Hynix dự kiến phát hành 17,79 triệu chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADC), tương ứng khả năng huy động khoảng 45,45 nghìn tỷ won, tương đương gần 29,7 tỷ USD.

Nếu hoàn tất theo kế hoạch, đây sẽ là một trong những thương vụ huy động vốn lớn nhất của ngành bán dẫn trong nhiều năm trở lại đây. Công ty kỳ vọng giao dịch bắt đầu từ ngày 10/7, dù thời gian vẫn có thể thay đổi.

Lý giải quyết định niêm yết tại Mỹ, SK Hynix cho biết việc hiện diện trên Nasdaq sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận nhóm nhà đầu tư quốc tế rộng hơn, đồng thời phản ánh chính xác hơn giá trị của doanh nghiệp trong bối cảnh AI đang trở thành động lực tăng trưởng của toàn ngành bán dẫn.

Doanh nghiệp cũng muốn mở rộng hiện diện tại Mỹ, nơi tập trung nhiều tập đoàn phát triển AI và trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới.

Cuộc đua chip AI tiếp tục nóng lên

Việc huy động nguồn vốn khổng lồ diễn ra trong bối cảnh SK Hynix tăng tốc mở rộng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn đối với bộ nhớ băng thông cao (HBM), dòng chip đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống AI hiện đại.

Doanh nghiệp đang xây dựng cụm công nghiệp bán dẫn Yongin tại Hàn Quốc, dự kiến vận hành từ năm 2027. Đồng thời, công ty cũng đầu tư nhà máy đóng gói chip tiên tiến trị giá khoảng 4 tỷ USD tại bang Indiana, Mỹ.

Trong hơn một năm qua, SK Hynix trở thành một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng đầu tư AI toàn cầu. Giá cổ phiếu của hãng đã tăng hơn 300% kể từ đầu năm nhờ nhu cầu bùng nổ đối với chip nhớ HBM được sử dụng trong các bộ xử lý AI của Nvidia và nhiều hãng công nghệ khác.

Theo Daniel Newman, Giám đốc điều hành The Futurum Group, tình trạng thiếu nguồn cung chip nhớ AI có thể còn kéo dài trong nhiều năm.

Ông cho rằng cả Micron và SK Hynix đều chưa thể mở rộng công suất đủ nhanh để đáp ứng tốc độ tăng trưởng của các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây. Khi các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng AI, thị trường bộ nhớ nhiều khả năng vẫn trong trạng thái khan hiếm đến cuối thập niên này.

Điều đó đồng nghĩa các nhà sản xuất bộ nhớ có thể tiếp tục duy trì biên lợi nhuận cao và sức mạnh định giá, trái ngược với chu kỳ suy giảm thường thấy của ngành bán dẫn trong quá khứ.

Tác động lan rộng tới thị trường công nghệ châu Á

Thông tin từ SK Hynix cũng tạo hiệu ứng tích cực trên toàn bộ nhóm cổ phiếu bán dẫn châu Á.

Samsung Electronics tăng hơn 4%. Tại Đài Loan, TSMC tiếp tục đi lên nhờ kỳ vọng nhu cầu chip AI duy trì ở mức cao.

Nhóm doanh nghiệp cung cấp thiết bị sản xuất chip của Nhật Bản cũng đồng loạt tăng giá. Tokyo Electron tăng khoảng 3%, Advantest và Lasertec đều tăng hơn 2%, trong khi SoftBank Group cũng ghi nhận mức tăng khoảng 1%.

Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư vẫn duy trì niềm tin vào chu kỳ tăng trưởng mới của ngành bán dẫn, bất chấp định giá của nhiều doanh nghiệp đã ở vùng cao.

Kế hoạch niêm yết Nasdaq của SK Hynix không đơn thuần nhằm huy động vốn mà còn phản ánh sự dịch chuyển chiến lược của các tập đoàn bán dẫn châu Á sang thị trường vốn Mỹ, nơi tập trung phần lớn các doanh nghiệp AI lớn nhất thế giới.

Nếu thương vụ thành công, SK Hynix sẽ có thêm nguồn lực để mở rộng sản xuất HBM và củng cố vị thế trong cuộc cạnh tranh với Micron và Samsung. Trong bối cảnh nhu cầu AI chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khả năng mở rộng công suất sản xuất sẽ trở thành yếu tố quyết định vị thế của các hãng chip trong nhiều năm tới.