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SK Hynix vượt mốc 1.000 tỷ USD nhờ cơn sốt AI

Hải Thủy

Hải Thủy

13:53 | 27/05/2026
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Cổ phiếu SK Hynix tăng tới 11% trong phiên 27/5, đưa vốn hóa thị trường vượt mốc 1.000 tỷ USD nhờ nhu cầu chip nhớ AI bùng nổ. Đà tăng mạnh của hãng chip Hàn Quốc đang kéo cả thị trường Kospi đi lên nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về rủi ro phụ thuộc quá lớn vào chu kỳ AI.
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SK Hynix đạt vốn hóa 1.000 tỷ USD nhờ AIơn sốt AI
Cổ phiếu SK Hynix đã vượt mốc 1 nghìn tỷ đô la nhờ nhu cầu về chip AI tăng cao, thúc đẩy giá cổ phiếu ngành công nghiệp nhớ.

SK Hynix vượt mốc 1.000 tỷ USD nhờ làn sóng AI

Cơn sốt trí tuệ nhân tạo tiếp tục tạo ra một cuộc bùng nổ mới trên thị trường bán dẫn toàn cầu khi cổ phiếu của SK Hynix tăng vọt tới 11% trong phiên giao dịch ngày 27/5, đưa vốn hóa thị trường của doanh nghiệp này vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Đây là lần đầu tiên nhà sản xuất chip nhớ Hàn Quốc gia nhập nhóm doanh nghiệp công nghệ nghìn tỷ USD, sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ nhờ nhu cầu chip nhớ băng thông cao HBM phục vụ các trung tâm dữ liệu AI.

Tính từ đầu năm, cổ phiếu SK Hynix đã tăng khoảng 250%. Đà leo dốc này biến công ty thành một trong những mã bán dẫn tăng mạnh nhất châu Á, đồng thời phản ánh tốc độ mở rộng chưa từng có của ngành công nghiệp AI toàn cầu.

HBM trở thành “vàng mới” của ngành bán dẫn

Yếu tố quan trọng nhất phía sau cú tăng trưởng của SK Hynix nằm ở chip nhớ HBM. Đây là loại bộ nhớ tốc độ cao được sử dụng trong các bộ xử lý AI và máy chủ trung tâm dữ liệu.

Khi các mô hình AI ngày càng lớn và cần xử lý lượng dữ liệu khổng lồ, nhu cầu HBM tăng mạnh. Điều này giúp SK Hynix hưởng lợi lớn vì doanh nghiệp đang là nhà cung cấp chủ chốt cho Nvidia.

Trong chuỗi cung ứng AI hiện nay, Nvidia được xem là trung tâm của thị trường chip tăng tốc AI, còn SK Hynix giữ vai trò cung ứng bộ nhớ tốc độ cao cho các GPU AI thế hệ mới.

Giới phân tích cho rằng vị thế này giúp SK Hynix trở thành một trong những doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp nhất từ làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu AI đang diễn ra tại Mỹ, châu Âu và châu Á.

Không chỉ SK Hynix, Samsung Electronics cũng tăng hơn 6% trong phiên giao dịch cùng ngày và đã vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD trước đó vài tuần.

Hai doanh nghiệp hiện chiếm hơn 40% chỉ số Kospi của Hàn Quốc. Điều này cho thấy thị trường chứng khoán Hàn Quốc đang phụ thuộc rất lớn vào triển vọng ngành bán dẫn và AI.

Thị trường Hàn Quốc tăng nóng nhờ AI

Theo dữ liệu từ LSEG, chỉ số Kospi đã tăng gần gấp đôi kể từ đầu năm. Đà tăng này chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu bán dẫn và AI.

Giới đầu tư đang đặt cược rằng nhu cầu chip AI sẽ tiếp tục tăng mạnh trong nhiều năm tới khi các tập đoàn công nghệ toàn cầu tăng tốc xây dựng trung tâm dữ liệu và phát triển mô hình AI tạo sinh.

Peter Kim, chiến lược gia đầu tư toàn cầu tại KB Financial Group, nhận định đà tăng của SK Hynix vẫn chưa kết thúc.

Theo ông, lợi nhuận dự phóng của công ty đang tăng nhanh hơn cả tốc độ tăng giá cổ phiếu. Điều đó khiến định giá hiện tại chưa phải quá đắt như nhiều nhà đầu tư lo ngại.

“Những yếu tố cơ bản và định giá của hai ‘tòa tháp’ này vẫn rất vững chắc”, ông Kim nói khi đề cập tới SK Hynix và Samsung Electronics.

Cổ phiếu công nghệ Samsung tăng 6% sau khi công đoàn tạm dừng đình công

Rủi ro từ sự phụ thuộc quá lớn vào AI

Dù vậy, nhiều chuyên gia cũng cảnh báo thị trường Hàn Quốc đang trở nên nhạy cảm hơn trước các biến động của ngành AI.

Việc hai doanh nghiệp bán dẫn chiếm tỷ trọng quá lớn trong Kospi có thể khiến chỉ số này dễ bị ảnh hưởng nếu chu kỳ đầu tư AI chậm lại hoặc xảy ra gián đoạn chuỗi cung ứng.

Các rủi ro được nhắc tới gồm căng thẳng địa chính trị Mỹ – Trung, nguy cơ hạn chế xuất khẩu chip, chi phí đầu tư trung tâm dữ liệu tăng cao và khả năng nhu cầu AI giảm tốc sau giai đoạn tăng nóng.

Một số quỹ đầu tư cũng cảnh báo ngành bộ nhớ bán dẫn vốn có tính chu kỳ mạnh. Nếu nguồn cung HBM tăng quá nhanh trong tương lai, giá chip nhớ có thể chịu áp lực giảm sâu giống nhiều chu kỳ trước đây.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, AI vẫn là động lực lớn nhất của ngành bán dẫn toàn cầu. Điều này tiếp tục giúp các doanh nghiệp như SK HynixSamsung Electronics giữ vai trò trung tâm trong cuộc đua công nghệ hiện nay.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
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Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

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Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026