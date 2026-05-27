Cổ phiếu SK Hynix đã vượt mốc 1 nghìn tỷ đô la nhờ nhu cầu về chip AI tăng cao, thúc đẩy giá cổ phiếu ngành công nghiệp nhớ.

SK Hynix vượt mốc 1.000 tỷ USD nhờ làn sóng AI

Cơn sốt trí tuệ nhân tạo tiếp tục tạo ra một cuộc bùng nổ mới trên thị trường bán dẫn toàn cầu khi cổ phiếu của SK Hynix tăng vọt tới 11% trong phiên giao dịch ngày 27/5, đưa vốn hóa thị trường của doanh nghiệp này vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Đây là lần đầu tiên nhà sản xuất chip nhớ Hàn Quốc gia nhập nhóm doanh nghiệp công nghệ nghìn tỷ USD, sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ nhờ nhu cầu chip nhớ băng thông cao HBM phục vụ các trung tâm dữ liệu AI.

Tính từ đầu năm, cổ phiếu SK Hynix đã tăng khoảng 250%. Đà leo dốc này biến công ty thành một trong những mã bán dẫn tăng mạnh nhất châu Á, đồng thời phản ánh tốc độ mở rộng chưa từng có của ngành công nghiệp AI toàn cầu.

HBM trở thành “vàng mới” của ngành bán dẫn

Yếu tố quan trọng nhất phía sau cú tăng trưởng của SK Hynix nằm ở chip nhớ HBM. Đây là loại bộ nhớ tốc độ cao được sử dụng trong các bộ xử lý AI và máy chủ trung tâm dữ liệu.

Khi các mô hình AI ngày càng lớn và cần xử lý lượng dữ liệu khổng lồ, nhu cầu HBM tăng mạnh. Điều này giúp SK Hynix hưởng lợi lớn vì doanh nghiệp đang là nhà cung cấp chủ chốt cho Nvidia.

Trong chuỗi cung ứng AI hiện nay, Nvidia được xem là trung tâm của thị trường chip tăng tốc AI, còn SK Hynix giữ vai trò cung ứng bộ nhớ tốc độ cao cho các GPU AI thế hệ mới.

Giới phân tích cho rằng vị thế này giúp SK Hynix trở thành một trong những doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp nhất từ làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu AI đang diễn ra tại Mỹ, châu Âu và châu Á.

Không chỉ SK Hynix, Samsung Electronics cũng tăng hơn 6% trong phiên giao dịch cùng ngày và đã vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD trước đó vài tuần.

Hai doanh nghiệp hiện chiếm hơn 40% chỉ số Kospi của Hàn Quốc. Điều này cho thấy thị trường chứng khoán Hàn Quốc đang phụ thuộc rất lớn vào triển vọng ngành bán dẫn và AI.

Thị trường Hàn Quốc tăng nóng nhờ AI

Theo dữ liệu từ LSEG, chỉ số Kospi đã tăng gần gấp đôi kể từ đầu năm. Đà tăng này chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu bán dẫn và AI.

Giới đầu tư đang đặt cược rằng nhu cầu chip AI sẽ tiếp tục tăng mạnh trong nhiều năm tới khi các tập đoàn công nghệ toàn cầu tăng tốc xây dựng trung tâm dữ liệu và phát triển mô hình AI tạo sinh.

Peter Kim, chiến lược gia đầu tư toàn cầu tại KB Financial Group, nhận định đà tăng của SK Hynix vẫn chưa kết thúc.

Theo ông, lợi nhuận dự phóng của công ty đang tăng nhanh hơn cả tốc độ tăng giá cổ phiếu. Điều đó khiến định giá hiện tại chưa phải quá đắt như nhiều nhà đầu tư lo ngại.

“Những yếu tố cơ bản và định giá của hai ‘tòa tháp’ này vẫn rất vững chắc”, ông Kim nói khi đề cập tới SK Hynix và Samsung Electronics.

Rủi ro từ sự phụ thuộc quá lớn vào AI

Dù vậy, nhiều chuyên gia cũng cảnh báo thị trường Hàn Quốc đang trở nên nhạy cảm hơn trước các biến động của ngành AI.

Việc hai doanh nghiệp bán dẫn chiếm tỷ trọng quá lớn trong Kospi có thể khiến chỉ số này dễ bị ảnh hưởng nếu chu kỳ đầu tư AI chậm lại hoặc xảy ra gián đoạn chuỗi cung ứng.

Các rủi ro được nhắc tới gồm căng thẳng địa chính trị Mỹ – Trung, nguy cơ hạn chế xuất khẩu chip, chi phí đầu tư trung tâm dữ liệu tăng cao và khả năng nhu cầu AI giảm tốc sau giai đoạn tăng nóng.

Một số quỹ đầu tư cũng cảnh báo ngành bộ nhớ bán dẫn vốn có tính chu kỳ mạnh. Nếu nguồn cung HBM tăng quá nhanh trong tương lai, giá chip nhớ có thể chịu áp lực giảm sâu giống nhiều chu kỳ trước đây.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, AI vẫn là động lực lớn nhất của ngành bán dẫn toàn cầu. Điều này tiếp tục giúp các doanh nghiệp như SK Hynix và Samsung Electronics giữ vai trò trung tâm trong cuộc đua công nghệ hiện nay.