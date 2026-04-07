Cổ phiếu Samsung Electronics bật tăng nhờ “cơn sốt” chip AI, lợi nhuận có thể lập kỷ lục lịch sử

Theo báo cáo sơ bộ, Samsung ước tính lợi nhuận hoạt động trong quý I (từ tháng 1 đến tháng 3) đạt khoảng 57,2 nghìn tỷ won (tương đương 37,8 tỷ USD), cao gấp hơn 8 lần so với mức 6,69 nghìn tỷ won cùng kỳ năm ngoái. Nếu con số này được xác nhận, đây sẽ là mức lợi nhuận hàng quý cao nhất trong lịch sử của hãng, gần gấp ba kỷ lục trước đó.

Đáng chú ý, dự báo này cũng vượt xa mức ước tính 42,3 nghìn tỷ won từ LSEG SmartEstimate, chỉ số tổng hợp từ các dự báo có độ chính xác cao của giới phân tích.

Không chỉ lợi nhuận, doanh thu của Samsung cũng được kỳ vọng tăng trưởng bùng nổ. Công ty dự kiến doanh thu hợp nhất đạt khoảng 133 nghìn tỷ won, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước – phản ánh rõ nét sự phục hồi mạnh mẽ của chu kỳ ngành bán dẫn.

Chip AI trở thành “động cơ tăng trưởng”

Động lực chính phía sau kết quả ấn tượng này đến từ mảng chip nhớ, đặc biệt là dòng chip nhớ băng thông cao (HBM) – thành phần không thể thiếu trong các hệ thống AI hiện đại.

Trong năm 2025, mảng Giải pháp Thiết bị (Device Solutions), bao gồm chip nhớ, đã đóng góp tới 39% doanh thu và 57% lợi nhuận hoạt động của Samsung, cho thấy vai trò then chốt của lĩnh vực này trong cấu trúc kinh doanh của tập đoàn.

Sự bùng nổ của AI trong năm qua đã đẩy nhu cầu đối với chip HBM tăng vọt, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu. Điều này không chỉ giúp giá chip tăng cao mà còn tạo điều kiện cho các nhà sản xuất như Samsung cải thiện đáng kể biên lợi nhuận.

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Cuộc đua với SK Hynix

Kết quả tích cực cũng cho thấy Samsung đang từng bước lấy lại vị thế trong lĩnh vực chip nhớ cao cấp, sau khi để mất lợi thế vào tay đối thủ đồng hương SK Hynix trong giai đoạn trước.

Giới phân tích nhận định, việc Samsung tăng tốc đầu tư và cải tiến công nghệ HBM sẽ là yếu tố then chốt giúp hãng cạnh tranh trong cuộc đua cung ứng chip cho các “ông lớn” AI toàn cầu.

Dự kiến, Samsung sẽ công bố báo cáo tài chính chi tiết vào cuối tháng này, qua đó cung cấp bức tranh rõ nét hơn về mức độ hưởng lợi của tập đoàn từ làn sóng AI đang lan rộng trên toàn cầu.