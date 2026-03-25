Samsung ra mắt bộ đôi smartphone tầm trung mới

Thái Tuấn

20:45 | 25/03/2026
Theo đó, Samsung Galaxy A57 5G và Galaxy A37 5G đều sở hữu thiết kế thời thượng, camera sắc nét cùng bộ tính năng Awesome Intelligence nâng cao, giúp người dùng an tâm sử dụng hàng ngày.
Tìm kiếm không giới hạn cùng Galaxy A26 5G Khuấy động mùa hè cùng HIEUTHUHAI và Samsung Galaxy A56 5G màu Hồng mới Samsung ra mắt Galaxy A07 5G tại Việt Nam: Màn hình 120Hz, pin 6.000mAh, tích hợp công nghệ AI hiện đại

Bộ đôi này cũng đồng thời khẳng định cam kết của Samsung trong việc phổ cập AI trên nhiều thiết bị hơn và giúp nhiều người dùng hơn khai phá sức mạnh của AI trực quan nhằm đơn giản hóa các tác vụ hàng ngày.

Cụ thể, cả Galaxy A57 5G và Galaxy A37 5G đều được nâng cấp về hiệu năng, camera và màn hình, bên cạnh các tính năng bảo mật và độ bền bỉ vượt trội. Đi cùng với đó là chính sách hỗ trợ lên đến 6 thế hệ nâng cấp hệ điều hành cùng bảo mật lâu dài, giúp người dùng có thể sử dụng lâu dài mà vẫn đảm bảo sự mượt mà. Trong đó nổi bật là Galaxy A57 5G với thiết kế mỏng nhẹ, tinh tế cùng các tính năng AI được nâng cấp, trở thành thiết bịGalaxy A series mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.

Camera trên bộ đôi Galaxy A57 5G và A37 5G đều được cải tiến để mang lại hình ảnh sáng và rõ nét hơn

Với camera, khi mà các tính năng AI ngày càng được tích hợp sâu rộng vào trải nghiệm di động, hiệu năng camera vẫn là yếu tố thiết yếu để người dùng đánh giá đó có thật sự là sản phẩm làm hài lòng hay không? Theo đó, camera trên bộ đôi Galaxy A57 5G và A37 5G đều được nâng cấp và bộ vi xử lý hình ảnh (ISP) được cải tiến giúp camera mang lại hình ảnh sáng và rõ nét hơn.

Với hệ thống ba camera đa năng, dẫn đầu là cảm biến chính 50MP, cho ra hình ảnh sắc nét, chi tiết trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Đặc biệt khi gặp điều kiện ánh sáng không thuận lợi camera của Galaxy A57 5G và A37 5G vẫn cho phép ghi lại hình ảnh và video rõ nét, chân thực ngay cả trong môi trường chụp thiếu sáng nhờ tính năng Nightography cải tiến.

Camera được trang bị công nghệ nhận diện chủ thể và tối ưu cảnh bằng AI

Trong đó, Galaxy A57 5G cũng giúp nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh nhờ khả năng xử lý hình ảnh được nâng cấp, giúp tăng độ sắc nét và giảm nhiễu, mang lại kết quả rõ ràng và sống động hơn,cung cấp độ tương phản cao và màu sắc cân bằng ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Đồng thời, tốc độ màn trập nhanh hơn giúp người dùng ghi lại những khoảnh khắc thoáng qua ngay lập tức với độ rõ nét được cải thiện.

Bộ đôi cũng được trang bị công nghệ nhận diện chủ thể và tối ưu cảnh dựa trên AI, giúp cân bằng ảnh chân dung, giữ tông da tự nhiên và tạo hiệu ứng tách nền rõ ràng hơn. Khi cần mở rộng khung hình, ống kính góc siêu rộng giúp ghi lại nhiều chi tiết hơn trong mỗi bức ảnh nhóm hoặc phong cảnh, trong khi camera macro 5MP cho phép ghi lại những chi tiết tinh tế ở khoảng cách gần, tăng cường khả năng sáng tạo linh hoạt.

Galaxy A57 5G và A37 5G đều đạt chuẩn IP68 về khả năng kháng nước và bụi

Được thiết kế cho nhu cầu sử dụng hằng ngày, nên cả Galaxy A57 5G và A37 5G đều đạt chuẩn IP68 về khả năng kháng nước và bụi, tăng độ bền trong các điều kiện thực tế và mang lại sự yên tâm cho người dùng khi xảy ra những sự cố ngoài ý muốn.

Về hiệu năng, Galaxy A57 5G có thể cân bằng hoàn hảo giữa thiết kế và hiệu năng, với CPU, GPU và NPU được nâng cấp và cải thiện hiệu suất trong một thiết kế mỏng nhẹ. Chính vì được thiết kế tối ưu cho trải nghiệm giải trí và sáng tạo nên thiết kế được phủ lớp hoàn thiện bóng và cụm ba camera đặc trưng, tạo nên diện mạo hiện đại nổi bật nhưng vẫn thoải mái khi cầm nắm.

Dù sở hữu thiết kế thanh mảnh hơn, nhưng Galaxy A57 5G vẫn đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ cho nhiều tác vụ, viên pin 5.000mAh cho thời gian sử dụng lên đến hai ngày. Công nghệ Super Fast Charging 2.0 giúp sạc đầy đến 65% pin chỉ trong 30 phút, nhanh chóng để tiếp tục sử dụng, trong khi buồng hơi tản nhiệt lớn hơn 13% giúp duy trì hiệu suất ổn định khi chơi game hoặc quay video trong thời gian dài.

Trải nghiệm thị giác cũng được nâng tầm với viền màn hình mỏng hơn cùng tấm nền Super AMOLED+ rực rỡ

Một sự đầu tư rất đáng ghi nhận khác trên Galaxy A57 5G đó chính là viền màn hình mỏng hơn cùng tấm nền Super AMOLED+, tích hợp công nghệ Vision Boostermang lại trải nghiệm hiển thị sống động, rõ ràng cả trong nhà lẫn ngoài trời.

Là sản phẩm tầm trung, hướng đến người dùng cần một thiết bị bền bỉ, có thể ‘chinh chiến’ ở nhiều môi trường khác nhau nên cả Galaxy A57 5G và A37 5G đạt chuẩn IP68 về khả năng kháng nước và bụi, tăng độ bền trong môi trường thực tế và mang lại sự an tâm cho người dùng trong trường hợp xảy ra sự cố. Đồng thời Samsung cũng cam kết giá trị sử dụng lâu dài khi mang đến sáu thế hệ nâng cấp hệ điều hành Android và giao diện người dùng One UI, cùng với sáu năm cập nhật bảo mật, giúp người dùng an tâm sửdụng thiết bị trong thời gian dài.

Samsung cũng mang đến chế độ bảo mật tối ưu mang tên Knox Vault cùng 6 lần nâng cấp hệ điều hành Android mang đến thời gian sử dụng lâu dài

Ngoài ra để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, Samsung cũng cung cấp giải pháp bảo mật dựa trên phần cứng, chống giả mạo mang tên Knox Vault. Theo đó, Galaxy A series cung cấp cho người dùng khả năng bảo vệ toàn diện thông qua các tính năng bảo mật và quyền riêng tư tiên tiến bao gồm Bảng điều khiển Bảo mật & Quyền riêng tư, Chặn tự động, Chia sẻ riêng tư, Bảo vệ chống trộm cũng như Album riêng tư mới…

Không giống như các biện pháp bảo vệ truyền thống, các thiết bị dòng A mới nhất cũng chủ động thông báo cho người dùng về các rủi ro tiềm ẩn với Cảnh báo Quyền riêng tư, là các thông báo thông minh cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn và quyền kiểm soát đối với quyền truy cập vị trí hoặc việc giám sát đáng ngờ dữ liệu nhạy cảm.

Samsung cũng mang đến các trải nghiệm AI mới cho bộ đôi Galaxy A57 5G và A37 5G

Và để tối ưu cho cuộc sống thường ngày, Samsung cũng mang đến các trải nghiệm AI mới. Theo đó, Awesome Intelligence sẽ giúp đơn giản hóa các tác vụ thường nhật, đồng thời mở ra những phương thức sáng tạo và duy trì hiệu suất làm việc mới mẻ. Ví dụ như Voice Transcription (Trợ lý ghi âm) là tính năng mới trên ứng dụng Voice Recorder, giúp người dùng dễ dàng xem lại những nội dung quan trọng từ các cuộc họp, bài giảng hay cuộc gọi bằng cách nhanh chóng chuyển đổi và dịch bản ghi âm, hoặc chuyển tin nhắn thoại thành văn bản.

Trong khi đó, AI Select được tối ưu để truy cập thuận tiện hơn với thao tác nhấn giữ trên Bảng ở cạnh, hiển thị trực tiếp các tác vụ phù hợp ngay trên màn hình, cho phép trích xuất văn bản hoặc tạo nội dung mà không cần thao tác chọn thủ công.

Ngoài ra, AI Select còn hỗ trợ tính năng Kéo & Thả trong chế độ Đa cửa sổ, giúp người dùng linh hoạt đưa hình ảnh vào Samsung Notes hoặc Photo Editor để chỉnh sửa nhanh chóng, nâng cao hiệu suất làm việc.

Awesome Intelligence cũng mang đến trải nghiệm chỉnh sửa ảnh hàng ngày đơn giản và trực quan hơn bao giờ hết. Theo đó, tinba năng Object Eraser giờ đây cung cấp kết quả tự nhiên hơn khi loại bỏ các chi tiết không mong muốn, như người qua đường ở phía sau hay các vật dụng gây nhiễu trong quán càphê.

Đáng chú ý, trên Galaxy A57 5G, tính năng Best Face hỗ trợ nhiều ảnh hơn và chế độ chụp liên tục, giúp bạn dễ dàng ghi lại những bức ảnh nhóm hoàn hảo nơi mọi người đều rạng rỡnhất. Các công cụ yêu thích như Filters và Edit Suggestions tiếp tục hỗ trợ người dùng nhanh chóng tinh chỉnh và chia sẻ khoảnh khắc mà không tốn nhiều công sức. Tính năng Auto Trim giúp việc biên tập video trở nên dễ dàng hơn nữa. Còn tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm với Google cũng được bổ sung khả năng nhận diện đa vật thể, cho phép người dùng dễ dàng khám phá cùng lúc nhiều món đồ trong một hình ảnh, từ một bộ trang phục cho đến các phụ kiện xung quanh…tất cả chỉ trong một lần tìm kiếm.

Đáng chú ý, bộ đôi Galaxy A series mới cũng tiếp tục mang đến trải nghiệm Awesome Intelligence mở rộng với hệ thống các trợ lý ảo được thiết kế để đơn giản hóa các tác vụ hàng ngày. Ví dụ như từ tìm kiếm, sắp xếp kế hoạch, cho đến điều chỉnh cài đặt… Với vai trò là trợ lý hội thoại trên thiết bị, Bixby phiên bản nâng cấp giúp người dùng điều khiển các cài đặt và tính năng Galaxy một cách trực quan bằng ngôn ngữ tự nhiên, trong khi Gemini hỗ trợ xử lý các tác vụ phức tạp trên các ứng dụng gốc của Galaxy và một số ứng dụng bên thứ ba để mang lại các tương tác nhanh chóng và trực quan hơn.

Galaxy A57 5G và A37 5G chính thức mở bán từ ngày 20 tháng 3 với bốn màu tùy chọn

Galaxy A57 5G và A37 5G chính thức mở bán từ ngày 20 tháng 3 với bốn màu tùy chọn màu gồm: Xanh Đêm, Xám Khói, Xanh Băng và TímNgọc trên Galaxy A57 5G và. Galaxy A37 5G cũng có 4 tuỳ chọn màu sắc là Tím Ngọc Thạch, Xám Than, Xanh Lục Bảo và Trắng ThạchAnh.

Bộ đôi được bán ra với 6 phiên bản bộ nhớ, trong đó, Galaxy A57 5G sẽ có 3 tuỳ chọn là 12+256GB, 8+256GB và8+128GB cùng giá bán lần lượt là 14.490.000 đồng, 13.490.000 đồng và 12.490.000 đồng.

Galaxy A37 5G cũng có 3 tuỳ chọn bộ nhớ là 8+256GB, 8+128GB và 6+128GB với giá bán lần lượt là 11.490.000 đồng, 10.790.000 đồng và 10.290.000 đồng.

Bài liên quan

Vì sao nói HONOR X8d là món quà thiết thực nhất cho ngày 8/3

Vì sao nói HONOR X8d là món quà thiết thực nhất cho ngày 8/3

Nothing mở rộng cuộc đua tầm trung với bộ đôi smartphone mới tại MWC 2026

Nothing mở rộng cuộc đua tầm trung với bộ đôi smartphone mới tại MWC 2026

POCO ra mắt bộ đôi smartphone tầm trung hiệu năng cao

POCO ra mắt bộ đôi smartphone tầm trung hiệu năng cao

Có thể bạn quan tâm

OPPO Find N6: Flagship siêu mỏng với nếp gấp vô hình, tích hợp AI Magic Pen

OPPO Find N6: Flagship siêu mỏng với nếp gấp vô hình, tích hợp AI Magic Pen

Mobile
Ngày 18/3/2026, OPPO chính thức đưa Find N6 ra thị trường toàn cầu với hàng loạt cải tiến được thị trường chờ đợi như công nghệ Nếp Gấp Vô Hình, tích hợp tính năng Thao Tác Đa Tác Vụ và bút AI Magic Pen độc quyền, giúp người dùng xử lý công việc, sáng tạo nội dung linh hoạt ngay trên một thiết bị duy nhất.
POCO ra mắt bộ đôi smartphone hiệu năng cao

POCO ra mắt bộ đôi smartphone hiệu năng cao

Mobile
Đây cũng là lần đầu tiên, POCO tái cấu trúc dòng smartphone hiệu năng cao POCO X khi ra mắt phiên bản Pro Max, khẳng định bước chuyển mình chiến lược tại Việt Nam.
Người Việt dùng smartphone 7,1 giờ mỗi ngày

Người Việt dùng smartphone 7,1 giờ mỗi ngày

Cuộc sống số
Khảo sát tháng 3/2026 của Q&Me (Asia Plus Inc.) cho thấy người Việt dành trung bình 7,1 giờ mỗi ngày cho ứng dụng di động. Facebook chiếm 25% thời gian màn hình, ứng dụng ngân hàng số có 91% người dùng mở hằng tuần, ChatGPT tăng từ 9% lên 12%.
Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Thị trường
Đầu tháng 3/2026, Apple thực hiện một đợt điều chỉnh danh mục sản phẩm quy mô lớn khi đồng loạt dừng bán 15 thiết bị trên hệ thống phân phối chính thức. Động thái này diễn ra gần như cùng lúc với việc hãng giới thiệu loạt thiết bị mới, cho thấy chiến lược tinh gọn và thúc đẩy người dùng chuyển sang các thế hệ sản phẩm mới nhất.
vivo tuyên bố hợp tác cùng ZSIGA từ POP MART

vivo tuyên bố hợp tác cùng ZSIGA từ POP MART

Mobile
Đây là lần đầu tiên vivo chính thức hợp tác cùng nhân vật POP MART ZSIGA, đánh dấu bước tiến mới của dòng vivo V Series. Với thông điệp “Nở rộ dưới ánh mặt trời” (Bloom Under the Sun), sự kết hợp này sẽ chính thức xuất hiện trên bộ đôi vivo V70 và V70 FE sắp tới, mang đến sự giao thoa giữa thẩm mỹ nghệ thuật và công nghệ hình ảnh tiên phong.
Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Làng nghề phở Vân Cù

Làng nghề phở Vân Cù 'đánh thức' di sản trong Festival Phở 2026

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Trao sách, lan tỏa tri thức tại Hành trình từ Trái tim ở TP. Hồ Chí Minh

Trao sách, lan tỏa tri thức tại Hành trình từ Trái tim ở TP. Hồ Chí Minh

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV của Tổng Bí thư Tô Lâm

Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao - tài sản niềm tin của người tiêu dùng

Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao - tài sản niềm tin của người tiêu dùng

Việt Nam chủ động ứng phó với

Việt Nam chủ động ứng phó với 'cú sốc' dầu mỏ tại eo biển Hormuz

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Thiết lập cơ chế giám sát và chuẩn vận hành cho thị trường tài sản số Việt Nam

Thiết lập cơ chế giám sát và chuẩn vận hành cho thị trường tài sản số Việt Nam

Starlink và mạng vệ tinh LEO đang thay đổi y tế từ xa

Starlink và mạng vệ tinh LEO đang thay đổi y tế từ xa

Cisco tái định hình an ninh mạng cho lao động số thế hệ mới

Cisco tái định hình an ninh mạng cho lao động số thế hệ mới

Internet vệ tinh Starlink vào lớp học vùng sâu, thực tế ra sao?

Internet vệ tinh Starlink vào lớp học vùng sâu, thực tế ra sao?

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Triển lãm khoa học

Triển lãm khoa học 'Vũ trụ. Con người. Trí thông minh' khai mạc tại Hà Nội

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga: Việt - Nga cần thúc đẩy hợp tác năng lượng - dầu khí

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga: Việt - Nga cần thúc đẩy hợp tác năng lượng - dầu khí

Trung tâm dữ liệu AI gia tăng tiêu thụ điện, ngành điện Việt Nam chịu sức ép lớn

Trung tâm dữ liệu AI gia tăng tiêu thụ điện, ngành điện Việt Nam chịu sức ép lớn

Microchip

Microchip 'gói gọn' sức mạnh xử lý vào một con chip dành cho màn hình ô tô và xe điện

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt - Hàn qua chương trình study tour cho sinh viên

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt - Hàn qua chương trình study tour cho sinh viên

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Thị trường chứng khoán phân hóa, công nghệ, ngân hàng và logistics dẫn dắt

Thị trường chứng khoán phân hóa, công nghệ, ngân hàng và logistics dẫn dắt

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam: Hợp tác đầu tư vì một tương lai bền vững

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam: Hợp tác đầu tư vì một tương lai bền vững

Đẩy nhanh tiến độ triển khai xăng E10, mở dư địa chủ động nguồn cung năng lượng

Đẩy nhanh tiến độ triển khai xăng E10, mở dư địa chủ động nguồn cung năng lượng

Lãi suất tăng đầu năm 2026: Nhịp điều chỉnh của dòng tiền và cơ hội tái cấu trúc nền kinh tế

Lãi suất tăng đầu năm 2026: Nhịp điều chỉnh của dòng tiền và cơ hội tái cấu trúc nền kinh tế

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Đại học Monash mở Ngày hội Tuyển sinh dành cho thí sinh Việt Nam

Đại học Monash mở Ngày hội Tuyển sinh dành cho thí sinh Việt Nam

'Săn Ngựa Vàng - Đón ngàn tài lộc' đã tìm ra những chủ nhân đầu tiên

LOGFAIR 2026: Kết nối doanh nghiệp - nhà trường, thúc đẩy nhân lực logistics chất lượng cao

LOGFAIR 2026: Kết nối doanh nghiệp - nhà trường, thúc đẩy nhân lực logistics chất lượng cao

Ngày hội việc làm toàn quốc 2026: Định hình thị trường lao động chuyển đổi số

Ngày hội việc làm toàn quốc 2026: Định hình thị trường lao động chuyển đổi số

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

UAV - bệ phóng mở lối cho khát vọng làm chủ bầu trời tầm thấp của Việt Nam

UAV - bệ phóng mở lối cho khát vọng làm chủ bầu trời tầm thấp của Việt Nam

Từ xe hydro đến hệ sinh thái

Từ xe hydro đến hệ sinh thái '1+N+X': Bước chuyển đổi xanh chiến lược của Trung Quốc

Giải đua Gymkhana Hải Phòng 2026: Bùng nổ tốc độ, xe điện VinFast khẳng định vị thế trên đường đua

Giải đua Gymkhana Hải Phòng 2026: Bùng nổ tốc độ, xe điện VinFast khẳng định vị thế trên đường đua

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu

Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu

LMHT: Riot Games công bố thể thức thi đấu của MSI 2026 và CKTG 2026

LMHT: Riot Games công bố thể thức thi đấu của MSI 2026 và CKTG 2026

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng 'đại chiến viễn thông'

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương