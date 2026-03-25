Bộ đôi này cũng đồng thời khẳng định cam kết của Samsung trong việc phổ cập AI trên nhiều thiết bị hơn và giúp nhiều người dùng hơn khai phá sức mạnh của AI trực quan nhằm đơn giản hóa các tác vụ hàng ngày.

Samsung ra mắt bộ đôi smartphone tầm trung mới Galaxy A57 5G và Galaxy A37 5G

Cụ thể, cả Galaxy A57 5G và Galaxy A37 5G đều được nâng cấp về hiệu năng, camera và màn hình, bên cạnh các tính năng bảo mật và độ bền bỉ vượt trội. Đi cùng với đó là chính sách hỗ trợ lên đến 6 thế hệ nâng cấp hệ điều hành cùng bảo mật lâu dài, giúp người dùng có thể sử dụng lâu dài mà vẫn đảm bảo sự mượt mà. Trong đó nổi bật là Galaxy A57 5G với thiết kế mỏng nhẹ, tinh tế cùng các tính năng AI được nâng cấp, trở thành thiết bịGalaxy A series mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.

Camera trên bộ đôi Galaxy A57 5G và A37 5G đều được cải tiến để mang lại hình ảnh sáng và rõ nét hơn

Với camera, khi mà các tính năng AI ngày càng được tích hợp sâu rộng vào trải nghiệm di động, hiệu năng camera vẫn là yếu tố thiết yếu để người dùng đánh giá đó có thật sự là sản phẩm làm hài lòng hay không? Theo đó, camera trên bộ đôi Galaxy A57 5G và A37 5G đều được nâng cấp và bộ vi xử lý hình ảnh (ISP) được cải tiến giúp camera mang lại hình ảnh sáng và rõ nét hơn.

Với hệ thống ba camera đa năng, dẫn đầu là cảm biến chính 50MP, cho ra hình ảnh sắc nét, chi tiết trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Đặc biệt khi gặp điều kiện ánh sáng không thuận lợi camera của Galaxy A57 5G và A37 5G vẫn cho phép ghi lại hình ảnh và video rõ nét, chân thực ngay cả trong môi trường chụp thiếu sáng nhờ tính năng Nightography cải tiến.

Camera được trang bị công nghệ nhận diện chủ thể và tối ưu cảnh bằng AI

Trong đó, Galaxy A57 5G cũng giúp nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh nhờ khả năng xử lý hình ảnh được nâng cấp, giúp tăng độ sắc nét và giảm nhiễu, mang lại kết quả rõ ràng và sống động hơn,cung cấp độ tương phản cao và màu sắc cân bằng ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Đồng thời, tốc độ màn trập nhanh hơn giúp người dùng ghi lại những khoảnh khắc thoáng qua ngay lập tức với độ rõ nét được cải thiện.

Bộ đôi cũng được trang bị công nghệ nhận diện chủ thể và tối ưu cảnh dựa trên AI, giúp cân bằng ảnh chân dung, giữ tông da tự nhiên và tạo hiệu ứng tách nền rõ ràng hơn. Khi cần mở rộng khung hình, ống kính góc siêu rộng giúp ghi lại nhiều chi tiết hơn trong mỗi bức ảnh nhóm hoặc phong cảnh, trong khi camera macro 5MP cho phép ghi lại những chi tiết tinh tế ở khoảng cách gần, tăng cường khả năng sáng tạo linh hoạt.

Galaxy A57 5G và A37 5G đều đạt chuẩn IP68 về khả năng kháng nước và bụi

Được thiết kế cho nhu cầu sử dụng hằng ngày, nên cả Galaxy A57 5G và A37 5G đều đạt chuẩn IP68 về khả năng kháng nước và bụi, tăng độ bền trong các điều kiện thực tế và mang lại sự yên tâm cho người dùng khi xảy ra những sự cố ngoài ý muốn.

Về hiệu năng, Galaxy A57 5G có thể cân bằng hoàn hảo giữa thiết kế và hiệu năng, với CPU, GPU và NPU được nâng cấp và cải thiện hiệu suất trong một thiết kế mỏng nhẹ. Chính vì được thiết kế tối ưu cho trải nghiệm giải trí và sáng tạo nên thiết kế được phủ lớp hoàn thiện bóng và cụm ba camera đặc trưng, tạo nên diện mạo hiện đại nổi bật nhưng vẫn thoải mái khi cầm nắm.

Dù sở hữu thiết kế thanh mảnh hơn, nhưng Galaxy A57 5G vẫn đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ cho nhiều tác vụ, viên pin 5.000mAh cho thời gian sử dụng lên đến hai ngày. Công nghệ Super Fast Charging 2.0 giúp sạc đầy đến 65% pin chỉ trong 30 phút, nhanh chóng để tiếp tục sử dụng, trong khi buồng hơi tản nhiệt lớn hơn 13% giúp duy trì hiệu suất ổn định khi chơi game hoặc quay video trong thời gian dài.

Trải nghiệm thị giác cũng được nâng tầm với viền màn hình mỏng hơn cùng tấm nền Super AMOLED+ rực rỡ

Một sự đầu tư rất đáng ghi nhận khác trên Galaxy A57 5G đó chính là viền màn hình mỏng hơn cùng tấm nền Super AMOLED+, tích hợp công nghệ Vision Boostermang lại trải nghiệm hiển thị sống động, rõ ràng cả trong nhà lẫn ngoài trời.

Là sản phẩm tầm trung, hướng đến người dùng cần một thiết bị bền bỉ, có thể ‘chinh chiến’ ở nhiều môi trường khác nhau nên cả Galaxy A57 5G và A37 5G đạt chuẩn IP68 về khả năng kháng nước và bụi, tăng độ bền trong môi trường thực tế và mang lại sự an tâm cho người dùng trong trường hợp xảy ra sự cố. Đồng thời Samsung cũng cam kết giá trị sử dụng lâu dài khi mang đến sáu thế hệ nâng cấp hệ điều hành Android và giao diện người dùng One UI, cùng với sáu năm cập nhật bảo mật, giúp người dùng an tâm sửdụng thiết bị trong thời gian dài.

Samsung cũng mang đến chế độ bảo mật tối ưu mang tên Knox Vault cùng 6 lần nâng cấp hệ điều hành Android mang đến thời gian sử dụng lâu dài

Ngoài ra để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, Samsung cũng cung cấp giải pháp bảo mật dựa trên phần cứng, chống giả mạo mang tên Knox Vault. Theo đó, Galaxy A series cung cấp cho người dùng khả năng bảo vệ toàn diện thông qua các tính năng bảo mật và quyền riêng tư tiên tiến bao gồm Bảng điều khiển Bảo mật & Quyền riêng tư, Chặn tự động, Chia sẻ riêng tư, Bảo vệ chống trộm cũng như Album riêng tư mới…

Không giống như các biện pháp bảo vệ truyền thống, các thiết bị dòng A mới nhất cũng chủ động thông báo cho người dùng về các rủi ro tiềm ẩn với Cảnh báo Quyền riêng tư, là các thông báo thông minh cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn và quyền kiểm soát đối với quyền truy cập vị trí hoặc việc giám sát đáng ngờ dữ liệu nhạy cảm.

Samsung cũng mang đến các trải nghiệm AI mới cho bộ đôi Galaxy A57 5G và A37 5G

Và để tối ưu cho cuộc sống thường ngày, Samsung cũng mang đến các trải nghiệm AI mới. Theo đó, Awesome Intelligence sẽ giúp đơn giản hóa các tác vụ thường nhật, đồng thời mở ra những phương thức sáng tạo và duy trì hiệu suất làm việc mới mẻ. Ví dụ như Voice Transcription (Trợ lý ghi âm) là tính năng mới trên ứng dụng Voice Recorder, giúp người dùng dễ dàng xem lại những nội dung quan trọng từ các cuộc họp, bài giảng hay cuộc gọi bằng cách nhanh chóng chuyển đổi và dịch bản ghi âm, hoặc chuyển tin nhắn thoại thành văn bản.

Trong khi đó, AI Select được tối ưu để truy cập thuận tiện hơn với thao tác nhấn giữ trên Bảng ở cạnh, hiển thị trực tiếp các tác vụ phù hợp ngay trên màn hình, cho phép trích xuất văn bản hoặc tạo nội dung mà không cần thao tác chọn thủ công.

Ngoài ra, AI Select còn hỗ trợ tính năng Kéo & Thả trong chế độ Đa cửa sổ, giúp người dùng linh hoạt đưa hình ảnh vào Samsung Notes hoặc Photo Editor để chỉnh sửa nhanh chóng, nâng cao hiệu suất làm việc.

Awesome Intelligence cũng mang đến trải nghiệm chỉnh sửa ảnh hàng ngày đơn giản và trực quan hơn bao giờ hết. Theo đó, tinba năng Object Eraser giờ đây cung cấp kết quả tự nhiên hơn khi loại bỏ các chi tiết không mong muốn, như người qua đường ở phía sau hay các vật dụng gây nhiễu trong quán càphê.

Đáng chú ý, trên Galaxy A57 5G, tính năng Best Face hỗ trợ nhiều ảnh hơn và chế độ chụp liên tục, giúp bạn dễ dàng ghi lại những bức ảnh nhóm hoàn hảo nơi mọi người đều rạng rỡnhất. Các công cụ yêu thích như Filters và Edit Suggestions tiếp tục hỗ trợ người dùng nhanh chóng tinh chỉnh và chia sẻ khoảnh khắc mà không tốn nhiều công sức. Tính năng Auto Trim giúp việc biên tập video trở nên dễ dàng hơn nữa. Còn tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm với Google cũng được bổ sung khả năng nhận diện đa vật thể, cho phép người dùng dễ dàng khám phá cùng lúc nhiều món đồ trong một hình ảnh, từ một bộ trang phục cho đến các phụ kiện xung quanh…tất cả chỉ trong một lần tìm kiếm.

Đáng chú ý, bộ đôi Galaxy A series mới cũng tiếp tục mang đến trải nghiệm Awesome Intelligence mở rộng với hệ thống các trợ lý ảo được thiết kế để đơn giản hóa các tác vụ hàng ngày. Ví dụ như từ tìm kiếm, sắp xếp kế hoạch, cho đến điều chỉnh cài đặt… Với vai trò là trợ lý hội thoại trên thiết bị, Bixby phiên bản nâng cấp giúp người dùng điều khiển các cài đặt và tính năng Galaxy một cách trực quan bằng ngôn ngữ tự nhiên, trong khi Gemini hỗ trợ xử lý các tác vụ phức tạp trên các ứng dụng gốc của Galaxy và một số ứng dụng bên thứ ba để mang lại các tương tác nhanh chóng và trực quan hơn.

Galaxy A57 5G và A37 5G chính thức mở bán từ ngày 20 tháng 3 với bốn màu tùy chọn

Galaxy A57 5G và A37 5G chính thức mở bán từ ngày 20 tháng 3 với bốn màu tùy chọn màu gồm: Xanh Đêm, Xám Khói, Xanh Băng và TímNgọc trên Galaxy A57 5G và. Galaxy A37 5G cũng có 4 tuỳ chọn màu sắc là Tím Ngọc Thạch, Xám Than, Xanh Lục Bảo và Trắng ThạchAnh.

Bộ đôi được bán ra với 6 phiên bản bộ nhớ, trong đó, Galaxy A57 5G sẽ có 3 tuỳ chọn là 12+256GB, 8+256GB và8+128GB cùng giá bán lần lượt là 14.490.000 đồng, 13.490.000 đồng và 12.490.000 đồng.

Galaxy A37 5G cũng có 3 tuỳ chọn bộ nhớ là 8+256GB, 8+128GB và 6+128GB với giá bán lần lượt là 11.490.000 đồng, 10.790.000 đồng và 10.290.000 đồng.