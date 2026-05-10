Hà Nội đặt mục tiêu hiện đại hóa hệ thống thu gom, vận chuyển rác

Ngày 8/5, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) phối hợp với Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng tổ chức tọa đàm “Quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường trong đô thị xanh, thông minh”.

Ông Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch HĐTV URENCO phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch HĐTV URENCO cho biết, là đơn vị có bề dày truyền thống trong lĩnh vực vệ sinh môi trường đô thị, URENCO nhận thức sâu sắc rằng công tác quản lý chất thải rắn ngày nay không chỉ dừng lại ở việc thu gom và xử lý rác thải, mà cần được tiếp cận theo hướng tổng thể hơn, hiện đại hơn và thông minh hơn.

Theo thống kê, với quy mô dân số khoảng 8,8 triệu người, mỗi ngày Hà Nội phát sinh khoảng 8.500 tấn chất thải rắn sinh hoạt; trong đó khoảng 7.600 tấn được thu gom, vận chuyển và xử lý tập trung. Tỷ lệ thu gom rác thải hiện đạt mức cao, khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt khoảng 98%.

Tuy nhiên, công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Hà Nội vẫn tồn tại nhiều bất cập mang tính cấu trúc. Tình trạng điểm tập kết rác hở, nước rỉ rác, mùi hôi tại các khu trung chuyển vẫn xuất hiện ở nhiều nơi; việc phân loại rác tại nguồn triển khai chưa đồng bộ; phương tiện thu gom ở một số khu vực còn thủ công; hạ tầng tái chế, xử lý chưa theo kịp tốc độ phát sinh chất thải.

Tại tọa đàm, các chuyên gia nhận định, nếu tiếp tục duy trì mô hình “thu gom - vận chuyển - chôn lấp” truyền thống, các đô thị lớn sẽ khó đạt được mục tiêu phát triển xanh và giảm phát thải. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là xử lý rác hiệu quả hơn mà còn phải chuyển đổi toàn diện mô hình quản lý theo hướng hiện đại, thông minh và tuần hoàn.

Tọa đàm “Quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường trong đô thị xanh, thông minh”.

Ông Nguyễn Hữu Tiến. Chủ tịch HĐTV URENCO cũng nhìn nhận, URENCO đang hướng tới việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt của Hà Nội dựa trên dữ liệu, ứng dụng công nghệ, tối ưu hóa quy trình vận hành, thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng và từng bước hình thành kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực môi trường đô thị.

Định hướng đến năm 2030, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức phân loại rác phù hợp với điều kiện hạ tầng từng địa bàn; trong đó chất thải tái chế, chất thải nguy hại và rác cồng kềnh sẽ có kênh thu gom riêng. Với chất thải thực phẩm, nơi có điều kiện sẽ xử lý hữu cơ tại nguồn theo quy mô xã, phường; nơi chưa đủ điều kiện sẽ thu gom tập trung để xử lý bằng công nghệ đốt phát điện.

Cùng với phân loại tại nguồn, thành phố cũng đặt mục tiêu hiện đại hóa hệ thống thu gom, vận chuyển rác. Hiện đây là khâu gây nhiều bức xúc nhất trong đời sống đô thị do liên quan trực tiếp đến mùi hôi, nước rỉ rác và mỹ quan đô thị.