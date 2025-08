Khoảng 730 nghìn tấn rác thải nhựa xâm nhập vào môi trường biển Việt Nam hàng năm

Với mục tiêu giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về nguồn phát sinh, đường di chuyển, nơi tích tụ của rác thải nhựa và vi nhựa, ngày 18/2, tại Hà Nội, Đại học Heriot-Watt (Vương Quốc Anh), Trường Đại học Phenikaa, Viện Kinh tế và Quy hoạch Thuỷ sản cùng các đối tác ở Việt Nam tổ chức sự kiện “3SIP2C: Hành trình nghiên cứu và đề xuất giải pháp cho vấn đề rác thải nhựa ven biển Việ̣t Nam”.

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Phenikaa, GS. Lưu Ngọc Hoạt phát biểu tại sự kiện

Đây cũng là sự kiện nhằm tổng kết Dự án “Nguồn phát thải, nơi tích tụ và các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của rác thải nhựa đến cộng đồng ven biển ở Việt Nam” (Sources, Sinks and Solutions for Impacts of Plastics on Coastal Communities in Viet Nam – 3SIP2C).

Theo GS. Lưu Ngọc Hoạt - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Phenikaa, hàng năm, khoảng 730.000 tấn rác thải nhựa xâm nhập vào môi trường biển, đặt ra nhu cầu cấp thiết về hành động phối hợp giữa các bên liên quan.

GS. TS Thomas Wagner (Đại học Hariot Wyatt) chia sẻ tại sự kiện

Dự án 3SIP2C được tài trợ bởi Quỹ Nghiên cứu thách thức toàn cầu (GCRF) thông qua Hội đồng nghiên cứu Môi trường tự nhiên (NERC) thuộc Tổ chức Nghiên cứu và Đổi mới Sáng tạo của Vương quốc Anh (UKRI) với mục tiêu đánh giá tác động của ô nhiễm rác thải nhựa đến các hoạt động kinh tế xã hội, chất lượng môi trường và sức khoẻ con người; từ đó đề xuất chính sách và giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của rác thải nhựa đến các cộng đồng và ngành kinh tế ven biển tại Việt Nam.

Trong giai đoạn 01/2021 - 3/2025, Dự án 3SIP2C đã hợp tác với các bên liên quan để triển khai các hoạt động chính: Thu và phân tích mẫu môi trường tại các loại hình thủy vực khác nhau để đánh giá nồng độ, hàm lượng và chủng loại rác thải nhựa; Phát triển các công cụ mô hình hóa về sự vận chuyển và tích tụ của rách thải nhựa; Tiến hành các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và ngoài thực địa; Đánh giá tác động của rác thải nhựa về mặt kinh tế. Đây là dự án hợp tác được thực hiện bởi Đại học Heriot-Watt (Vương quốc Anh) và 06 đối tác tại Việt Nam, bao gồm: Trường Đại học Phenikaa, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thuỷ sản, Viện Kinh tế Quy hoạch Thuỷ sản và Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và Môi trường.

Kết quả nghiên cứu chính của Dự án cho thấy, về mô hình vận chuyển nhựa, gió mùa và bão ảnh hưởng đáng kể đến sự phân bố và đường đi của rác nhựa nổi, cụ thể: Mùa khô (gió Đông Bắc): 76,1% rác thải nhựa lớn được vận chuyển về phía Nam; 23% tích tụ ở gần bờ biển thuộc đồng bằng sông Hồng, trong đó khoảng 7,04% tích tụ trong phạm vi 25 km về phía bắc và 15,96% trong phạm vi 75 km về phía nam của cửa sông Ba Lạt (Nam Định).

Các đại biểu tham dự sự kiện

Mùa mưa (gió Tây Nam): 42% rác nhựa được đưa ra vùng ngoài khơi vịnh Bắc Bộ; Các mô hình vận chuyển dọc bờ biển về phía bắc (24,8%) và phía nam (11,7%) thay đổi nhiều do thường xuyên bị bão làm thay đổi và phá vỡ.

Về phân bổ vi nhựa: Nồng độ vi nhựa cao hơn trong các mẫu phân tích thu vào mùa khô (3,2 mg/m³) so với mùa mưa (2,3 mg/m³), chủ yếu là vi nhựa dạng sợi; Các điểm tích tụ nhiều rác thải nhựa (điểm nóng) bao gồm đảo Cát Bà (ngoài biển khơi) và vịnh Cát Bà. Trên sông Hồng, nồng độ giảm dần về phía thượng nguồn, hạ nguồn và các khu vực cửa sông...

Chia sẻ về kết quả nghiên cứu của Dự án, GS. Thomas Wagner (Đại học Heriot-Watt) cho biết: “Rác thải nhựa trôi theo mương, theo sông đổ ra bờ biển. Chúng chuyển động trong môi trường, ảnh hưởng tới sinh kế và nơi sinh sống của cộng đồng. Nghiên cứu của chúng tôi muốn làm rõ hơn tác động thật sự của nhựa tới con người ở mọi nơi, trong mọi cảnh quan, dọc theo các con sông và ở các thành phố lớn như Hà Nội”.

Dự án 3SIP2C được tài trợ bởi Quỹ Nghiên cứu thách thức toàn cầu (GCRF) thông qua Hội đồng nghiên cứu Môi trường tự nhiên (NERC) thuộc Tổ chức Nghiên cứu và Đổi mới Sáng tạo của Vương quốc Anh (UKRI)

Nghiên cứu của các nhà khoa học cũng cho thấy, các cộng đồng ven biển có những hiểu biết giá trị về sự phân bố rác thải nhựa theo mùa, với các loại rác thải phổ biến bao gồm túi ni lông, chai nhựa và bao bì thực phẩm, đặc biệt là trong mùa mưa.

Ngư dân và người dân các địa phương ven biển cũng sẵn sàng tham gia các nỗ lực của cộng đồng để thu gom và tái chế chất thải nhựa, nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp khích lệ tham gia của cả cộng đồng để giảm thiểu ô nhiễm ở các khu vực ven biển Việt Nam.

Đánh giá về Dự án, GS. Lưu Ngọc Hoạt - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Phenikaa khẳng định, bằng nghiên cứu khoa học liên ngành và sự hợp tác của các bên liên quan, Dự án đóng góp tích cực cho việc bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học biển, bảo đảm sinh kế, đạt được tính bền vững kinh tế; đồng thời vẫn phù hợp với các ưu tiên quốc gia và cam kết môi trường toàn cầu.