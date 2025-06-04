Hà Nội lập 2 đoàn kiểm tra chuyển đổi số 2025

Theo Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 30/5/2025, đoàn kiểm tra số 1 có Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm phó trưởng đoàn. Ông Lưu Kiếm Anh, Trưởng phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ, đảm nhiệm vai trò thư ký.

Đoàn kiểm tra số 2 do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm phó trưởng đoàn. Bà Nguyễn Thị Trang Linh, Trưởng phòng Chuyển đổi số thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, giữ chức vụ thư ký. Các thành viên còn lại là đại diện từ nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố.

Ảnh mình họa. Nguồn: Internet

Hai đoàn kiểm tra sẽ xây dựng chương trình và kế hoạch làm việc cụ thể với từng đơn vị được kiểm tra. Họ thực hiện kiểm tra các nội dung về cải cách hành chính và chuyển đổi số theo Kế hoạch số 114/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội.

Đoàn kiểm tra còn có quyền tiến hành kiểm tra đột xuất tại các đơn vị theo yêu cầu hoặc chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố và trưởng đoàn. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, đoàn kiểm tra phải báo cáo ngay với cơ quan hoặc người có thẩm quyền để xử lý theo đúng quy định.

Đoàn kiểm tra số 1 sẽ làm việc trực tiếp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, hai chi nhánh của Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp, cùng Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long.

Đoàn kiểm tra số 2 phụ trách Sở Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, hai chi nhánh của Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch, cùng Viện Quy hoạch Xây dựng.

Thành phố Hà Nội sẽ thông báo thời gian kiểm tra các cơ quan thuộc khối UBND quận, huyện, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn sau khi hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Hai đoàn kiểm tra sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được giao.