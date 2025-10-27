Chuyển động số
Hà Nội khởi động chiến dịch 90 ngày triển khai 6 nghị quyết về khoa học công nghệ

Phạm Anh

Phạm Anh

17:06 | 27/10/2025
Hà Nội sẽ tuyển chọn "Kiến trúc sư trưởng" cho 10 lĩnh vực công nghệ then chốt, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp spin-off và triển khai 4 dự án thử nghiệm công nghệ mới trong 3 tháng tới.
Hà Nội khởi động chiến dịch 90 ngày triển khai 6 nghị quyết về khoa học công nghệ
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT TP Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì cuộc họp triển khai chiến dịch 90 ngày đêm thực hiện 6 nghị quyết của HĐND thành phố về khoa học công nghệ sáng 24/10. Cuộc họp có dự tham dự của các thành viên Ban Chỉ đạo 57 thành phố, lãnh đạo sở ban ngành, đại diện doanh nghiệp, nhà khoa học và tổ chức tư vấn.

Tuyển chọn "Kiến trúc sư trưởng" theo tiêu chí minh bạch

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Trần Anh Tuấn trình bày kế hoạch chi tiết cho chiến dịch. Sở sẽ công bố công khai tiêu chí tuyển chọn "Kiến trúc sư trưởng" trên Cổng thông tin điện tử thành phố, đồng thời gửi văn bản đến các sở ngành, địa phương, viện trường và doanh nghiệp để đề cử ứng viên.

Hà Nội khởi động chiến dịch 90 ngày triển khai 6 nghị quyết về khoa học công nghệ
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Trần Anh Tuấn báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT TP Hà Nội

"Việc công bố công khai này nhằm bảo đảm tính minh bạch, khuyến khích sự tham gia rộng rãi của đội ngũ chuyên gia trong và ngoài Thành phố, qua đó tìm được nhân lực thực sự xứng đáng", ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.

Thành phố sẽ tuyển chọn kiến trúc sư trưởng cấp thành phố cho 4 lĩnh vực: thành phố thông minh, dữ liệu lớn, công nghệ bán dẫn và sở hữu trí tuệ. Cấp dự án sẽ có 6 lĩnh vực: trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, sàn giao dịch công nghệ, bản sao số, công nghệ Blockchain và IoT.

Hà Nội khởi động chiến dịch 90 ngày triển khai 6 nghị quyết về khoa học công nghệ
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT TP Hà Nội

Chiến dịch 3 giai đoạn với sản phẩm cụ thể

Chiến dịch 90 ngày được chia thành 3 giai đoạn: khởi động, lan tỏa và tổng kết. Giai đoạn này tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn chi tiết 6 nghị quyết, tuyên truyền phổ biến nội dung đến người dân và doanh nghiệp.

Với nghị quyết 34/2025/NQ-HĐND về chính sách phát triển khoa học công nghệ, thành phố sẽ tuyển chọn ít nhất 2 kiến trúc sư trưởng trong lĩnh vực dữ liệu lớn và sở hữu trí tuệ. Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sẽ hỗ trợ thành lập ít nhất 3 doanh nghiệp spin-off từ viện trường.

Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố theo nghị quyết 30/2025/NQ-HĐND sẽ tuyển chọn và ươm tạo tối thiểu 5 nhóm khởi nghiệp tiềm năng hướng tới thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ.

Thử nghiệm 4 công nghệ mới phục vụ dân sinh

Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất triển khai 4 dự án thử nghiệm công nghệ theo nghị quyết 29/2025/NQ-HĐND về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Các dự án gồm hệ thống cảm biến giám sát cầu phục vụ quản lý hạ tầng giao thông đô thị, hệ thống theo dõi cảnh báo ngập lụt theo thời gian thực, bản đồ số đánh giá thích nghi sinh thái cho nông nghiệp thủ đô và giải pháp công nghệ xử lý nước thải của Công ty Thoát nước Hà Nội.

Hà Nội khởi động chiến dịch 90 ngày triển khai 6 nghị quyết về khoa học công nghệ
Chủ tịch Hội tin học Nguyễn Thanh Thủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT TP Hà Nội

Chuyên gia đề xuất cách tuyển chọn nhân tài

Chủ tịch Hội tin học Nguyễn Thanh Thủy cho rằng thành phố nên có nhiều phương án tuyển chọn, có thể chọn người tại chỗ để phát hiện bồi dưỡng hoặc từ các đơn vị lớn đóng trên địa bàn. Ông nhấn mạnh: "Kiến trúc sư trưởng không chỉ là người am hiểu chuyên môn mà còn là người truyền cảm hứng và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Hà Nội".

Hà Nội khởi động chiến dịch 90 ngày triển khai 6 nghị quyết về khoa học công nghệ
PGS.TS Trương Ngọc Kiểm từ Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT TP Hà Nội

PGS.TS Trương Ngọc Kiểm từ Đại học Quốc gia Hà Nội khuyến nghị không nên vội vàng trong việc tìm kiến trúc sư trưởng. Ông đề xuất lấy người dân làm trung tâm, tìm điểm nghẽn để giải quyết, chọn sản phẩm liên quan vấn đề dân sinh, y tế, giáo dục.

Yêu cầu tạo ra sản phẩm thực tế

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng khẳng định việc cụ thể hóa 6 nghị quyết chuyên đề thể hiện quyết tâm của Hà Nội phát huy tiềm lực khoa học công nghệ để phát triển nhanh và bền vững.

"Chiến dịch 90 ngày đêm không chỉ dừng lại ở tuyên truyền hay vận động. Cái đích cuối cùng là phải tạo ra sản phẩm, là kết quả thực sự. Hà Nội sẽ bắt đầu từ đâu, làm gì để trong 90 ngày đêm có thể tạo ra chuyển biến rõ nét, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của năm sau? Đây là điều chúng ta cần làm rõ ngay từ hôm nay", ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh.

Lãnh đạo thành phố cam kết tiếp thu ý kiến chuyên gia để điều chỉnh kế hoạch sát với mục tiêu và kết quả cuối cùng, mong các đơn vị đăng ký sản phẩm để chiến dịch thành công.

