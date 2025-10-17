Lần đầu tiên, Việt Nam tổ chức triển lãm quốc tế khoa học công nghệ thủy sản

Sự kiện được kỳ vọng trở thành cầu nối quan trọng giữa các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và ngư dân, góp phần thúc đẩy hợp tác, đổi mới công nghệ và phát triển bền vững trong bối cảnh ngành thủy sản Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới.

VINAFIS EXPO 2026 quy tụ hơn 200 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, trưng bày những sản phẩm, công nghệ mới và dịch vụ trong nhiều lĩnh vực như: Nuôi trồng, khai thác, chế biến, giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, logistics và thương mại.

Triển lãm quốc tế khoa học công nghệ thủy sản Việt Nam lần thứ I – Vinafis Expo 2026 sẽ diễn ra từ ngày 28 – 30/4/2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, 40% đơn vị tham gia VINAFIS EXPO 2026 đến từ các nước như Philippines, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Tại VINAFIS EXPO 2026 sẽ diễn ra nhiều hoạt động quan trọng, trong đó Hội thảo khoa học quốc tế tập trung vào các chủ đề nóng như phát triển nuôi biển bền vững, dinh dưỡng và phòng bệnh thủy sản, công nghệ chế biến - bảo quản, logistics, đổi mới sáng tạo trong chuỗi giá trị.

Diễn đàn chuyên ngành tôm Việt Nam (VietShrimp Forum) và Hội thảo quốc tế về công nghệ nuôi biển (VinaMarine Aqua) hứa hẹn thu hút đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp và nhà quản lý, bà con nông - ngư dân tham dự. Điểm nhấn nổi bật tại VINAFIS EXPO 2026 là chương trình Farmtour.

Các đại biểu bấm nút khai trương trang web về VINAFIS EXPO 2026.

Đây là cơ hội để khách tham quan trải nghiệm thực tế tại các mô hình nuôi trồng hiện đại ở Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long - vùng trọng điểm thủy sản của cả nước.

Bên cạnh đó, nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực cho ngành thủy sản, Ban Tổ chức sẽ tổ chức lễ trao Giải thưởng "Chất lượng vàng thủy sản Việt Nam - VINAFIS AWARD" cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thủy sản tiêu biểu, có sản phẩm đạt chất lượng cao.