BYD Việt Nam ưu đãi tháng 12: 'Rinh xe xịn - Đón Noel'

Nguyên Anh

Nguyên Anh

19:15 | 02/12/2025
BYD Việt Nam triển khai chương trình "Rinh xe xịn - Đón Noel" từ 1-31/12/2025, áp dụng cho 8 dòng xe năng lượng mới. Khách hàng được vay tới 90% giá trị xe với lãi suất từ 7,3%/năm, một số dòng xe nhận thêm chính sách bảo hành pin lên 500.000 km hoặc 8 năm khi hợp tác với Grab/Be.
Theo đó, BYD Việt Nam chính thức công bố chương trình ưu đãi đặc biệt tháng 12 mang tên “Rinh Xe Xịn – Đón Noel”, dành cho khách hàng mua xe mới BYD trong thời gian từ 01 tháng 12 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 trên toàn hệ thống đại lý ủy quyền.

Với danh mục sản phẩm đa dạng từ xe thuần điện đến plug-in hybrid, BYD Việt Nam tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững, công nghệ tiên tiến và sự đồng hành cùng người dùng Việt Nam trong mùa lễ hội và năm mới sắp đến.

Chương trình “Rinh xe xịn - Đón Noel” áp dụng cho 8 dòng xe năng lượng mới đang được khách hàng Việt Nam tin dùng, bao gồm BYD ATTO 2, BYD ATTO 3, BYD SEAL 5, BYD M6, BYD SEALION 6, BYD SEAL, BYD HAN và BYD SEALION 8.

Chi tiết chương trình

Chương trình ưu đãi khi mua BYD SEALION 6 Dynamic

BYD Việt Nam ưu đãi tháng 12: 'Rinh xe xịn - Đón Noel'
BYD SEALION 6 Dynamic

DÒNG XE

Ưu đãi

BYD SEALION 6 Dynamic
  • 50% phí trước bạ (trị giá 41.950.000 VNĐ).
  • 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ) hoặc 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW (trị giá 20.000.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt).
  • 01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 10.000.000 VNĐ).
  • 01 camera hành trình chính hãng BYD (trị giá 1.756.700 VNĐ).
  • 01 thẻ nhớ 8GB BYD (trị giá 245.300 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 890.000 VNĐ).
  • 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 11.500.000 VNĐ).

Chương trình ưu đãi khi mua BYD SEALION 6 Premium

BYD Việt Nam ưu đãi tháng 12: 'Rinh xe xịn - Đón Noel'
BYD SEALION 6 Premium

DÒNG XE

Ưu đãi

BYD SEALION 6 Premium
  • 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ) hoặc 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW (trị giá 20.000.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt).
  • 01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 10.000.000 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 890.000 VNĐ).
  • 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 11.500.000 VNĐ).

Chương trình ưu đãi khi mua BYD SEAL Advanced (MY 2024)

BYD Việt Nam ưu đãi tháng 12: 'Rinh xe xịn - Đón Noel'

BYD SEAL Advanced (MY 2024)

DÒNG XE

Ưu đãi

BYD SEAL Advanced

(MY 2024)
  • Tiền mặt tối đa 20.000.000 VNĐ.
  • 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).
  • 01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 13.500.000 VNĐ).
  • 01 voucher (phiếu) sạc miễn phí (trị giá 5.000.000 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 2.000.000 VNĐ).
  • 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt).
  • Chính sách bảo hành pin mở rộng 500.000 km khi đăng ký Grab/ Be.

Chương trình ưu đãi khi mua BYD SEAL Performance (MY 2024)

BYD Việt Nam ưu đãi tháng 12: 'Rinh xe xịn - Đón Noel'

BYD SEAL Performance (MY 2024)

DÒNG XE

Ưu đãi

BYD SEAL Performance

(MY 2024)
  • Tiền mặt tối đa 30.000.000 VNĐ.
  • 01 BYD APP (Trị giá 14.904.000 VNĐ).
  • 01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 16.500.000 VNĐ).
  • 01 voucher (phiếu) sạc miễn phí (trị giá 5.000.000 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 2.000.000 VNĐ).
  • 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt).
  • Chính sách bảo hành pin mở rộng 500.000 km khi đăng ký Grab/ Be.

Chương trình ưu đãi khi mua BYD ATTO 3 Dynamic

BYD Việt Nam ưu đãi tháng 12: Rinh xe xịn - Đón Noel

BYD ATTO 3 Dynamic

DÒNG XE

Ưu đãi

BYD ATTO 3

Dynamic
  • Tiền mặt 20.000.000 VNĐ.
  • 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).
  • 02 voucher (phiếu) sạc miễn phí (trị giá 10.000.000 VNĐ).
  • 01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 9.200.000 VNĐ).
  • 01 Ốp gầm bảo vệ Pin BYD (trị giá 4.592.160 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 1.100.000 VNĐ).
  • 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt).
  • Chính sách bảo hành pin mở rộng 500.000 km khi đăng ký Grab/ Be.

Chương trình ưu đãi khi mua BYD ATTO 2

BYD Việt Nam ưu đãi tháng 12: Rinh xe xịn - Đón Noel
BYD ATTO 2

DÒNG XE

Ưu đãi

BYD ATTO 2

  • 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).

  • 02 voucher (phiếu) sạc miễn phí (trị giá 10.000.000 VNĐ).

  • 01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 8.000.000 VNĐ).

  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 690.000 VNĐ).

  • 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt).

  • Chính sách bảo hành pin mở rộng 500.000 km khi đăng ký Grab/ Be.

Chương trình ưu đãi khi mua BYD M6

BYD Việt Nam ưu đãi tháng 12: Rinh xe xịn - Đón Noel
BYD M6

DÒNG XE

Chương trình ưu đãi

BYD M6
  • 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 1.500.000 VNĐ).
  • 01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 9.100.000 VNĐ).
  • 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt).
  • Chính sách bảo hành pin mở rộng 500.000 km khi đăng ký Grab/ Be.

Chương trình ưu đãi khi mua BYD SEAL 5

BYD Việt Nam ưu đãi tháng 12: Rinh xe xịn - Đón Noel
BYD SEAL 5

DÒNG XE

Chương trình ưu đãi

BYD SEAL 5
  • 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ) hoặc 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW (trị giá 20.000.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 500.000 VNĐ).
  • 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 11.500.000 VNĐ).

Chương trình ưu đãi khi mua BYD HAN

BYD Việt Nam ưu đãi tháng 12: Rinh xe xịn - Đón Noel
BYD HAN

DÒNG XE

Ưu đãi

BYD HAN
  • 01 BYD APP (Trị giá 14.904.000 VNĐ).
  • 01 voucher (phiếu) sạc miễn phí (trị giá 5.000.000 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 1.200.000 VNĐ).
  • 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt).

Chương trình ưu đãi khi mua BYD SEALION 8

BYD Việt Nam ưu đãi tháng 12: Rinh xe xịn - Đón Noel
BYD SEALION 8

DÒNG XE

Chương trình ưu đãi

BYD SEALION 8
  • 01 BYD APP (Trị giá 14.904.000 VNĐ).
  • 01 voucher (phiếu) sạc miễn phí (trị giá 5.000.000 VNĐ).
  • 01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 3.400.000 VNĐ).
  • 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt).

Bên cạnh những ưu đãi từ BYD Việt Nam, khách hàng khi mua tất cả dòng xe được BYD Việt Nam phân phối sẽ nhận được ưu đãi vay đến 90% (JACCS) hoặc 85% (VPBank), lãi suất vay chỉ từ 7,3%/năm trong vòng 03 năm đầu (Shinhan Bank). Đặc biệt, các dòng xe BYD ATTO 2, BYD ATTO 3, BYD M6 và BYD SEAL còn được áp dụng thêm chính sách hợp tác giữa BYD và Grab/ Be, nâng thời gian bảo hành pin lên mức 500.000 km hoặc 8 năm (tùy điều kiện nào đến trước).

Những chính sách hấp dẫn trong tháng 12 sẽ mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu xe năng lượng mới BYD dễ dàng hơn bao giờ hết. Với loạt mẫu xe trải rộng từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, BYD tự hào vị thế tiên phong trong công nghệ xe điện và hybrid, mang đến cho người dùng Việt Nam những lựa chọn hiện đại, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

