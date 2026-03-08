Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Ảnh minh họa

Netflix thâu tóm công ty công nghệ điện ảnh InterPositive

Theo thông tin công bố ngày 5/3, Netflix đã hoàn tất việc mua lại InterPositive. Công ty này do Ben Affleck thành lập năm 2022. InterPositive phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo có khả năng hiểu logic hình ảnh và giữ sự nhất quán trong biên tập phim.

Công nghệ này hỗ trợ đoàn làm phim xử lý nhiều tình huống sản xuất thực tế như thiếu cảnh quay hoặc ánh sáng chưa đạt yêu cầu. Các điều khoản tài chính của thương vụ không được công bố.

Đây là thương vụ mua lại đầu tiên của Netflix sau khi hãng rút khỏi cuộc đua thâu tóm mảng studio và phát trực tuyến của Warner Bros Discovery, do đề xuất từ Paramount Skydance được đánh giá cao hơn.

Ngành điện ảnh mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Ngành truyền thông và giải trí đang dần chấp nhận việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất nội dung và kể chuyện. Xu hướng này khác với giai đoạn trước khi Hollywood bày tỏ nhiều lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến việc làm sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ.

Cuối năm 2025, Disney thông báo kế hoạch cho phép OpenAI sử dụng các nhân vật thuộc thương hiệu Star Wars, Pixar và Marvel trong công cụ tạo video Sora.

Bà Bela Bajaria, Giám đốc nội dung Netflix, cho biết các công cụ mới cần mở rộng tự do sáng tạo thay vì thay thế con người. Bà nhấn mạnh công nghệ phải hỗ trợ công việc của biên kịch, đạo diễn, diễn viên và đội ngũ sản xuất.

Ben Affleck tham gia Netflix với vai trò cố vấn

Ben Affleck, người sáng lập công ty công nghệ làm phim InterPositive mà Netflix vừa mua lại. Ảnh: Reuters

Ben Affleck, đạo diễn kiêm diễn viên của bộ phim đoạt giải Oscar “Argo”, đã phát triển InterPositive với mục tiêu hỗ trợ quá trình làm phim. Ông cho biết nhóm phát triển đã thiết kế nhiều giới hạn để bảo vệ ý đồ sáng tạo của nghệ sĩ.

Theo Ben Affleck, các công cụ công nghệ cần giúp người làm phim khám phá ý tưởng mới nhưng vẫn giữ quyền quyết định trong tay nghệ sĩ.

Sau khi hoàn tất thương vụ, Ben Affleck sẽ tham gia Netflix với vai trò cố vấn cấp cao.