Lào Cai triển khai mô hình 'Người bản số', đưa công nghệ và AI đến vùng sâu, vùng xa

Hậu Thạch

Hậu Thạch

13:51 | 07/03/2026
Ngày 6/3, Ban Chỉ đạo Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình “Người bản số” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2028. Đây được xác định là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa và khu vực đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo kế hoạch, mô hình “Người bản số” hướng tới hình thành lực lượng nòng cốt thực hiện chuyển đổi số ngay tại cộng đồng dân cư. Thông qua lực lượng này, kiến thức công nghệ, kỹ năng số và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ được phổ biến rộng rãi đến từng người dân, góp phần bảo đảm mọi người đều có cơ hội tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số, đúng với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

Người dân vùng sâu, vùng xa Lào Cai theo dõi thông tin bầu cử trên điện thoại thông minh. (Ảnh: baolaocai.vn)
Người dân vùng sâu, vùng xa Lào Cai theo dõi thông tin bầu cử trên điện thoại thông minh. (Ảnh: baolaocai.vn)

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2028 sẽ tuyển chọn và đào tạo khoảng 3.000 “Người bản số”, bảo đảm 100% thôn, bản trên địa bàn có ít nhất một “Người bản số” hoạt động hiệu quả. Những người tham gia mô hình sẽ được đào tạo, cấp chứng nhận và trang bị các kiến thức, kỹ năng số cơ bản để có thể hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến cũng như ứng dụng công nghệ trong đời sống và sản xuất.

Bên cạnh đó, “Người bản số” sẽ đóng vai trò hạt nhân trong tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn, bản, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ này. Tỉnh đặt mục tiêu tối thiểu 70% hộ gia đình tại vùng sâu, vùng xa và vùng khó khăn được tiếp cận và hướng dẫn kỹ năng số, từ đó nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Chương trình cũng hướng tới thúc đẩy phát triển kinh tế số ở khu vực nông thôn, hỗ trợ đưa 100% sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu của tỉnh lên các sàn thương mại điện tử; đồng thời hướng dẫn hàng nghìn hộ gia đình tạo tài khoản và tham gia kinh doanh trực tuyến, góp phần nâng cao thu nhập.

Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2028, 100% thôn, bản có ít nhất một “Người bản số” hoạt động hiệu quả.
Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2028, 100% thôn, bản có ít nhất một "Người bản số" hoạt động hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều giải pháp để triển khai hiệu quả mô hình, trong đó nhấn mạnh việc lựa chọn những cá nhân có uy tín, am hiểu công nghệ tại địa phương tham gia lực lượng “Người bản số”, tăng cường đào tạo, tập huấn kỹ năng số và xây dựng cơ chế hỗ trợ, khuyến khích để lực lượng này hoạt động ổn định, lâu dài.

Để tổ chức thực hiện, tỉnh sẽ thành lập Tổ điều phối cấp tỉnh do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai làm tổ trưởng, với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan. Tổ điều phối có nhiệm vụ tham mưu xây dựng tiêu chí lựa chọn, đào tạo và đánh giá “Người bản số”, đồng thời theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai trên phạm vi toàn tỉnh.

Việc xây dựng mô hình “Người bản số” được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và thói quen sử dụng công nghệ của người dân, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực thành thị và nông thôn, miền núi, từng bước hình thành xã hội số và công dân số tại Lào Cai.

Lao Cai “Người bản số” dân tộc thiểu số Chuyển đổi số vùng sâu vùng xa Bình dân học vụ số Tổ công nghệ số cộng động

