Tuyên dương 36 gương thanh niên dân tộc thiểu số, người có uy tín và tấm gương khởi nghiệp thành công

Gia Hân

12:23 | 23/11/2025
Tối ngày 21/11/2025, tại tỉnh Điện Biên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương thanh niên dân tộc thiểu số, người có uy tín tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công.
Tham dự chương trình có Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang; lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng 36 thanh niên tiêu biểu được vinh danh.

thanh-nien-tieu-bieu
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu.

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương nhấn mạnh: " Sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Đoàn đối với đoàn viên, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần chăm lo, hỗ trợ và tạo điều kiện để thanh niên các dân tộc rèn luyện, học tập, khởi nghiệp và lập nghiệp, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với giảm nghèo bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống”.

thanh-nien-tieu-bieu
Các đại biểu tham dự chương trình.

Đây cũng là hoạt động nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. Theo Bí thư Nguyễn Phạm Duy Trang, các bạn Thanh niên dân tộc thiểu số hôm nay không chỉ kế thừa truyền thống đoàn kết, mà còn là lực lượng đi đầu trong lao động, sản xuất, học tập, khởi nghiệp và giữ gìn bản sắc văn hóa. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các bạn cũng đã khẳng định tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vì cộng đồng”, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, củng cố khối đại đoàn kết và thắp sáng khát vọng phát triển nơi núi rừng đại ngàn hùng vĩ.

“36 gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, có uy tín và tấm gương khởi nghiệp thành công. Mỗi gương mặt là một câu chuyện đẹp, một hành trình nỗ lực và cống hiến đáng trân trọng. Có những bạn trẻ kiên trì khởi nghiệp từ tiềm năng của quê hương, biến nông sản, đặc sản núi rừng thành sản phẩm mang giá trị kinh tế cao. Có những người lặng lẽ gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Và cũng có những thanh niên trở thành điểm tựa tin cậy của buôn làng, tích cực vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

thanh-nien-tieu-bieu
Các bạn trẻ giao lưu tại chương trình.

Dù ở vị trí nào, Các bạn thanh niên được vinh danh trong ngày hôm nay chính là những mầm xanh kiêu hãnh đang vươn lên trong phong trào tuổi trẻ thi đua xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đây là những kết quả rất cụ thể, rất đáng tự hào trong hành trình đầy khát vọng của những người trẻ mong muốn góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh”, chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh.

Bí thư Nguyễn Phạm Duy Trang mong muốn rằng mỗi thanh niên cần ý thức trách nhiệm của mình với sự phát triển của tổ quốc, nuôi dưỡng trong mình khát vọng vươn lên, phát huy sức trẻ và sự sáng tạo, biến ước mơ thành những hành động cụ thể để góp phần phát triển kinh tế - xã hội nơi quê hương mình. Mỗi công việc nhỏ, mỗi sáng kiến, mỗi mô hình khởi nghiệp đều có thể trở thành động lực lan tỏa, tạo nên sinh lực mới cho nông thôn, miền núi, cho sự phát triển chung của đất nước.

“Những gương mặt tiêu biểu được tuyên dương ngày hôm nay không chỉ là niềm tự hào, mà còn là điểm tựa, là nguồn cảm hứng để khích lệ thế hệ trẻ tiếp tục phấn đấu, khẳng định mình và đóng góp ngày càng nhiều hơn cho cộng đồng, cho Đất nước”, chị Trang nhắn nhủ.

thanh-nien-tieu-bieu
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà trao Bằng khen cho gương thanh niên tiêu biểu.

Bí thư Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, cùng các bạn thắp lên ngọn lửa của ý chí, nghị lực và khát vọng. Lễ tuyên dương hôm nay không chỉ là lời tri ân dành cho những nỗ lực, đóng góp của các bạn, mà còn là lời khẳng định: “Tuổi trẻ Việt Nam – dù ở miền xuôi hay miền ngược – luôn chung một hoài bão: dựng xây đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc”.

Tại chương trình, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao bằng khen cho 36 gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, người có uy tín và những tấm gương khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi năm 2025. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, cống hiến và thành tích xuất sắc mà các anh chị đã đạt được, đồng thời là nguồn động viên to lớn để tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, khát vọng vươn lên của tuổi trẻ.

Cũng tại chương trình còn tổ chức giao lưu với gương thanh niên dân tộc thiểu số, những tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu đó là anh Nguyễn Quốc Hoàng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tiên Phong, xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên , người đã phát triển 15 sản phẩm dược liệu OCOP, tạo việc làm cho 18 lao động;

Thượng úy Tòng Duy Tâm, Phòng Chính trị – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu, cán bộ quân đội tiêu biểu trong công tác vận động quần chúng; và bạn Lò Chúc Chi (Điện Biên), người trẻ khởi nghiệp từ nghề làm bánh truyền thống của dân tộc Thái, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử và gắn với du lịch trải nghiệm.

Thượng úy Tòng Duy Tâm, Phòng Chính trị – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu nhận Bằng khen cho gương thanh niên tiêu biểu.

Buổi sáng cùng ngày, đã diễn ra chương trình tọa đàm thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp, phát triển kinh tế trong kỷ nguyên công nghệ. Tập trung thảo luận các vấn đề then chốt như tiếp cận vốn, đào tạo kỹ năng, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đây là cơ hội quan trọng để thanh niên dân tộc thiểu số trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia, doanh nghiệp, qua đó mở rộng quan hệ hợp tác, nâng cao khả năng khởi nghiệp và lập nghiệp bền vững.

Đồng thời, Trung ương Đoàn cũng tổ chức hội nghị tập huấn dành cho cán bộ Đoàn, Hội tại cơ sở về công tác dân tộc, kỹ năng giám sát, kiểm tra và tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nội dung tập huấn chú trọng cập nhật kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống đa văn hóa, phương pháp giám sát cộng đồng cũng như ứng dụng công nghệ số trong quản lý, kiểm tra và truyền thông sáng tạo phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng địa phương.

Ngày 21/11, Khu du lịch văn hóa sinh thái Đông Đô Village (Bắc Ninh) chính thức được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao chứng nhận Không gian Di sản Văn hóa.
Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu lần thứ IV sắp diễn ra tại Hà Nội và Phú Thọ

Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu lần thứ IV sắp diễn ra tại Hà Nội và Phú Thọ

Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu lần thứ IV, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với các ban, ngành Trung ương và Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 27/11 đến ngày 1/12/2025 tại Hà Nội và Phú Thọ, với sự tham dự của gần 300 đại biểu, nghệ sĩ trong nước, quốc tế.
Triển khai cấp tốc

Triển khai cấp tốc 'Bản đồ Zalo SOS' hỗ trợ người dân Nam Trung Bộ ứng phó mưa lũ

Bản đồ này ra đời nhằm giúp người dân các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ ứng phó với tình hình mưa lũ nghiêm trọng đang diễn ra, đồng thời Zalo SOS cũng hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp có thể kết nối với người dân dễ dàng hơn.
Vương quốc Anh tăng mức viện trợ lên đến 800.000 bảng Anh

Vương quốc Anh tăng mức viện trợ lên đến 800.000 bảng Anh

Cùng với khoản viện trợ 500.000 bảng Anh hồi tháng 10, tổng mức hỗ trợ khẩn cấp của Anh cho Việt Nam trong năm nay lên 800.000 bảng Anh (khoảng 27 tỷ đồng).
Gần 400 doanh nghiệp tham dự Triển lãm Ngũ kim duy nhất tại Việt Nam

Gần 400 doanh nghiệp tham dự Triển lãm Ngũ kim duy nhất tại Việt Nam

Triển lãm Quốc tế Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay Việt Nam lần thứ 10 - Vietnam Hardware & Hand Tools Expo 2025 (VHHE 2025) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 4-6/12/2025 tại Nhà B, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh.
